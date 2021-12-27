德国外交、内政部长宣布不出席北京冬奥会

（德国之声中文网） 联邦德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和内政部长费泽尔（Nancy Faeser） 不会去北京出席明年 2 月举行的冬季奥运会。这两名联邦强力部门首长周三（12月29日）双双明确表示，此为个人决定，并非外交抵制的政治决策。

贝尔博克外长对德新社坦诚：“我是超级体育迷，但绝对不会在这个时候出席冬奥。过去，历届外交部长也通常不出席。” 负责体育事务的内政部长费泽尔经由内政部发言人解释说，“仅出于大瘟疫考虑”，就无意亲赴北京。

本周三，联邦政府副发言人毕希纳尔 (Wolfgang Büchner) 在被问及社民党籍的肖尔茨（ Olaf Scholz ）总理是否会去北京时未置可否。他表示，“就是否出席奥运，欧盟成员国之间尚在协调， “我不能对协调过程置喙。”

美国外交抵制——俄罗斯强烈反对

几周前，美国宣布不派任何官方代表参加在中国举办的本届冬奥会。澳大利亚、加拿大和英国也先后跟进。北京领导层强硬对待新疆维吾尔族穆斯林和藏民、镇压香港民主运动和威胁台湾，广受批评。

不过，也有强烈反对外交抵制者。俄罗斯总统普京便在圣诞节前夕诟病美国的做法不可接受。在年度新闻会上，他称， “这是一个不可接受的错误决定。”他表示， “我们一贯反对体育政治化” 。普京本人将于 2 月份去北京出席冬奥会开幕式。

同肖尔茨总理一样，在接受德新社采访时，贝尔博克外长指出，有关是否外交抵制，德方仍在同欧盟合作伙伴们协调。

前总理默克尔和她的前任通常都不出席奥运会。迄今，联邦政府一般由主管体育的内政部长作为代表参加奥运会。

联邦内政部发言人并没有对内政部长费泽尔因新冠瘟疫而作出放弃去北京的决定给出具体的解释和说明。

本届冬奥将于 2 月 4 日至 20 日在严格的防疫条件下在北京都举行。发给运动员、官员、媒体和助手的相关手册规定，每天都须接受检测、必须佩戴口罩、活动空间限于住宿和奥运设施之间。根据中方防疫措施，外国参与者必须在入境前至少两周全面接种，以免在抵达后被隔离３星期。受到批评后，相关规定或还会做出修改。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（德新社）

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