德国地方债务同比激增四倍多 原因何在？

（德国之声中文网）据路透社报道，德国联邦统计局周四（10月5日）公布，德国市县当局（不包括柏林、汉堡、不来梅三个城市州）出现了73亿欧元的财政赤字。而2022年上半年，赤字仅为16亿欧元。

报道指出，德国今年上半年地方财政支出大幅增加了11%，达到166亿欧元，而财政收入的增幅则没有那么高、为7.3%，因此出现了大量的财政赤字。

德国地方财政支出增加的一个原因是，核心预算中的人事支出部分增加了7%，达到了371亿欧元。其主要原因是公共部门2023年劳资谈判达成协议、薪资上调，特别是6月份为补偿通货膨胀而支付的特别款项。

支出增加的另一个主要原因是公民津贴（Bürgergeld，即“低保”）标准的提高，以及将来自乌克兰的寻求庇护者纳入社会福利体系。总体而言，德国市县今年上半年在这方面的支出增加了11.8%，即39亿欧元，达到371亿欧元。

德国超过100万乌克兰难民中只有18%工作

据德广联今年9月报道，越来越多人前往德国寻求庇护。截至2023年6月，共有326万人在德国被登记为“难民”，这是1950年代以来的最高值。其中来自乌克兰的难民超过了100万。

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根据德国线上数据库Statista统计，欧盟国家中，波兰和德国接受乌克兰难民人数最多。

然而，这些乌克兰难民融入德国劳动力市场的进程非常慢、对比其他国家似乎也更困难。根据艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）一项研究的结果，在德国，只有18%的乌克兰难民在工作，而在波兰、捷克和丹麦等国，这一数字达到三分之二甚至更高。

德国激励机制是错误的？

研究指出，其中原因不仅在于德国的官僚主义、德国的不同战略（先学语言、上融入课程，而不是先考虑就业），还在于德国的激励机制。

在德国，乌克兰难民可以领取公民津贴（低保），即每个成年人每月502欧元，每个孩子可再额外领取420欧元。如有必要，住房费用也可报销。

中德广播（MDR）、世界报等媒体对此进行了报道。中德广播引述艾伯特基金会报告的作者特恩哈特（Dietrich Thränhardt）说，乌克兰难民在德国劳动市场参与率之低令人担忧，这不仅浪费劳动力，影响难民融入社会，而且给社会讨论造成难民是负担的印象。

在其他一些欧盟国家，情况则完全不同。特恩哈特表示，官方背景的波兰经济研究所预计，2023年，乌克兰难民给波兰带来的税收将超过支出。波兰、捷克这些国家给乌克兰难民的财政支持较少，这意味许多难民不得不找工作。

如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房

联邦层面上的财政赤字同样剧增

德国联邦统计局在周五（10月6日）公布，与去年同期相比，德国今年上半年整体公共债务增加了一倍多，这包含联邦、各州、地方政府以及社保的层面。整体的财政赤字为761亿欧元，而去年同期的赤字仅为329亿欧元。

具体来说，德国整体财政支出大幅增长了约11%，收入仅增长了约6%。不过，不同级别的预算差异很大。在各州层面上，收支基本保持平衡，只有1亿欧元的财政赤字。在市镇一级，债务为上文提到的73亿欧元。联邦政府的赤字占比最大，达到642亿欧元。

据路透社报道，一段时间以来信贷、贷款利率的急剧上升主要体现在联邦一级。今年上半年德国联邦政府的利息支出比去年同期增加了411.5%，达到了293亿欧元，是前一年的五倍多。

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（综合报道）

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