德国基础设施 做好抵御中国间谍之准备了吗？

一名中国籍女子涉嫌向另一名中国间谍提供莱比锡机场货运信息、尤其是涉及德国军火商的物流情况，已经在本周早些时候被捕。这起案件也引发了各界对德国机场、港口抵御中国间谍渗透能力的担忧。

（德国之声中文网）根据德国联邦总检察院10月1日的通报，被捕的38岁中国籍女子Yaqi X.具有向中国间谍部门传送情报的重大嫌疑。具体而言，她此前供职于一家物流领域的服务商，工作地点时常位于莱比锡哈勒机场；大约在去年8月到今年2月期间，她多次将机场的向乌克兰、以色列军火物资运输信息以及军火企业人员旅行信息提供给德裔华人Jian G.，后者曾是右翼政党德国选项党(AfD)欧洲议会大选首席候选人的助理，已经在今年4月因涉嫌为中国情报部门传送情报被捕。

在今年4月，即Jian G.刚刚被捕时，欧盟情报分析中心(INTCEN)前主任康拉德(Gerhard Conrad) 就在接受德国ntv电视台采访时指出，此案并不令人震惊，毕竟安全部门早已就此类风险发出过警告，“由于情报机关已经公开指出过这种间谍行为的可能性，所以在此案之后可能还有更多的类似案件。”

专访：中国间谍在德国也很活跃 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国机场港口如何防间谍？

德国的军火物资以及军火企业相关人员并不只从莱比锡哈勒机场出入境。其他拥有大量国际货运业务的德国机场、或者海港也同样可能成为中国情报机关安插人员渗透的目标。比如拥有众多中资企业落户的德国第二大城市汉堡，其港口的“福地”码头已经在去年被中国国企中远集团收购了24.99%的股份；这桩交易案当时就引发德国各界的广泛担忧：中国情报机关很可能会借机获取汉堡港的重要物流信息。

汉堡市港务局目前并不方便向外界透露具体采取哪些安全措施防止外国间谍渗透。专注于中国相关新闻的德国媒体China.Table则援引物流圈内人士消息称，汉堡港的主要参与方都有足够的“中国能力”，因此皆具备相应的风险意识。不过，圈内人士也强调，汉堡港并没有统一地对众多物流企业所有员工进行身份查核，因此无法完全排除间谍渗透之风险。

负责航空安全事务的汉堡市经济与创新局则表示，所有机场员工或者在机场工作的第三方企业员工都会接受全面的安全核查，员工在警方、宪法保卫部门、司法部门的数据都会被仔细查验。

中国驻柏林大使馆尚未对此事予以回应 图像来源: JOHN MACDOUGALL/AFP

中国间谍为何通过了安全核查？

此次被捕的Yaqi X.是否有莱比锡机场内部安全区域的出入权限？德国检方暂时没有披露相关信息，只是笼统表示她供职于一家“在莱比锡机场提供物流服务的企业”，这意味着她的工作地点即可以在机场附近，也可以在机场内部。

中德意志广播电视台(MDR)掌握的信息显示，涉事企业是PortGround GmbH，系国有中德意志机场集团(Mitteldeutscher Flughafen AG)的全资子公司，其主营业务是在德累斯顿机场以及莱比锡机场提供旅客、货物、飞机的全方面服务。除了德国军火商以及德国联邦国防军，驻德美军也时常通过莱比锡机场运送物资。

另据《南德意志报》以及德广联掌握的信息，Yaqi X.在其上线Jian G.被捕前就已经引起了德国安全部门的注意，后者在监听Jian G.的通信时发现了两人之间的密切联系。不过具体的线索是在Jian G.被捕后、安全部门通过仔细检查手机数据方才获得的。值得注意的是，Yaqi X.早前似乎通过了当局的年度安全查核：警方、宪法保卫局等安全机关的数据库中并没有任何和她有关的记录。而她的邻居则对《图片报》透露，她非常内向害羞，德语能力也很有限。

目前，德国检方以正在调查中为由，拒绝透露更加详细的信息。莱比锡机场、涉事物流企业、嫌疑人辩护律师则暂时不予置评。中国驻德大使馆新闻处的电话则因国庆假期无人接听。

#德中关系



（综合报道）

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