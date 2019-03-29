 德国城市康斯坦茨宣布进入″气候紧急状态″ | 科技环境 | DW | 03.05.2019

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科技环境

德国城市康斯坦茨宣布进入"气候紧急状态"

这座巴符州重镇是走出这一步的首个德国都市。由此，中小学生抗议运动"星期五为未来"（Fridays for Future）收获一个重要政治成果。

Deutschland Konstanz Straßencafes an der Marktstätte (picture-alliance/imageBROKER/M. Lange)

康斯坦茨希望成为保护气候的先锋

（德国之声中文网）康斯坦茨行政当局指出，该气候保护运动促成了对进入"气候紧急状态"的宣布。市政委员会的相关决议包含多项目标，例如：建筑物使用无污染能源、实现城市绿色交通管理、城市建筑物绿色能源管理。

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德国很快耗尽了2019年的自然资源。从本周五，德国人民就将过上寅吃卯粮的日子，为此牺牲的是下一代以及南半球人民的利益。 (03.05.2019)

这位来自德国基社盟的保守派政治家强调，必须在全球范围内采取行动，果断阻止塑料对海洋造成的污染，不能把问题推给下一代，因而，若当选，他将在欧委会提出一项禁止一次性塑料的全球条约。 (22.04.2019)

不能仅是象征

此外，康斯坦茨市还要每年公布一份有关二氧化碳减排进展的报告。基民盟籍市长布尔夏特（Uli Burchardt）为首的该市政府指出，"为确保所通过的决议不致仅流于一种象征，必须分析，谁能、谁应作出何种贡献。"

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    救救地球母亲！

    在伦敦摩天大楼前的抗议活动：4月15日，环保者以“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）为口号，掀起了为期一周的抗议。规模最大的活动于4月18日在英国首都举行。

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    有创意的抗议

    “反抗灭绝”于2018年诞生于英国，致力于尽可能用非暴力、但有创造力的方式进行反对全球变暖的抗议活动。示威者称，人类如今正在大规模地自我毁灭。所以“反抗”也就应运而生。

  • UK Extinction Rebellion Protest in London (Reuters/P. Nicholls)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    皇家级的抗议？

    呵呵，这其实不是哈里与梅根本人参加伦敦滑铁卢桥的静坐抗议活动。英国皇室的这两位成员马上就要迎接新的宝宝问世。抗议示威者替这两个人在说什么呢？“感谢‘反抗灭绝’，我们的孩子才有未来。”

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    城郊列车上的标语

    示威者采取了各种各样的方式。这个年轻人用万能胶，把自己贴在了往返于伦敦市郊地区的一辆列车上。

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    公民不合作运动

    运动的目的是用静坐活动使公共生活短暂瘫痪。结果是：仅在伦敦就有超过400人次被捕。示威者想要争取民意。但是根据YouGov上的网络问卷调查结果，3561位参与者中只有36%的英国人认为这次抗议示威活动是正当的。52%对此明确反对，剩下的保持中立。

  • Großbritannien - Aktivisten der Extinction Rebellion im Parlament (Reuters/EXTINCTION REBELLION)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    赤裸裸的现实

    这可能是让“反抗灭绝”全球出名的关键性事件：4月1日，在一次有关英国脱欧的激烈讨论中，抗议人士半裸着出现在了英国议会的参观区上。他们想要把人们的视线从脱欧转移到气候变暖上。后来安全人士迅速出马，结束了这场“赤裸裸的抗议”。

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    全球范围的抗议活动

    “反抗灭绝”的根虽在伦敦，但是全球其它大城市也加入了环保抗议者的行列，比如说德国柏林。

  • New York Extinction Rebellion Protest (picture-alliance/Pacific Press/E. McGregor)

    反抗灭绝：有创意的环保示威

    “自杀”在纽约

    活动周中，纽约也举行了和平的示威抗议。他们想发出的信息是：谁要是对气候变化袖手旁观，就等于是在自杀。

    作者: Friedel Taube


"星期五为未来"运动声明，这一紧急状态虽不是法律本义上的那种"紧急状态"，但是，通过相关宣布，康斯坦茨市政委员会确认了气候变化是一种现时的威胁，并且"将遏制气候危机及其严重后果宣布为最优先任务"。

在德国其它城市和地区，也出现有类似要求。例如，气候联盟哈姆（Hamm）便要求在北威州宣布进入"气候紧急状态"；在基尔（Kiel），也出现了类似运动。全球范围，已有众多城市响应了自然／气候保护者们的这一呼吁。美国的洛杉矶、加拿大的温哥华、英国首都伦敦、瑞士的巴塞尔均通过了类似决议。

 

凝炼／苗子（德新社、路透社）

 

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反抗灭绝：有创意的环保示威

他们想用鲜艳的色彩、响亮的声音和充满创意的方式表达自己的不满：伦敦和世界其它很多大城市的环保主义者本周组织活动呼吁关注气候变化。 (23.04.2019)  

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