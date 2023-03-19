德国城市如何处理普京昔年在金色留言簿上的签名？

很多德国城市的市政府都有一本金色留言簿，供到访的贵宾签名留言。其中一些也有俄罗斯总统普京的签名，在乌克兰战争爆发之后，如何处理这些历史印迹，成为一道难题。
（德国之声中文网）德国黑森州首府威斯巴登最近发生了一桩丑闻。2月中旬，国家歌剧院院长劳芬贝格（Uwe Eric Laufenberg）在介绍五月音乐节的节目安排时，提到了俄罗斯裔的奥地利女高音歌手安娜·涅特列布科（Anna Netrebko）。
"涅特列布科女士没有做错任何事。现在有一种近乎歇斯底里的观点，试图将某些事情归咎到她的身上，这是一种道德上的歇斯底里。如果我们把所有在2月24日之前曾经和普京合过影的人都……"
这句话说到一半，劳芬贝格停顿了一下，突然转向在场的威斯巴登市市长门徳（Gert-Uwe Mende）问道："那么威斯巴登市的金色留言簿是不是也该一视同仁？普京的名字是不是还在上面？也许有人可以把它拿掉？"
威斯巴登市政府的金色留言簿上有不少重要访客留下的纪念，这其中确实包括俄罗斯总统普京，旁边还有前总理默克尔的签名。那是2007年的时候，两位领导人在威斯巴登会晤，参加德俄政府间年度磋商会议。
"那个时候，世界还有秩序存在"
不光威斯巴登，普京在德国其它城市的金色留言簿上都曾留下笔迹，比如汉诺威、汉堡和柏林。在慕尼黑附近的巴伐利亚市镇艾英（Aying）也有一本金色留言簿，上面第一条留言出自2006年10月11日，写着"俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京阁下访问……"
在被问到是否为此感到懊悔时，艾英市市长瓦格纳（Peter Wagner）说道："在我们买下这本留言册，并且请对方签名的时候，世界还是井然有序的。我们当时还和俄罗斯关系很好。现在回头再看，我并不赞成他的名字出现在我们的留言簿中，我也不认同普京在乌克兰的所作所为。"
但是瓦格纳也指出，其它一些城市的留言簿更古老，甚至有的还保存着希特勒这样的历史人物笔迹。比如法兰克福的金色留言簿不仅有希特勒的，还有赫尔曼·戈林（Hermann Göring）和海因里希·希姆勒（Heinrich Himmler）等纳粹傀儡领袖的签名。
二战结束之后，如何处理这些历史遗留签名的问题引发了一场争论。有些人建议清除，但最后它们还是留了下来。随着时间的流逝，像撒切尔夫人、曼德拉和达赖喇嘛这样的人物也都在留言簿上留下了签名。不过，作为一种象征性的姿态，留言簿在纳粹人物的签名部分之后，空出了13页的留白。
瓦格纳市长建议把普京的签名保留。"这是当代事件的编年史纪录"，他表示，有选择性地销毁其中的部分页面是不合适的。不过，目前他们已经暂时用一幅乌克兰难民儿童的绘画盖住了普京的签名。
德国球星和瑞典公主也曾在此留名
根据瓦格纳介绍，艾英市的金色留言簿上还有不少其他名人的留言，比如巴伐利亚州前州长施多伊贝尔（Edmund Stoiber），瑞典王储维多利亚公主，以及一些该市的荣誉市民。德国国家足球队的前队长拉姆（Philipp Lahm）在艾英市举行了婚礼，也在这本金色留言簿上签了名。
不过具有讽刺意味的是，其实艾英市和俄罗斯从来都没有过直接的联系。这座巴伐利亚小城只是在2006年普京到访的时候，才购买了这本金色留言簿。
那个时候州政府想要为他们的俄罗斯客人组织一场具有传统巴伐利亚特色的晚会活动，需要寻找一个合适的场地。
"他们不想要在慕尼黑办，而艾英距离首府只有25公里。我们可以提供美味的食物，所以他们选定了这里"，瓦格纳市长回忆道，"但那时我们还没有金色留言簿，所以就去现买了一本。"
这本留言簿大约有6厘米厚，用皮革装订，目前存放在市长办公室里，不提供给公众查阅。瓦格纳市长表示，还没有很多名人在这里留言，留言簿到现在为止只用了20页。
德累斯顿："城市历史的黑暗篇章"
在德国东部名城德累斯顿，金色留言簿是可以供感兴趣的访客在特定日期进行查阅的。比如知名女演员凯特·布兰切特（Cate Blanchett）2022年在拍摄电影《塔尔》（Tar）的时候曾经来过德累斯顿并留下签名。很多人都很好奇，她当时在留言簿里写了什么。
不过，德累斯顿的金色留言簿上并没有过普京的签名。市政府发言人舒尔茨（Kai Schulz）表示这很令人吃惊。"普京为克格勃工作的时候，曾经在德累斯顿生活很多年。他在这里娶了第一任妻子，他们的第一个孩子也是在这里出生。"
在担任总统之后，普京曾两次到访德累斯顿。"两次都是联邦政府发出的邀请。在这种行程中，他不一定会访问市政厅"，舒尔茨解释道。
当被问及如果普京曾经在德累斯顿的金色留言簿上签过名会怎样时，舒尔茨回答道："如果他在这里签了名，这只能意味着他曾经访问过这座城市，在留言簿上签了名。 '好'与'坏'的划分在这件事上无关紧要。"
这位发言人还补充道，该市的金色留言簿上有圣彼得堡市代表的签名，因为这座俄罗斯城市是德累斯顿的友好城市。目前德累斯顿方面没有彻底取消合作关系，但是鉴于目前乌克兰的局势，已经暂停了所有的交流活动。
德累斯顿的金色留言簿上有大约500条留言，第一条来自1949年。历史学家认为，更早的嘉宾留言簿应该是在二战期间遗失了。
"金色留言簿是时代的见证。所以它也会反映一个城市历史上的黑暗篇章，这是非常自然的"，舒尔茨表示，"城市历史和金色留言簿是体现世界发展变化，以及人们如何克服战争的一个缩影。"
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