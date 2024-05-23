1968年，尤其是大学生发动示威活动，强烈抗议紧急状态条款法。此前，执政的大联合政府获得了议会三分之二多数，修改了《基本法》，使国家有能力应对特殊危机局面。一些批评者认为，新增条款与《魏玛宪法》第48条——紧急状态条款——如出一辙，而希特勒当年正是利用了这一条款攫取了权力。