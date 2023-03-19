德国城市如何处理普京昔年在金色留言簿上的签名？

（德国之声中文网）德国黑森州首府威斯巴登最近发生了一桩丑闻。2月中旬，国家歌剧院院长劳芬贝格（Uwe Eric Laufenberg）在介绍五月音乐节的节目安排时，提到了俄罗斯裔的奥地利女高音歌手安娜·涅特列布科（Anna Netrebko）。

"涅特列布科女士没有做错任何事。现在有一种近乎歇斯底里的观点，试图将某些事情归咎到她的身上，这是一种道德上的歇斯底里。如果我们把所有在2月24日之前曾经和普京合过影的人都……"

这句话说到一半，劳芬贝格停顿了一下，突然转向在场的威斯巴登市市长门徳（Gert-Uwe Mende）问道："那么威斯巴登市的金色留言簿是不是也该一视同仁？普京的名字是不是还在上面？也许有人可以把它拿掉？"

威斯巴登市政府的金色留言簿上有不少重要访客留下的纪念，这其中确实包括俄罗斯总统普京，旁边还有前总理默克尔的签名。那是2007年的时候，两位领导人在威斯巴登会晤，参加德俄政府间年度磋商会议。

"那个时候，世界还有秩序存在"

不光威斯巴登，普京在德国其它城市的金色留言簿上都曾留下笔迹，比如汉诺威、汉堡和柏林。在慕尼黑附近的巴伐利亚市镇艾英（Aying）也有一本金色留言簿，上面第一条留言出自2006年10月11日，写着"俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京阁下访问……"

在被问到是否为此感到懊悔时，艾英市市长瓦格纳（Peter Wagner）说道："在我们买下这本留言册，并且请对方签名的时候，世界还是井然有序的。我们当时还和俄罗斯关系很好。现在回头再看，我并不赞成他的名字出现在我们的留言簿中，我也不认同普京在乌克兰的所作所为。"

但是瓦格纳也指出，其它一些城市的留言簿更古老，甚至有的还保存着希特勒这样的历史人物笔迹。比如法兰克福的金色留言簿不仅有希特勒的，还有赫尔曼·戈林（Hermann Göring）和海因里希·希姆勒（Heinrich Himmler）等纳粹傀儡领袖的签名。

二战结束之后，如何处理这些历史遗留签名的问题引发了一场争论。有些人建议清除，但最后它们还是留了下来。随着时间的流逝，像撒切尔夫人、曼德拉和达赖喇嘛这样的人物也都在留言簿上留下了签名。不过，作为一种象征性的姿态，留言簿在纳粹人物的签名部分之后，空出了13页的留白。

瓦格纳市长建议把普京的签名保留。"这是当代事件的编年史纪录"，他表示，有选择性地销毁其中的部分页面是不合适的。不过，目前他们已经暂时用一幅乌克兰难民儿童的绘画盖住了普京的签名。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 他在朝，她在野 2002年，默克尔还是反对党基民盟（CDU）的党魁。上任不久的普京则是代表一个现代俄罗斯的新面孔。据报道，首次在克里姆林宫会晤普京后，默克尔与随行人员开玩笑说，她通过了“克格勃测试”——经受住了对方目光的拷问，这是在影射普京出身于苏联情报部门。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 问鼎总理 普京同默克尔的前任施罗德建立了友谊，两人至今保持着密切关系。2005年9月德国联邦大选前，形势显现默克尔可能将取代社民党人施罗德成为德国总理。普京在俄罗斯驻柏林大使馆会见了当时的总理候选人默克尔，呼吁扩展德俄两国关系。默克尔称此次对话“开诚布公”。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 善于倾听 时隔一年后，普京曾谈起已成为德国总理的默克尔：“我们在个人层面的彼此了解并不太多，但她善于倾听的能力给我留下了深刻印象”，普京在接受设址德累斯顿的中德意志电台（MDR）采访时说道。他补充说，在女性政治家中，能够倾听是一种罕见的特质。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 抓住对方弱点 默克尔怕狗，是众所周知的。然而，普京2007年1月在索契接待默克尔时，却让他的爱犬——一条黑色的拉布拉多围着默克尔转来转去。他是想吓唬这位来宾吗？ “我相信俄罗斯总统很清楚，我并不很乐意跟他的狗碰面，但他还是把狗带来了”， 默克尔在2015年这样说。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 听不得媒体批评 到了2012年，普京已对新闻媒体和政治异见人士进行了相当严厉的打压。在访问圣彼得堡期间被记者问到有关媒体自由的话题时，默克尔的回答几乎丝毫没有掩饰她对俄罗斯领导人的揶揄：“要是我每次打开报纸都会生气动怒，那我在总理这个位置上连三天都呆不下去。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 陷入冰期 2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，莫斯科和西方的关系急剧恶化。然而，普京对德国媒体表示，他同德国总理仍保持着一种“类似生意的关系”。在接受德国发行量最大的《图片报》采访时，普京说：“我信任她。她是一个坦率的人。和其他人一样，她也受到某些限制，但她诚实地致力于解决危机。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 这可不是损人…… “我不想羞辱任何人，但默克尔女士的表态是一种因主权受限而长期积累的愤怒的爆发”，普京2017年对媒体这样评论默克尔在慕尼黑的一次竞选发言。默克尔在这次所谓的 “啤酒帐篷”演讲中，敦促欧洲人在与美国总统特朗普的分歧之下要依靠自己。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 让我说什么好…… 就在说这一番话一个月后，两位领导人在汉堡G20峰会期间再次会面。镜头捕捉到的这一刻，普京和默克尔不知在谈些什么，两人的表情似乎都有些激动，当普京随即晃动起手指的时候，默克尔忍不住翻了个白眼，被拍个正着。照片立即在网络上疯传。

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 “我们必须谈一谈” 2018年默克尔到访索契时，普京用一束鲜花欢迎她。是示意握手言和？是故作绅士派头，还是隐含性别傲慢？其实背后的原因并不重要。与普京一同出现在镜头前，默克尔说，需要继续对话，“即使对某些议题的意见有严重分歧，我们还是需要沟通谈话，否则的话就会陷入沉默。”

普京与默克尔：走过岁月 见证历史 2020年的握手 2020年1月，默克尔与普京最后一次在克里姆林宫会面。此后，俄罗斯对乌克兰的行动使双方关系再一次恶化。另一个争议焦点是莫斯科对待异议人士的做法，特别是因遭投毒到德国接受治疗的反对派领袖纳瓦尔尼回到俄罗斯旋即被逮捕。



德国球星和瑞典公主也曾在此留名

根据瓦格纳介绍，艾英市的金色留言簿上还有不少其他名人的留言，比如巴伐利亚州前州长施多伊贝尔（Edmund Stoiber），瑞典王储维多利亚公主，以及一些该市的荣誉市民。德国国家足球队的前队长拉姆（Philipp Lahm）在艾英市举行了婚礼，也在这本金色留言簿上签了名。

不过具有讽刺意味的是，其实艾英市和俄罗斯从来都没有过直接的联系。这座巴伐利亚小城只是在2006年普京到访的时候，才购买了这本金色留言簿。

那个时候州政府想要为他们的俄罗斯客人组织一场具有传统巴伐利亚特色的晚会活动，需要寻找一个合适的场地。

"他们不想要在慕尼黑办，而艾英距离首府只有25公里。我们可以提供美味的食物，所以他们选定了这里"，瓦格纳市长回忆道，"但那时我们还没有金色留言簿，所以就去现买了一本。"

这本留言簿大约有6厘米厚，用皮革装订，目前存放在市长办公室里，不提供给公众查阅。瓦格纳市长表示，还没有很多名人在这里留言，留言簿到现在为止只用了20页。

德累斯顿："城市历史的黑暗篇章"

在德国东部名城德累斯顿，金色留言簿是可以供感兴趣的访客在特定日期进行查阅的。比如知名女演员凯特·布兰切特（Cate Blanchett）2022年在拍摄电影《塔尔》（Tar）的时候曾经来过德累斯顿并留下签名。很多人都很好奇，她当时在留言簿里写了什么。

不过，德累斯顿的金色留言簿上并没有过普京的签名。市政府发言人舒尔茨（Kai Schulz）表示这很令人吃惊。"普京为克格勃工作的时候，曾经在德累斯顿生活很多年。他在这里娶了第一任妻子，他们的第一个孩子也是在这里出生。"

在担任总统之后，普京曾两次到访德累斯顿。"两次都是联邦政府发出的邀请。在这种行程中，他不一定会访问市政厅"，舒尔茨解释道。

当被问及如果普京曾经在德累斯顿的金色留言簿上签过名会怎样时，舒尔茨回答道："如果他在这里签了名，这只能意味着他曾经访问过这座城市，在留言簿上签了名。 '好'与'坏'的划分在这件事上无关紧要。"

这位发言人还补充道，该市的金色留言簿上有圣彼得堡市代表的签名，因为这座俄罗斯城市是德累斯顿的友好城市。目前德累斯顿方面没有彻底取消合作关系，但是鉴于目前乌克兰的局势，已经暂停了所有的交流活动。

德累斯顿的金色留言簿上有大约500条留言，第一条来自1949年。历史学家认为，更早的嘉宾留言簿应该是在二战期间遗失了。

"金色留言簿是时代的见证。所以它也会反映一个城市历史上的黑暗篇章，这是非常自然的"，舒尔茨表示，"城市历史和金色留言簿是体现世界发展变化，以及人们如何克服战争的一个缩影。"

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