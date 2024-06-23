德国基民盟党魁要求严格监管Temu、Shein等

来自中国的网上购物平台Temu和Shein等的知名度和使用率都在快速提升。每天20万件包裹寄往德国，但它们的产品质量达到欧盟标准吗？

（德国之声中文网）德国最大的反对党基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz ）呼吁对中国在线销售平台如Temu和Shein等进行更严格有效的监管。

周日（6月23日），他在一份声明中表示，"不应该对欧洲制造商的普通产品进行全面控制、并且迫使他们去监督全球供应链的同时，却允许大量来自亚洲的廉价产品，在没有任何关税和商品检验的情况下流入国内。"

他认为，只有在所有人、以相同条件生产和供货的情况下，竞争才能正常运作。"因此，必须迅速对中国电子销售平台的监管问题，提上政治议程。"

默尔茨写道，Temu和Shein等在欧洲足球杯期间，利用各种应用程序和和电视频道大做广告。这些平台直接向终端用户发货，且数量巨大，廉价产品从中国源源不断地销往欧洲，尤其是德国。

"据估计，每天有多达20万个包裹从中国运往德国，没有任何商品检验，没有关税。"

默尔茨承认，只要商品价值不超过150欧元，以上情况基本上是允许的。但他认为，存在着商品价值大规模虚假申报的现象，"最重要的是，没有人检查这些直接送到消费者手中的商品，是否符合欧洲的环境及消费者保护标准"。

德国基民盟党主席默尔茨 图像来源: Bernd Elmenthaler/IMAGO

据位于科隆的贸易研究所IFH今年5月公布一项调查显示，Temu和Shein平台的知名度和使用率与去年相比大幅上升：91%的人知道这些平台，43%的人使用它们，均比去年高出了十多个百分点。调查还显示，Shein的订单频率较2023年翻了一番以上，22%的用户每月至少在该平台上购物一次。

贸易政策不由各国、而是属于欧盟负责。因此，如果出台限制政策，必须联合至少一部分欧盟成员国寻求一个共同的解决方式，同时，与欧委会协调，在欧盟贸易专员的参与下制定统一管理政策。

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(综合报道)

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