德国在「艰难的妥协」后取消大部分防疫限制

（德国之声中文网）德国议会周五批准了一项新法令，取消了大部分的新冠防疫措施。卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）说，新的传染病保护法规是一个「艰难的妥协」。在公共交通工具、医院和护理机构中，戴口罩仍然是强制性的，但在商店、餐馆和学校中则不受此限。

社民党和自民党之间的妥协

新规定是劳特巴赫所在的社民党（SPD）和以商业为重点的自民党（FDP）之间的妥协，后者是德国总理肖尔茨执政联盟的一部分。

如果没有接续的新法令，先前所有的新冠防疫限制都将在本周六（3月19日）到期。劳特巴赫表示：「我们不能继续屏蔽整个国家来保护一小部分不愿意接种疫苗的人。」

反对党基民盟（CDU）批评了新法，称这表明联邦政府不再愿意承担对抗新冠病毒的责任。目前，德国的16个州如果认为其区域内的热点感染和住院人数皆达到高峰，就有权各自实施限制措施。

观看视频 01:09 德国孩子眼中的新冠疫情

德国新冠感染率创历史新高

与此同时，德国也创下了自新冠疫情开始以来最高的感染率。该国的基准感染率，即衡量过去一周每10万人的感染率，在周二达到了1585.4的历史高点。

德国的疾病控制机构罗伯特-科赫研究所周五报告了297,841个新病例，该研究所还指出，又有226例与新冠有关的死亡病例，使疫情以来的死亡人数达到126646人。劳特巴赫强调：「不幸的是，这场大流行还没有结束，我们需要进一步的保护措施。」

德国议会一直在就疫苗义务进行辩论，但预计在几周内不会做出要求成年人强制接种疫苗的决定。这项措施的反对者建议只对50岁以上的人进行强制性疫苗接种，而其他人则完全否定此提议。

（德新社、福音通讯社、天主教通讯社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。