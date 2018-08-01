 德国夏日：多少度可以不用上班、上学？ | 非常德国之五花八门 | DW | 02.08.2018

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非常德国之五花八门

德国夏日：多少度可以不用上班、上学？

与中国许多地方相比，德国的夏天一直是非常凉爽的，不过，今年似乎是个例外。于是，德国人开始关注：如果天气太热是否可以放假回家？

Bildergalerie Deutschland Hitzewelle 2015 (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

Hitzefrei这个德语词，意思是，因高温而放假

（德国之声中文网）《图片报》网站报道说，如果室内外气温超过26度，雇主就应采取措施，不过，这仅限于对重体力劳动者、孕妇或长者，因为对他们来说，26度以上就有可能对健康有影响。

超过30度，雇主就必须采取某些措施，如：安装空调或电风扇、遮光装置、给房间通风、提供冷饮等。

如果超过35度，那么，根据德国劳工部的技术规定，这样的房间就不再适合作为工作空间。这时，雇主就需要对房间采取降温措施，或者为员工提供其它工作空间。只有当这些措施不能发挥作用，或者雇主没有采取这些措施时，员工才有可能不用工作。即便在这种情况下，员工仍需要事先跟雇主或工会联系。

如果是在建筑工地工作，那就很难对环境采取降温措施。因此，雇主应用其它方式保护员工，如：休息室、卫生室、食堂的室温应在18-21度之间。

新闻网站Merkur.de报道说，真正因天气热而放假的可能性是很小的。不过，如果在30度以上，员工可以提出放宽着装要求，或者提早工作时间。

无论如何，与雇主的协商都十分重要。只因为天气热，就关电脑回家，可能受到警告，甚至被开除。

德新社周三（8月2日）报道说，因为气温高，石荷州警察目前可以不戴警帽。该州警署负责人表示，警察可以自行决定是否戴警帽（比如为了安全或权威可以戴警帽）。

在邻国瑞士，苏黎世湖船运公司宣布因炎夏而停船，员工放假，到至少本周六晚。这些船的顶棚是玻璃的，极易吸热，"员工和乘客都受不了"。连续两天33度后，游船停止运行。

德国电视二台引述一位律师说，德国有关在天热的时候雇主应采取什么措施的规定，更多是建议性质。不过，根据德国劳工部的规定，倘若雇主在高温情况下没有采取相应的保护措施，那可能被处以最多5000欧元的罚款。

Deutschland, München: Mädchen am Brunnen (picture-alliance/dpa/V. Bonn-Meuser)

天热，学校可以停课吗？

据T-Online报道，在德国多数联邦州，校长与老师协商决定是否因天气炎热而停课。在黑森州，校长还需要跟附近的学校协商。在北威州，室温必须在27度以上，才可以考虑停课。

此外，在北威州和下萨克森州，低年级学生才可以停课，因为他们的年龄小，身体的承受力相对较弱。不过，要宣布停课，校方还需考虑这些孩子如何回家，是否需要家长来接。

通常，小学很少停课，因为学校有义务在规定的时间照管学生。不少学校会采取灵活的措施，比如转移到比较凉快的教室，或者去阴凉的休息区。老师还可以组织同学们去树林里郊游等。

  • Deutschland vertrocknete Sonnenblume (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    热浪袭袭

    各国各地最近连日高温，德国气象局（DWD）一名专家指出，即使是北海岛屿气温也达到30度以上。本周五气温还有可能升至创纪录的38度。酷暑给德国农业带来影响

  • Deutschland Trockenheit | Trockene Elbwiesen (Imago/R. Michael)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    粮食歉收

    德国农业部长鲁克维德（Joachim Rukwied)估计，持续的高温和干燥的天气会导致一些农作物产量低，可能会造成损失数十亿。仅仅谷物，就预期减产七至八百万吨，相当于损失大约14亿欧元。

  • Trockenheit und Dürre in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    长不高的玉米

    鲁克维德指出，干旱尤其给玉米、甜菜或土豆等秋季作物带来负面影响。一些地区的玉米长得仅到膝盖那么高，往常的7月，玉米能长到2.5米。

  • BdT Deutschland Wetter Trockenheit Dürre bei Berlin (AP)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    收成大幅缩水

    德国农民协会预计今年德国粮食收成平均减产约20％。另外，风大缺水，火灾的危险也在上升。

  • Deutschland Trockenheit | Feldbrand (picture-alliance/dpa/D. Gohlke)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    火势汹汹

    德国什未林（Schwerin）和赖夫斯瓦尔德（Greifswald）附近的消防队都严阵以待。着火的农田越来越多。在收割季节，大火会毁了农作物，也会烧光存放在田间的稻草堆，就连昂贵的农作机器也会被烧坏。图为消防员正在北部城市罗斯托克（Rostock）田间灭火。

  • Tag der Schokolade Schokokuchen mit Kirschen (Imago/Westend61)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    水果的成长

    不过并非所有农业产业都受到酷暑的打击，比如充足的日晒给果农带来了丰足的收成。德国的苹果和樱桃今年收成很早，与意大利的收成时间一样。另外，一些蔬菜也因为连日的阳光有好收成。

  • Trauben Sorte Solaris (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

    葡萄酒的福音

    另外，德国的葡萄酒也将迎来一个好年份。因为阳光充足，葡萄的果实会很饱满，酿出的葡萄酒也会很好喝。


苗子/达扬（综合报道）

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久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收

持续不下的酷暑和干燥的天气给德国农业带来影响，尤其使德国东部的农作物歉收。 (28.07.2018)  

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