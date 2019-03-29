德国城市康斯坦茨宣布进入"气候紧急状态"

（德国之声中文网）康斯坦茨行政当局指出，该气候保护运动促成了对进入"气候紧急状态"的宣布。市政委员会的相关决议包含多项目标，例如：建筑物使用无污染能源、实现城市绿色交通管理、城市建筑物绿色能源管理。

不能仅是象征

此外，康斯坦茨市还要每年公布一份有关二氧化碳减排进展的报告。基民盟籍市长布尔夏特（Uli Burchardt）为首的该市政府指出，"为确保所通过的决议不致仅流于一种象征，必须分析，谁能、谁应作出何种贡献。"

反抗灭绝：有创意的环保示威 救救地球母亲！ 在伦敦摩天大楼前的抗议活动：4月15日，环保者以“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）为口号，掀起了为期一周的抗议。规模最大的活动于4月18日在英国首都举行。

反抗灭绝：有创意的环保示威 有创意的抗议 “反抗灭绝”于2018年诞生于英国，致力于尽可能用非暴力、但有创造力的方式进行反对全球变暖的抗议活动。示威者称，人类如今正在大规模地自我毁灭。所以“反抗”也就应运而生。

反抗灭绝：有创意的环保示威 皇家级的抗议？ 呵呵，这其实不是哈里与梅根本人参加伦敦滑铁卢桥的静坐抗议活动。英国皇室的这两位成员马上就要迎接新的宝宝问世。抗议示威者替这两个人在说什么呢？“感谢‘反抗灭绝’，我们的孩子才有未来。”

反抗灭绝：有创意的环保示威 城郊列车上的标语 示威者采取了各种各样的方式。这个年轻人用万能胶，把自己贴在了往返于伦敦市郊地区的一辆列车上。

反抗灭绝：有创意的环保示威 公民不合作运动 运动的目的是用静坐活动使公共生活短暂瘫痪。结果是：仅在伦敦就有超过400人次被捕。示威者想要争取民意。但是根据YouGov上的网络问卷调查结果，3561位参与者中只有36%的英国人认为这次抗议示威活动是正当的。52%对此明确反对，剩下的保持中立。

反抗灭绝：有创意的环保示威 赤裸裸的现实 这可能是让“反抗灭绝”全球出名的关键性事件：4月1日，在一次有关英国脱欧的激烈讨论中，抗议人士半裸着出现在了英国议会的参观区上。他们想要把人们的视线从脱欧转移到气候变暖上。后来安全人士迅速出马，结束了这场“赤裸裸的抗议”。

反抗灭绝：有创意的环保示威 全球范围的抗议活动 “反抗灭绝”的根虽在伦敦，但是全球其它大城市也加入了环保抗议者的行列，比如说德国柏林。

反抗灭绝：有创意的环保示威 “自杀”在纽约 活动周中，纽约也举行了和平的示威抗议。他们想发出的信息是：谁要是对气候变化袖手旁观，就等于是在自杀。 作者: Friedel Taube



"星期五为未来"运动声明，这一紧急状态虽不是法律本义上的那种"紧急状态"，但是，通过相关宣布，康斯坦茨市政委员会确认了气候变化是一种现时的威胁，并且"将遏制气候危机及其严重后果宣布为最优先任务"。

在德国其它城市和地区，也出现有类似要求。例如，气候联盟哈姆（Hamm）便要求在北威州宣布进入"气候紧急状态"；在基尔（Kiel），也出现了类似运动。全球范围，已有众多城市响应了自然／气候保护者们的这一呼吁。美国的洛杉矶、加拿大的温哥华、英国首都伦敦、瑞士的巴塞尔均通过了类似决议。

凝炼／苗子（德新社、路透社）