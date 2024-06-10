德国在野党呼吁提前大选 联邦政府回应“不可能”

德国联合执政的三党在昨天的欧洲议会大选中均遭遇惨败。在野党中有呼声要求德国效仿法国，解散联邦议院提前举行大选。不过德国联邦政府发言人回应表示，一秒钟都没想过“提前大选”。

（德国之声中文网）德国联合执政社民党（SPD）、绿党和自民党（FDP）在昨天（6月9日）举行的欧洲议会大选中遭遇惨败，三党得票率分别为13.9%、11.9%和5.2%。

基社盟（CSU）党魁索德尔（Markus Söder）今天在接受媒体采访时说，在德国举行的欧洲议会选举表明，“红绿灯（政府）不再得到民众的任何支持”，这就是为什么我们需要尽快“为我们的国家举行新的选举和新的开始”。索德尔还表示，法国现在就是德国的榜样。

法国执政党复兴党在欧洲议会大选中的支持率远低于极右翼政党国民联盟。昨天，法国总统马克龙发表电视讲话说，欧洲议会选举结果“对于捍卫欧洲的政党来说不是一个好结果”。根据宪法赋予总统的权力，他决定解散国民议会，并于6月30日和7月7日举行国民议会选举的两轮投票。

马克龙的这一决定将是对他自己政治前途的一次重大赌博。目前距离他的总统任期结束还有三年的时间。如果勒庞领导的国民联盟赢得议会多数席位，马克龙对法国国内事务的影响力将微乎其微。

法国总统马克龙决定解散国民议会，提前举行大选。 图像来源: Stephane Lemouton/Bestimage/IMAGO

柏林政府发言人：一秒钟都没想过“提前大选”

虽然联合执政的三党在欧洲议会大选中失利，柏林联邦政府还是反驳了有关提前选举的猜测和呼吁。德国政府发言人赫贝斯特赖特（Steffen Hebestreit）周一在柏林表示：“德国联邦议院大选定于明年秋季举行。我们连一秒钟都没有出现过德国现在就可以开始新的选举的想法。”

赫贝斯特赖特还强调，红绿灯（政府）是一个计划持续4年的项目。他说：“4年结束后会得到总结。选民们也将再次拥有发言权。政治本来也是这样设计运行的。”

他还表示，鉴于俄罗斯入侵乌克兰或为保护气候而进行的经济结构调整，政府已经解决了很多问题。 “本届政府正在尽一切努力实施悬而未决的重要决定。”赫贝斯特赖特说。他表示，虽然欧洲选举结果对联合执政的所有三个政党都不利，但情况仍然如此。

德国政府发言人赫贝斯特赖特明确表示不考虑提前大选。 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

在德国提前举行大选的门槛更高

在德国，无论是联邦总理还是联邦总统都不能轻易随便地下令重新举行联邦议院选举。

提前举行大选的第一步必须得是联邦总理根据《基本法》第68条要求联邦议院举行信任投票。联邦总理是否向联邦议院提出这一要求，完全是他个人的决定。如果联邦总理赢得信任票，一切都将保持不变，他也以此保住了在议院的多数席位。

如果总理失去信任投票，根据联邦总理的建议，联邦总统可以在21天内解散联邦议院。除非联邦议院以多数票选举另一人为联邦总理。

如果联邦总统根据基本法第39条中的相关内容解散联邦议院，则必须在60天内重新举行选举。

德国上一次解散联邦议院重新选举还是在2005年。当时的德国总理施罗德在北威州州议会选举后要求进行信任投票，结果显示他失去了议会多数支持。时任联邦总统的科勒随后解散了联邦议院，并举行了新的大选。

欧洲议会大选：怎么选? 选什么? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社等）

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