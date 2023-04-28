德国在哪方面依赖中国？脱钩是否可行？

（德国之声中文网）围绕汉堡港收购案、华为参与通信网络建设、对中国的总体依赖等讨论，都在显示出德国与中国的关系正发生变化。

政治家正深入研究对华关系，企业则开始为在华投资的正当性辩护。一把达摩克利斯之剑悬在德国的头顶：如果中国侵略台湾该怎么办？人们对这一“中国陷阱”感到忧心忡忡，它指的是德国被勒索的可能性，已经突然的孤立会给经济带来的灾难性后果。这值得我们深入来探讨。

与中国的关系有何改变？

德国经济研究所全球与地区市场部负责人马特斯（Jürgen Matthes）指出，长期以来，中国被德国经济界视为一个有利可图的增长市场和创新动力；但鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及中国对台湾的威胁姿态，与中国的关系发生了根本性的变化。

马特斯表示，中国加入世界贸易组织能促使其民主化的愿望没有实现。“在习近平的领导下，中国变得越来越专制。”此外，中国过去在世界市场上大幅取代其他出口国，并且不按公平规则行事。

基尔世界经济研究所（IfW）的桑德坎普（ Alexander Sandkamp）也认同这一观点。他指出，过去中国也在德国投资，“但随着事态发展，这自然会被更严格地检视”。

德国工业怎样依赖中国？

德国究竟是如何依赖中国？

进口

桑德坎普等专家认为，德国最大的弱点在于进口。无论是手机或太阳能板的原材料、化学产品或食品，某些类型产品从中国的进口占最大宗。根据IfW的研究，约80%的笔记本电脑来自中国；被欧盟归类为关键稀土和原材料的钪或锑，约85%是从中国进口。但除了个别产品类别外，进口依赖程度比传统贸易统计数据所显示的要低。

马特斯表示：“根本的问题是：在短时间内，哪些领域中国是无法被取代的？还有哪些领域是至今没有采取行动，因为目前的代价看起来太高昂？”

但桑德坎普警告，即便产品可以由其他地方采购，如果除了德国外，全世界突然都不再与中国做生意，全球供应链还是会陷入瓶颈。“届时将出现贸易竞争。” 他指出，若德国独自脱钩，改从印度进口例如电池等商品，而这些产品仍然是由中国的原材料所制造，不禁令人质疑对中国的依赖性究竟在多大程度上被降低。

出口

在出口方面，自2020年开始中国对德国企业的重要性有所降低。根据联邦统计局数据，2022年中国对德国企业的重要性从第二位下降到第四位。桑德坎普表示：“出口依赖程度在最近几年有所趋缓。” 但这究竟是一种趋势逆转，抑或是中国严格新冠防疫政策及经济低迷所致，目前还有待观察。

桑德坎普说，人们应该注意的是，德国与欧盟各国整体的贸易额远远超过对华贸易。但德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)指出，对许多德国企业而言，无论是作为销售或增长市场，中国都具有重要意义，尤其是德国车商和化工产品制造商。

技术

晏思还指出：“人们经常忽略的是中国作为创新驱动力的作用。德国企业在此为全球市场开发和测试最近的技术。” 退出中国也就意味着在创新方面的落后。德国汽车制造商已经为中国制造商在电动汽车市场上构成的威胁感到担忧。不仅是在电动车领域，在自动驾驶方面，中国也正高速发展。

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脱钩的后果？

晏思认为，与中国脱钩是对于德国企业来说绝对是“最糟糕的情况”。鉴于德国企业与中国供应链的紧密交织，脱钩将对整体德国经济产生不利影响。“在经济方面，脱钩将伴随相当大的财富损失。”

IfW的经济学家桑德坎普则认为影响不会如此剧烈：“我们已经模拟过这一情况并得出结论，从长远来看，脱钩的代价并没有那么高昂。” 他表示，长期而言，德国将损失1%的经济产出，相当于每年减少近400亿欧元。短期和中期而言，情况将比较艰难：经济将遭遇瓶颈，部分企业肯定将走上破产一途，个别初级产品的供应不足将使能源转型或汽车业电动化的脚步大幅减缓。而这些计算中还未考虑到投资流动。

企业目前的立场

目前还没有太多企业有离开中国的迹象。博世、舍弗勒和巴斯夫近期都宣布扩大在中国的业务。汽车制造商也继续关注在中国的业务，并追赶当地的技术发展。但最近一个引人关注的发展是，几乎每家企业都强调他们也在全球其他地方进行投资。

桑德坎普表示：“我不觉得在中国投资有何问题。” 他认为，若真的出现壁垒和关税提高，从企业的角度看，这个策略甚至非常明智，因为他们可以继续在中国为中国市场生产。不过与此同时，企业必须加强与其他国家的联系。

中国对德国的依赖程度？

在所有关于对中国依赖性的讨论中，经常忽略了这个问题：中国对德国又有多依赖呢？

德国经济研究所的马特斯表示，中国近8%的就业岗位依赖于对西方的出口。根据他的计算，在进口方面，中国几乎所有飞机、汽车和药品都来自西方。部分食品的西方进口份额也很高。

马特斯也指出，西方的半导体和机械产品对中国至关重要。若真的爆发台海冲突，可以在这方面实施制裁。

（德新社）

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