德国外交政策会向左转吗？

（德国之声中文网）德国政府中，谁主导外交政策，是总理还是外长？对此，前总理施罗德有一个比喻——他是厨子，外长是跑堂。回顾历届政府的轨迹，也许不得不承认这个说法不是空穴来风。首届“交通灯”三党联合政府本周刚一上任，一个隐含矛盾的问题就浮出水面：希望延续默克尔务实外交路线的总理肖尔茨，和希望推行以价值观主导的外交的绿党新外长贝尔伯克，谁会在德国未来的外交政策中留下更明显的标记？

周三宣誓就职的联邦总理肖尔茨表示，新政府的外交政策将在同绿党籍外交部长贝尔伯克协商共识的基础上规划。“政府将为我们的国家共同工作，我们将会协同行动，包括在外交和欧洲政策问题上。”肖尔茨在分别接受多家德国媒体采访时一再强调，共同外交政策的基础已经写在联合执政协议中。这是肖尔茨对媒体有关社民党和绿党就外交政策主导权存在分歧的猜测做出的回应。

社民党联邦议院党团主席梅策尼希（Rolf Mützenich）此前接受德意志广播电台采访时表示，德国的外交政策主要由总理府执掌。绿党外交政策发言人诺里浦尔（Omid Nouripour）在推特上回应称，如此贬低外交部，无疑是继承了“厨子与跑堂”说法的逻辑，“我们应该在联合执政协议基础上建立信任，而不是各自为营。”

抵制还是不抵制？

在美国对俄罗斯和中国保持制裁施压的背景下，肖尔茨上任后在对两国外交关系的问题上呼吁理性谨慎。口气与此前主张对莫斯科和北京采取更强硬路线的外长贝尔伯克明显不同。贝尔伯克在上周接受《日报》（taz）采访时表示，未来在与中国打交道时将采取“对话和强硬态度”，并且不排除抵制北京冬奥的可能。

肖尔茨的公开表态则谨慎得多。他周三晚接受德国电视二台（ZDF）采访的时候指出，抵制北京冬奥会的问题，是一个“从一开始就相当激动的讨论”，对此必须进行认真的国际磋商，理性行事对和平与安全“非常关键”。

对于这是否意味着德国依旧将经济利益置于人权之上的问题，肖尔茨以社民党前总理勃兰特和施密特同苏东阵营国家改善关系的“东方政策”为例指出，缓和关系并不是经济至上的驱动，而是考虑和平与安全等全局利益。他说，“德国必须同美国等其它认同民主法治的国家保持团结，必须明确我们在这个问题上的立场和观点，同时意识到，要在这个世界上同与我们截然不同的政权共存。”

“冷静的现实主义”

据德国《经济周刊》本月早些时候报道，肖尔茨曾委托欧盟理事会主席米歇尔向中国国家主席习近平传话，表示将延续其前任默克尔的务实路线，并且会约束执政联盟中对中国立场更严厉的绿党和自民党。

德国《时代周报》周四刊登分析文章指出，肖尔茨无疑是务实政策的代表，而绿党其实在国内政策问题上也转向了务实，在诸多问题上已做出了妥协。但在尤其需要现实头脑的外交领域，却偏偏要更加“以价值观为导向”。 “冷静的现实主义有它的好处，不过交通灯联合政府或许一开始把它放错了位置。”

不过新外长贝尔伯克在绿党内部也属于实务派，她所主张的的价值观外交在现实中是否以及在多大程度上能得到落实，仍是个未知数。她本人就职后对媒体表示：“外交最重要的任务是，预防、缓和、以可能的最佳方式解决危机。”

（综合报道）

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