德国城市排行：慕尼黑蝉联榜首 鲁尔区继续下滑

（德国之声中文网）经济实力雄厚、发展动力十足的德国美茵河以南地区已经为迎接数字时代的到来做好了准备。而相比之下，传统工业区-鲁尔区的各城镇情况则不容乐观。这是德国《经济周刊》和网络房产平台Immobilienscout24周四（11月8日）联合发布的《德国城镇排行榜》所得出的结论。《经济周刊》总编巴尔兹利（Beat Balzli）表示："城镇排行榜的依据是那些与城市吸引力密切相关的领域。"

在经济实力方面，慕尼黑已经连续七年排名第一。紧随其后的是因戈尔施塔特和斯图加特。跻身前十名的还包括爱尔朗根、沃尔夫斯堡、法兰克福、雷根斯堡、乌尔姆、达姆施塔特以及维尔茨堡。

每年一度的排行榜调研，是由亲雇主方的德国经济研究所下属机构 IW Consul对德国各城镇经济实力进行比较后所得出的结论。德国十万以上人口的城镇都会被纳入评比范围，评比指标则包括重要经济数据的浮动以及该市的发展前景。调研人员会对经济结构、就业市场、房地产价格、科研实力、未来型工业以及生活质量等指标进行分析比较。

德国大城市房价蹭蹭涨 涨势最猛——美因河畔法兰克福 据德国房地产协会的调查，今年第二、三季度，美因河畔法兰克福的已建公寓价格涨幅高居榜首，达到近19%。法兰克福不仅是德国的金融中心，交通枢纽，也是2015年一项全球最宜居城市评比中名列第7位的城市。它不仅有德国最多的摩天大楼，也有许多历史建筑和绿地。长期以来，法兰克福市一直是德国人均就业岗位最多的城市。

德国大城市房价蹭蹭涨 涨幅第二——莱茵河畔科隆 由于就业市场的流动性和房屋租赁市场健全的法律保障，德国的住房自有率仅为40%，租房率高达60%。此次房价上涨最大的推动因素是金融危机后银行利息的骤降。十年前房贷利息约4%，现在只有1.5%，甚至更低。权衡一下房租和买房还贷的负担，许多年轻人都认为买房更划算。投资者也看好房地产市场。德国近期收留大量难民，这也成为推动房市的一个不容忽视的因素。在人口密集的科隆，今年二、三季度，已建公寓价格涨幅高达15%。

德国大城市房价蹭蹭涨 汽车城斯图加特 斯图加特在此次的房价涨幅排行榜上位于第三，涨幅约11%。作为经济强劲的巴登符腾堡州首府，斯图加特不仅以汽车城闻名，还拥有众多高科技企业。德国房地产协会的调查称，除了信贷条件优良外，人们手中可支配收入的增加也是推动房价上涨的重要因素。在所有大城市中，斯图加特的房价仅次于慕尼黑。据德国房地产协会的数据，斯图加特非新建的中档公寓每平方售价约2950欧元。

德国大城市房价蹭蹭涨 最小的联邦州不来梅 人口约55万的不来梅是德国最小的联邦州，此次房价涨幅也达到两位数（10.64%)，在涨幅排名榜上位居第四。德国房地产协会指出，大城市现在吸引力越来越大。虽然建房速度加快，但仍跟不上购房需求。德国大城市除了工作岗位多、交通、购物便利外，由于对历史建筑和老建筑爱护有加，对绿化率要求高，不少城区的居住环境丝毫不比小城市逊色。

德国大城市房价蹭蹭涨 昔日钢铁城埃森 位于鲁尔区的埃森市曾是德国的煤钢基地，也经历过转型期人口流失、经济不振的困境。此次已建公寓价格涨幅为10%，位居第五。德国房地产协会指出，从2010年来，德国房价增长速度超过了房租、消费者价格以及家庭收入的增长。有专家认为，一些大城市的房价已经有些“夸张”了。

德国大城市房价蹭蹭涨 德国通往世界的门户汉堡 汉堡被誉为“德国通往世界的大门”，该市房价在德国大城市中名列第三（已建公寓每平米约2500欧元），此次涨幅为8.7%。

德国大城市房价蹭蹭涨 房价老大哥慕尼黑 慕尼黑房价历来居德国各城市榜首，目前中档独户别墅（非新建）平均价格为84万欧元，中档老公寓每平方米4200欧元。慕尼黑房价此次增幅为7.7%。德国房地产协会认为，德国大城市房市的紧张局面还会持续一段时间，短期内不会缓解。

德国大城市房价蹭蹭涨 永远的大工地——柏林 柏林的公寓楼价格在德国各大城市中排名第7(已建公寓每平米约1950欧元），此次涨幅5.4%，低于50万人口以上城市的平均水平（9.4%)。柏林每年新增4万人，尽管公寓楼不停在盖，也不能缓解房市的紧张局面。2015年，柏林新修了1.5万套公寓，创下该市历史记录。据德国房地产协会提供的数据，柏林中档已建公寓的售价平均每平米不到2000欧元（1950欧元）。

德国大城市房价蹭蹭涨 别墅涨幅低于公寓涨幅 杜塞尔多夫和多特蒙德虽然也跻身二、三季度房价涨幅前十名，但涨势其实较为温和，已建公寓的价格涨幅分别为3.69%和3.57%。从人口50万以上大城市的单户别墅价格来看，今年第二和第三季度的涨幅约6%。德国房地产协会指出，价格相对便宜的连体别墅现在越来越受欢迎，尤其是在人口30万至50万的中等城市。

德国大城市房价蹭蹭涨 小城市房价稳定 德国房地产协会公布的最新调查基于全国范围内约370个城镇的统计数据。分析表明，人口5万至25万的德国小城市，房价涨幅都很温和。 作者: 乐然



在发展动力方面，因戈尔施塔特已经取代慕尼黑跃居第一位。而柏林也提升至第二位。IW Consul公司的坎伯曼（Hanno Kempermann）认为，过去五年来，得益于大量初创公司的涌现以及房地产市场的活跃，首都柏林发展十分迅猛。专家们认为，房租上涨以及房地产价格飙升，是一个城市吸引力在不断提高的表现。最新入围前十的城市是沃尔夫斯堡：作为大众汽车的总部，该市的排名从去年的第11跃升至今年的第五。位于莱因-美茵-内卡河大都会区的高科技中心达姆施塔特仍然是为迎接数码时代准备工作做得最好的城市，排名其后的是爱尔朗根、斯图加特、慕尼黑以及沃尔夫斯堡。

2019最值得一游的十座城市 10.摩洛哥的梅克内斯 相比卡萨布兰卡、马拉喀什等城市，梅克内斯是一个相对冷门的摩洛哥景点。它曾经是摩洛哥王国首都。如今，高大恢弘的古城墙、保存完好的皇家马厩、修旧如旧的苏丹灵柩，让梅克内斯成为了资深旅友交口相传的胜地。

2019最值得一游的十座城市 9.克罗地亚的扎达尔 亚德里亚海滨的扎达尔是一座充满活力的国际化城市。漫步在老城区的街道上，游客既能体验各色酒吧、咖啡馆，也能领略到古罗马遗迹的文化积淀。

2019最值得一游的十座城市 8. 美国的西雅图 波音、微软、亚马逊、星巴克……这些企业有什么共同之处？它们都来自西雅图。当然，这座美国西北部的城市不只有充满活力的创新型企业，还有历史悠久的水产市场、藏品丰富的各类博物馆，以及可以远眺市郊雷尼尔火山、奥林匹亚雨林的太空针塔。

2019最值得一游的十座城市 7.塞内加尔的达喀尔 它被认为是非洲最具活力的城市之一。多彩的集市、靓丽的海滩、摩肩接踵的夜总会，这座热带城市，正在逐渐从冷门走向热门。

2019最值得一游的十座城市 6.墨西哥城 历史建筑与现代建筑共存的墨西哥首都，本身就是一座巨大的博物馆。许多居住在此的艺术家，更是为这座城市抹上了浓厚的文艺气息。

2019最值得一游的十座城市 5.尼泊尔的加德满都 2015年地震之后，这座喜马拉雅南麓的山城正在逐步重建，古老的建筑正在恢复昔日的容光。当局还在努力消除尼泊尔首都的环境污染问题，这将让这座旅游城市更加富有魅力。

2019最值得一游的十座城市 4.美国的迈阿密 虽然不时有飓风掠过，但是这座亚热带城市的大多数日子还是风和日丽。这里有美丽的海滩、绚丽的夜总会。近年来，艺术与创意产业也为这座城市增光添彩。

2019最值得一游的十座城市 3.塞尔维亚的诺威萨 在塞尔维亚语中，"诺威萨"意为"新庄园"。它被誉为"塞尔维亚人的雅典"。除了逐步修缮的老城区，这座城市的创意产业也颇具魅力，并让它成为了2021年的欧洲文化之都。

2019最值得一游的十座城市 2.中国深圳 它被誉为"中国硅谷"，聚集了大量的创新型科技企业。这座非常年轻的城市，如今也拥有了众多博物馆和创意文化街区，抹上了一丝文化色彩。

2019最值得一游的十座城市 1.丹麦的哥本哈根 这座北欧城市似乎拥有游客想要拥有的一切：美食、夜总会、博物馆、老城区、历史古迹、现代艺术……出色的城市公交，以及全欧洲范围内数一数二的自行车道路系统，更是增添了它对游客的亲和力。 作者: 文山



坎伯曼表示，鲁尔区一些城市发展滞后，已经发出了"警告信号"。博特罗普（71名）、杜伊斯堡（70名）以及盖尔森基兴（66名）等城市，迎接未来的功课做得显然很差，以至于排名在继续下降。 坎伯曼说："鲁尔区各城市显然需要在数字化发展方面作出更多的努力。"由于传统的煤炭和钢铁工业逐渐凋零，鲁尔区很多大城市在经济实力和发展动力也都处于排行榜的中下游。

过去5年来，也有一些地理位置较偏僻的城市奋起直追，排名明显上升。坎伯曼说："大城市并不一定就是发展动力最强的城市。"最新公布的排行榜中，在发展动力方面，吕贝克（17）、耶拿（18）、科布伦茨（20）、弗赖堡（27）以及乌珀塔尔（33）均将排名至少提前了十位。坎伯曼说，尤其是一些科研能力出众的大学城进步最快。比如位于图灵根州的耶拿在光学领域表现出极强的创新能力，因此该市的排名竟然一举提升了33位。

达扬 / 凝炼 （德新社，《经济周刊》）