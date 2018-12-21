 德国在联合国安理会的新角色 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

德国在联合国安理会的新角色

从明年1月1日开始，德国将成为联合国安理会非常任理事国。德国都有哪些计划、到目前为止，在哪些地区参与了联合国的使命？

Heiko Maas spricht vor den Vereinten Nationen (picture-alliance/R. Drew)

在联大发言的德国外长马斯

DW.COM

今年年初，柏林政府有关德国成为联合国安理会非常任理事国的申请得到了国际社会的广泛支持，同时国际社会也对德国寄予厚望。而要满足各国的期望，德国还需付出更多的努力。 (25.09.2018)

未来两年，联邦德国将在联合国安理会拥有席位。几乎所有联合国成员投票赞同联邦德国担任这个世界组织中最有权力机构的非常任理事国。 (09.06.2018)

（德国之声中文网）今年6月，德国外长马斯（ Heiko Maas）的纽约之行可谓是一趟成功之旅。为德国在安理会这个联合国最重要的机构得到一个席位，马斯做出了不懈的努力。全体193个成员国中，有184个国家把票投给了德国，由此，安理会里除了5个常任理事国美国、俄罗斯、中国、法国和英国外，包括德国在内的10个非常任理事国，将从2019年1月1日起以新的格局承担起新的职责。

加强欧洲地位

德国社民党籍的外长马斯在联大会议期间呼吁加强多边世界秩序，而它恰恰同美国总统特朗普奉行的"美国优先"政策针锋相对。马斯表示，"在一个多边主义的国际秩序中，联合国处在中心位置。"他说，"在我们生活的时代，我们需要更多的国际规则，更多的可靠性以及对我们共同规则的信赖。联合国有多强大，取决于其成员国是否强大、是否公正、是否行之有效"。

德国还愿意为加强联合国的地位以及欧洲扮演的角色做出贡献。德国希望在今后两年内作出努力，使欧洲共同拥有安理会常任理事会的常任席位。英国退欧后，欧洲国家里只有法国是常任理事国。

Mali Deutscher UN-Soldat in Gao (picture-alliance/NurPhoto/M. Heine)

在马里的德国维和士兵

反对重新部署中程导弹

防范危机也是一个重要议题。随着德国进入安理会，对危机的早期预防事宜将得到改善。此外，德国还将为解决地区紧张献计献策。德国驻联合国大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）宣布要争取更多的女性来化解危机，他说，"妇女带来不同于男性的生活经验以及新的视角，她们有助于寻找妥协，取得谅解，并最终促成和平。"

维护和平需从自己的家门口做起。马斯外长12月明确表示，如果美俄之间签署了30年的中导条约破裂，德国将利用自己的安理会席位，坚决反对部署中程导弹，"德国广泛的社会力量将反对重新部署中程导弹。"

参与联合国使命

这已是德国第5次成为安理会成员国，为期两年。近年来，德国积极参与联合国使命，在全球范围内赢得了声誉与尊重。

目前，来自德国的士兵与警察活跃于14个联合国授权的国际使命，尤其值得一提的是联邦国防军士兵在马里的使命，共有1100名德国军人在该国帮助推动和平进程以及致力于实现和解。他们希望此举能够带来整个西部非洲的稳定。

德国也参与了联合国黎巴嫩使命，以及在苏丹、南苏丹、索马里、利比亚和海地等，都投入了士兵，他们在当地帮助维和以及培训当地人员。

 

相关内容

USA Patrick Shanahan

特朗普令马蒂斯提早下台 副防长代理 21.12.2018

特朗普不顾助手和将领的劝告，执意减少美国在叙利亚和阿富汗的战力。这让他饱受共和党同志和国际盟友的批评。

Außenminister Heiko Maas in China | Wang Yi

马斯：在联合国推动与中国的合作 13.11.2018

正在北京访问的德国外长马斯愿意在联合国的框架下同中国进行合作。在联合记者会上提到新疆再教育营时，王毅希望记者不要道听途说。

Bundestag - Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Abstimmung über den UN-Migrationspakt

德国联邦议院支持联合国移民公约 29.11.2018

联邦德国议院多数支持联合国移民公约。联合执政的联盟党和社民党议会党团共同提交的一份相关议案周四（11月29日）获得通过。

广告

评论分析

Taiwan New Power Party Freddy Lim (Getty Images/AFP/P. Lopez)

专訪﹕创作者面对中国只能委曲求全？

台湾立法委员，同时也是闪灵乐团主唱林昶佐遭香港入境处以不具备「特殊技能」为由拒發签证而无法前往表演。他接受《德国之声》专访時回顧這次遭遇，坦言藝文圈在當今政治氣候下已無法獨善其身，創作者面對壓力時應守護其核心價值。 