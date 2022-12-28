 德国外交部建议：非必要别去中国 | 科技环境 | DW | 07.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

德国外交部建议：非必要别去中国

鉴于中国目前的新冠感染潮，德国政府呼吁民众如非必要不要前往中国。自1月9日起，德国将中国列为“受威胁的病毒变异地区”，入境者必须强制接受新冠筛检。

法兰克福机场的新冠病毒检测中心

1月9日起，德国将对从中国入境的旅客随机进行新冠筛检

（德国之声中文网）德国外交部周六（1月7日）在官网更新针对中国的旅行和安全建议，德国外交部的危机应变中心也同步在推特上发文称，「不鼓励到中国进行非必要的旅行」。这并非旅行警告，而只是建议。

德国外交部指出：「中国的感染数字正处于2020年疫情开始以来的最高水平。中国卫生系统不堪重负，紧急医疗情况的适当护理也受到影响。」

网站也提醒民众，受到新冠疫情影响，北京市医院医护人员短缺，当地医院的急诊救治得不到持续保障，必要药品的供应也存在问题。

德国外交部进一步指出，自下周一（1月9日）开始，德国将中国列为「受威胁的病毒变异地区」（drohendes Virusvariantengebiet ）。德国罗伯特-科赫研究所（RKI）网站上则写道，自1月9日0时起，中国被认为是「可能出现令人担忧的病毒变种的地区」。

根据德国外交部网站更新的入境规定，1月9日起，从中国入境的旅客（不包括香港特别行政区）有接受筛检义务，入境者必须出示起飞前48小时内的新冠抗原测试证明。

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

德国对中国旅客收紧入境规定

联邦内阁周五决定将依循欧盟的共同建议，收紧对从中国入境旅客的防疫规定。因应中国的新冠疫情发展以及中国即将在1月8日开放国门，欧盟国家周三在召开会议后「强烈建议」27个成员国对入境者实施强制检测

自下周一起，来自中国的旅客必须出示起飞前48小时的抗原或PCR检测证明，由航空公司负责检查。航班抵达后，德国当局将对旅客随机抽检。此外，德国也将对机上废水进行检测，查看是否存在新冠病毒新变种。

联邦卫生部发言人周五表示，新规定将从1月9日生效至4月7日。「这将确保在出现新型、特别危险的病毒变种时，至少能延缓病毒进入或在德国传播。」

德国、法国、意大利和西班牙等多个欧洲国家已经宣布对来自中国的旅客进行新冠检测。美国、印度、韩国、日本等国也实施了类似措施。

中国当局近日表示，第一波感染已经在北京、天津等地达到高峰。但随着春节即将到来，「春运」期间大规模的返乡人潮可能推波助澜，将病毒传播至农村和中小城市。

延伸阅读：专访德国传染病学家: 中国应避免春运以拯救人命

(综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国迎春运 千余微博因抨击防疫被封号

中国当局封停了1120余个抨击当前防疫政策的微博账号。自12月初突然放宽防疫以来，中国的新冠疫情呈现爆发式增长。与此同时，中国的“春运”大幕本周末正式开启，交通部预计，今后40天的客流量将达到20亿人次，为2019年水平的70%。

博明：中国愿牺牲全球公卫来巩固政权

特朗普时期的前美国副国安顾问博明（Matthew Pottinger）与其妻子、病毒学家鄢唐（Yen Pottinger）受亚太坚韧研究基金会邀请出访台湾。在接受德国之声独家专访时，他表示中国政府为巩固政权，愿意牺牲全球的公共卫生。

相关内容

27.12.2022+++ Passengers wearing face masks pull baggage at a departure lobby in Beijing Capital International Airport on Dec. 27, 2022, after the central government recently dropped its zero-COVID policy. (Kyodo)

德国暂不打算对中国旅客实施限制 28.12.2022

中国即将松绑入境限制，民航局也公布恢复国际客运航班的具体措施。鉴于中国新冠感染数激增，印度、日本、韩国、台湾相继宣布对中国旅客实施防疫特别措施。德国则仍在观望，暂未宣布是否采取任何限制措施。

A passenger gives his passport to a worker, after Italy has ordered coronavirus disease (COVID-19) antigen swabs and virus sequencing for all travellers coming from China, where cases are surging, at the Malpensa Airport in Milan, Italy, December 29, 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini

歐盟稱沒必要篩檢中國旅客 譚德賽則理解强硬措施 30.12.2022

義大利近日宣布對中國旅客實施強制篩檢，開出「歐盟第一槍」，並呼籲「歐盟都應該這樣做」。歐盟衛生總署29日稱此舉「不合理」，但此後仍有其它國家效仿義大利的做法，比如西班牙。

27.12.2022+++ Passengers wearing face masks pull baggage at a departure lobby in Beijing Capital International Airport on Dec. 27, 2022, after the central government recently dropped its zero-COVID policy. (Kyodo)

德语媒体：来自中国的压力测试 31.12.2022

《世界报》的评论指出，与其对来自中国的新变种病毒感到惊慌失措，不如把这视为一次压力测试。 《法兰克福汇报》认为，中国正在与俄罗斯保持距离，而且在目前的局势下，中国也没有理由与俄罗斯过于亲近。

广告

经济纵横

China l Unternehmer Jack Ma gibt Kontrolle über Finanzkonzern Ant Group ab

蚂蚁集团结构调整 马云不再是集团实控人

蚂蚁集团周六宣布进行上层结构调整受到各方关注。此次调整的核心是股东投票权变化，调整后其创始人马云将不再拥有集团的实质控制权。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。