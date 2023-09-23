德国基金会调查：赞成极右翼立场民众增加

（德国之声中文网）据弗里德里希-艾伯特基金会一项调查，约8%的德国受访者持右翼极端主义世界观，这比前些年增加了2-3%。

受访者中，逾6%赞成由一个强大政党独裁以及领袖独裁。16%对"外国人"态度负面。34%的受访者还认为，难民来德国是为了利用社会福利体系。

与此同时，对政府机构以及民主整体运作持信任态度的比例降至60%以下。38%的受访者持阴谋论立场。此外，33%的受访者持民粹主义立场，29%持种族优越、专制及反叛立场。

多重危机的后果

此次调查是今年1月和2月对年龄在18-90岁的约2000名受访者进行的。该项调查自2002年以来每两年进行一次。在早期的调查中，持极右翼立场的受访者仅占2-3%。

调查的作者之一曲珀（Beate Küpper）向德国电视一台表示，出现这一趋势的原因是"多重危机"让人产生不安全感。

艾伯特基金会负责反对极右翼项目的史略特（Franziska Schröter）则向德国之声表示："新冠疫情的后果尚未过去，气候危机持续，而俄罗斯自2022年2月入侵乌克兰也带来不安全感和恐惧感，让人担心能源安全以及价格上涨。"

不同收入阶层的差异

此外，不同收入阶层受到危机的冲击不同，其立场受到右翼极端主义的影响程度也不同。调查的另一位作者、社会心理学家齐克（Andreas Zick）向德国之声表示："越来越多的人将这些危机视为国家危机。越是拥有资产少的民众，受到的冲击越大。收入较低的受访者中，每两人就有一人（48%）受到危机的直接影响。中间收入阶层的这一比例为27.5%。较高收入者的这一比例则仅为14.5%。"

对于传统媒体的质疑也增加。约32%的受访者认为，媒体与政界串通一气。两年前这一比例为24%。

齐克表示，在危机期间，人们的政治立场会迁移，有可能发生右翼倾向。"如果持政治中间立场的民众，接受了社会极右翼边缘的立场而不自知，那么，民主政体就受到威胁。"

此次调查中还问到社会该如何应对多重危机。53%的受访者认为应回到国家层面。他们呼吁对外隔离、要求重视所谓德国价值观、品德和责任感，来应对危机。

（综合报道）

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