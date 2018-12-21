德国在联合国安理会的新角色

（德国之声中文网）今年6月，德国外长马斯（ Heiko Maas）的纽约之行可谓是一趟成功之旅。为德国在安理会这个联合国最重要的机构得到一个席位，马斯做出了不懈的努力。全体193个成员国中，有184个国家把票投给了德国，由此，安理会里除了5个常任理事国美国、俄罗斯、中国、法国和英国外，包括德国在内的10个非常任理事国，将从2019年1月1日起以新的格局承担起新的职责。

加强欧洲地位

德国社民党籍的外长马斯在联大会议期间呼吁加强多边世界秩序，而它恰恰同美国总统特朗普奉行的"美国优先"政策针锋相对。马斯表示，"在一个多边主义的国际秩序中，联合国处在中心位置。"他说，"在我们生活的时代，我们需要更多的国际规则，更多的可靠性以及对我们共同规则的信赖。联合国有多强大，取决于其成员国是否强大、是否公正、是否行之有效"。

德国还愿意为加强联合国的地位以及欧洲扮演的角色做出贡献。德国希望在今后两年内作出努力，使欧洲共同拥有安理会常任理事会的常任席位。英国退欧后，欧洲国家里只有法国是常任理事国。

在马里的德国维和士兵

反对重新部署中程导弹

防范危机也是一个重要议题。随着德国进入安理会，对危机的早期预防事宜将得到改善。此外，德国还将为解决地区紧张献计献策。德国驻联合国大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）宣布要争取更多的女性来化解危机，他说，"妇女带来不同于男性的生活经验以及新的视角，她们有助于寻找妥协，取得谅解，并最终促成和平。"

维护和平需从自己的家门口做起。马斯外长12月明确表示，如果美俄之间签署了30年的中导条约破裂，德国将利用自己的安理会席位，坚决反对部署中程导弹，"德国广泛的社会力量将反对重新部署中程导弹。"

参与联合国使命

这已是德国第5次成为安理会成员国，为期两年。近年来，德国积极参与联合国使命，在全球范围内赢得了声誉与尊重。

目前，来自德国的士兵与警察活跃于14个联合国授权的国际使命，尤其值得一提的是联邦国防军士兵在马里的使命，共有1100名德国军人在该国帮助推动和平进程以及致力于实现和解。他们希望此举能够带来整个西部非洲的稳定。

德国也参与了联合国黎巴嫩使命，以及在苏丹、南苏丹、索马里、利比亚和海地等，都投入了士兵，他们在当地帮助维和以及培训当地人员。