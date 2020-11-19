德国境内的世界文化遗产

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德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
2021年，德国有三处疗养胜地被选入“欧洲温泉疗养胜地”（Great Spas of Europe）。它们分别位于巴登巴登（Baden Baden），巴特埃姆斯（Bad Ems）和巴特基辛根（Bad Kissingen）。那里的气候条件宜人，治疗性温泉疗效显著，深受宾客的喜爱。其中巴特基辛根疗养公园1911年就开始营业了。
黑森末代大公恩斯特·路德维希（Großherzog Ernst Ludwig）在1899年建立了达姆施塔特艺术家营地。23位艺术家花费16年的时间创造了一个由青年派（Jugendstil）建筑、俄罗斯小教堂、雕塑花园和喷泉组成的独特建筑群。艺术家营地位于玛蒂尔德高地（Mathildenhöhe），这一营地在2021年被评为世界文化遗产。
这些1885年至1927年期间建造的大型仓库位于易北河上绵延超过1.1公里的一系列狭窄岛屿上。这些红砖建筑一边是水，一边是街道。现如今，汉堡的仓库城（Speicherstadt）内坐落着几家博物馆和世界上最大的铁路模型微缩景观——汉堡迷你世界。
1750年建造的拜罗伊特侯爵歌剧院（Das Markgräfliche Opernhaus）是巴洛克戏剧文化的一个亮点。歌剧院内部装饰由当时欧洲最主要的剧院建筑师比比亚纳（Giuseppe Galli Bibiena）设计，其华丽程度不亚于维也纳或巴黎的建筑。虽然拜罗伊特在18世纪末没落为一个无足轻重的地方性城市，但是歌剧院这座建筑却经受住时间的考验，几乎没有变化。
科隆大教堂（Kölner Dom）是德国最知名的风景名胜之一。大教堂1248年奠基，当时是为所谓的东方三贤士的遗骨创造一个庄严的环境。大教堂直到1880年才完工建成。拿破仑的士兵曾把它当作马厩。科隆人热爱他们的大教堂，有无数的歌曲都是为它谱写的。
创立于魏玛时期的包豪斯艺术和建筑学院给世界艺术及建筑设计的思维及工作方式掀起了一场革命。包豪斯创办人沃尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）和他的同事们的建筑创造了一种新的造形语言，决定性地塑造了20世纪的建筑和艺术。
歌德曾经写过："雷根斯堡（Regensburg）的地理位置非常好。这座城市会影响一片地区"。在中世纪，雷根斯堡是神圣罗马帝国的一个政治中心，也是欧洲中心地带繁荣的贸易中心。2006年，雷根斯堡以其多瑙河畔保存完整的中世纪老城得以在世界遗产名录中占有一席之地。
公元724年，苦行僧皮尔名（Pirmin）在“富饶的草地”建起一座修道院。这座本笃会修道院在800至1100年间发展成为神圣罗马帝国的一个知识和文化中心。在赖兴瑙岛（Reichenau）上有三座9至11世纪建造的罗曼式建筑风格的教堂可供参观。
瓦尔特堡（Wartburg）位于图林根。当年萨克森选帝侯腓特烈三世（Friedrich III der Weise）在宗教改革者马丁·路德受到通缉后，将其藏在瓦尔特堡的城堡中。也正是在这里马丁·路德将圣经翻译成德语。据说马丁·路德还向魔鬼扔过墨水瓶。1999年瓦尔特堡被评为世界文化遗产。
奎德林堡（Quedlinburg）拥有1300多座保存完好、先后建于800多年间的木桁架结构房屋。这个位于哈尔茨山脚下的小城如今已不为人知，但在中世纪，它是一个重要的政治中心，居民富庶。从城堡山上往下看，尖尖的房顶和无数塔楼就像是一座弯弯曲曲的迷宫。
有些看法认为，特里尔（Trier）是德国最古老的城市。公元前16年，古罗马人建立了特里尔城，这里逐渐发展为古罗马帝国最大和最重要的城市之一。公元2世纪修建的尼格拉城门（Porta Nigra，又称黑城门）成为特里尔标志性的建筑物，1986年与特里尔其他古罗马遗址及大教堂一起被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。
位于丹麦、德国和荷兰北海海岸的瓦登海（Wattenmeer，也称北海浅滩）在2009年被联合国教科文组织评为世界自然遗产。这个世界上最大的连片泥滩和沙地是1万多种动物和植物的家园，也是每年数百万候鸟的中转站。
联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。
利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。
联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。
在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。
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