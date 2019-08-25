 德国城乡哪里“热”哪里“冷” | 经济纵横 | DW | 25.08.2019

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经济纵横

德国城乡哪里“热”哪里“冷”

根据柏林人口和发展研究所的一项最新调查，德国各地区的生活状况相差很远。人们参与社会生活的程度如何，在很大程度上取决于他们居住在哪里。

Symbolbild Konsum in Deutschland (picture-alliance/dpa/A. Meyer)

参与社会生活的程度如何，在很大程度上取决于居住在哪里

（德国之声中文网）该研究报告的作者对德国大约400个城市和县的八项标准进行了调查。这些标准包括预期寿命、地区纳税状况、领取社会救济的比例、普通中学辍学生的比例、每位居民每年可支配的家庭收入情况、18至29岁年轻人的移民比例、互联网容量和能否在当地获得日常生活所需，包括购物、公共交通、医疗服务及就学等等。

富裕都市及其周边

根据联邦和各联邦州从2013年到2017年的统计数据，调查报告的作者将结果分为6组，城市和县区各3组。

其中最好的一组主要包括富裕的大城市如慕尼黑、斯图加特、法兰克福、杜塞尔多夫、汉堡和沃尔夫斯堡及其周边地区。最富裕的这一组包括20个市县，它们都是位于德国的经济中心。这一组的主要特点是人均收入非常高、纳税非常多、非常吸引外来人口，市场供应非常好、人均寿命非常高、网速非常快以及中学未毕业和领取救济金人数比较低。

比较具有吸引力的城市

第二组包括科隆、汉诺威、德累斯顿、亚琛、波茨坦和耶拿等大约50个大中城市和有很大县城的县。这一组的特点是对外地人吸引力较大、税收收入高，本地基础设施供应好和互联网网速快。但收入水平和人均寿命中等。中学未毕业者人数也处于中等。10%的领取社会救济者比例能够说明一些问题。

Stadtbild Düsseldorf gemischte Stadtansichten Königsallee (DW/N. Aubel)

杜塞尔多夫的奢侈品购物街——国王大道

存在问题的城市

第3组是所谓的问题城市，包括大约50个较大城市，几乎都是不隶属于县级行政区的独立市。其中最具代表性的城市如柏林、莱比锡、开姆尼茨、不来梅以及许多鲁尔区城市和萨尔布吕肯。

这些城市的特点是普遍经历了一个艰难的结构变化的过程，迄今都未能追赶上那些令人趋之若鹜的大都市。不过这些城市也具有吸引力，这一点从居民人数不断增加就能看出。基础设施供应也很好，网速也很快。但是享受社会救济的人数比例高，人均收入较低，纳税水平一般，中学辍学者比例高，人均寿命较相对较低。

富裕的乡村

第四组是成功的乡村地区。这一组包括总共90个县，主要位于经济发达的德国南部的联邦州如巴符州和巴伐利亚州。只有个别的县区位于德国北部的大城市附近，例如在莱茵兰或汉堡附近。

在德国东部地区，只有柏林南部的Dahme-Spreewald县入选这一组。这一组的特征是：收入高、纳税高、领取救济的人少、中学未毕业的人少和人均寿命高。不过，虽然这些县区也有快速互联网，但是对外人缺乏吸引力，因为服务业与社区供应方面还不如城市。

Mecklenburg-Vorpommern leerstehendes Haus (picture-alliance/ZB/S. Sauer)

存在问题的乡村地区

被归类为第5组的是存在少数问题的地区。最典型的当属奥斯纳布吕克县和奥尔登堡县。被纳入该组的所有县，其收入、纳税，领取救济金人数、中学辍学者、网速和人均寿命都处于中等。这些县有轻微的人口外流现象，而且社区供应与服务设施不够完善。

"落后"地区

被归入第6组的地区统计数据属于最差的一等。总共60个县，主要集中在德国东部地区，还包括石勒苏益格 - 荷尔斯泰因州、下萨克森州、莱茵兰 - 普法尔茨州和萨尔州的个别县。其特征是领取救济金者比例高、收入少、税收少、平均受教育水平低、人均寿命相对较低、网速慢和就近获取生活服务的水平较低。

 

李京慧/李鱼（德新社）

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