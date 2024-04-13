德国复兴信贷银行将不再为中国提供低息贷款

（德国之声中文网）据《南德意志报》报道，德国发展援助部国务秘书弗拉斯巴尔特（Jochen Flasbarth）宣布德国复兴信贷银行结束与中国之间的广泛金融合作，原因一方面在于中国现在在某些经济领域已经超过德国，另一方面，两国也日益成为政治对手。

与中国当局就总金额约3.7亿欧元的最后三个项目进行的谈判预计将于2025年4月完成。由于德国联邦政府仍提供担保，因此这三个项目的贷款利率仍比较低。但未来如果中国想继续从德国复兴信贷银行获得贷款，就只能得到市场利率的贷款。不过这样的贷款仍会对中国产生吸引力，因为获得德国复兴信贷银行的贷款，就相当于获得国际信用认证。

从2010年起，德国便不再将中国列为发展中国家。尽管如此，在德国政府看来，以一个新的角色在发展政策问题上与中国保持合作十分重要。

不过这也引发诟病。因为过去一些年中国为“一带一路”项目的基础设施建设或多或少地提供无条件资金；2014年以来，德国复兴信贷银行还一直为新疆境内两个有争议的项目提供资金。而中国政府在新疆对当地的穆斯林采取了系统性的打压。

德国复兴信贷银行自称在这些项目中遵守了人权准则。

德国发展援助部国务秘书弗拉斯巴尔特说：“作为经济大国、信贷提供国和世界上最大的温室气体排放国，中国是应对全球挑战不可或缺的力量。”他表示，所以德国国际合作机构（GIZ）也应该继续在中国开展工作。

根据联邦经济部的统计，2013年至2020年，中国从德国获得的优惠贷款总额约为30亿欧元。根据发展援助部的数据，2021年，德国复兴信贷银行向中国提供的贷款总额大约在8100万欧元。

（南德意志报，China Table）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。