德国外交部建议：非必要别去中国

（德国之声中文网）德国外交部周六（1月7日）在官网更新针对中国的旅行和安全建议，德国外交部的危机应变中心也同步在推特上发文称，「不鼓励到中国进行非必要的旅行」。这并非旅行警告，而只是建议。

德国外交部指出：「中国的感染数字正处于2020年疫情开始以来的最高水平。中国卫生系统不堪重负，紧急医疗情况的适当护理也受到影响。」

网站也提醒民众，受到新冠疫情影响，北京市医院医护人员短缺，当地医院的急诊救治得不到持续保障，必要药品的供应也存在问题。

德国外交部进一步指出，自下周一（1月9日）开始，德国将中国列为「受威胁的病毒变异地区」（drohendes Virusvariantengebiet ）。德国罗伯特-科赫研究所（RKI）网站上则写道，自1月9日0时起，中国被认为是「可能出现令人担忧的病毒变种的地区」。

根据德国外交部网站更新的入境规定，1月9日起，从中国入境的旅客（不包括香港特别行政区）有接受筛检义务，入境者必须出示起飞前48小时内的新冠抗原测试证明。

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德国对中国旅客收紧入境规定

联邦内阁周五决定将依循欧盟的共同建议，收紧对从中国入境旅客的防疫规定。因应中国的新冠疫情发展以及中国即将在1月8日开放国门，欧盟国家周三在召开会议后「强烈建议」27个成员国对入境者实施强制检测。

自下周一起，来自中国的旅客必须出示起飞前48小时的抗原或PCR检测证明，由航空公司负责检查。航班抵达后，德国当局将对旅客随机抽检。此外，德国也将对机上废水进行检测，查看是否存在新冠病毒新变种。

联邦卫生部发言人周五表示，新规定将从1月9日生效至4月7日。「这将确保在出现新型、特别危险的病毒变种时，至少能延缓病毒进入或在德国传播。」

德国、法国、意大利和西班牙等多个欧洲国家已经宣布对来自中国的旅客进行新冠检测。美国、印度、韩国、日本等国也实施了类似措施。

中国当局近日表示，第一波感染已经在北京、天津等地达到高峰。但随着春节即将到来，「春运」期间大规模的返乡人潮可能推波助澜，将病毒传播至农村和中小城市。

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(综合报道）

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