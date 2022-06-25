德国堕胎法改革 取消禁止医生做"广告"的219a条

（德国之声中文网）在德国，堕胎原则上是非法的，违法者可被判至3年监禁，只有例外情况下允许堕胎。堕胎必须在受孕12周之内进行，必须经过严格咨询程序。这一政策迄今没有改变。

直至目前，德国法律禁止医生等专业人员提供咨询，并把医生在其网页所做的专业资讯都列为"广告"，受到禁止。现在，正是在资讯这一点上出现了变化。

德国联邦议院上周五（6月24日）经表决推翻了禁止医生为堕胎做"广告"的《刑法》第219a条。由此，医生、医院和其它医疗机构可以正常进行说明、解释工作，可以在网页上介绍手术方法、其利弊，让患者有更好的机会做心理准备。

被推翻的219a条

早在2019年，当时的联邦议院已做出放宽堕胎法律，但改革后，德国《刑法》第219a条仍然严禁因经济等原因，提供堕胎或者讲述堕胎带来的好处。换言之，医生以及医院可以在其网页上注明提供堕胎服务，但不能有详细的说明文字，因为后者被认为是"广告"。

219a法条的内容是从纳粹德国时期的社会福利政策延用至今的，当时的条款规定，违反者可判处最高2年监禁，或者处以罚款。

联邦议院以绝对多数做出取消219a法条的决定并不意外，本届联邦政府上台前，由自民党领衔的法律工作小组已将这个内容写入联合执政条约，而一直以来，社民党和绿党都是反对219a这一法条的主要推动力量。在野的联盟党和德国选项党在周五的表决时投了反对票，但无法阻挡取消219a的决议。

德国堕胎仍不易

妇科医生汉内尔（Kristina Hänel）曾因为违法219a条被判罚款6000欧元。汉内尔在基森市已有30年的做堕胎手术的历史。随着219a被推翻，汉内尔也将得到平反，取消有"前科"的记录。

像汉内尔这样的妇科医生在德国并不多见，据统计，全德国只有1200个妇科医生提供合法堕胎服务，大约只有一成，而20年前尚有2000个医生提供堕胎。在斯图加特，没有一家医院提供堕胎，在明斯特市，最后一位做堕胎手术的医生于2019年退休。堕胎难的现象在农村更为严重，"医生为选择"组织（Doctors for Choice）的德国医生说，在农村，尤其在南部信天主教地区，有人要跑150公里的路程，才能找到一名堕胎医生。

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