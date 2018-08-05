德国在哪些国家有驻军

（德国之声中文网）联邦国防军新的军营位于尼日尔首都尼亚美。德国国防部长冯德莱恩（ Ursula von der Leyen）在出席新营地的揭幕仪式时表示，与马里等其他萨赫勒地区国家一样，尼日尔也属于"欧洲的邻居"，是打击该地区恐怖主义、有组织犯罪和非法移民的"可靠伙伴"。

尼日尔是萨赫勒5国集团（G5S）成员，该集团国家还包括布基纳法索、乍得、马里和毛里塔尼亚，成立的背景是2012年发生在马里的伊斯兰主义极端武装叛乱。

德国在萨赫勒地区国家目前驻扎有900名士兵，其中在尼日尔首都尼亚美有40人，主要是空军和医疗服务人员。除此之外，德国在尼日尔还有其他安全防务合作项目，包括建立一所军官培训学校以及在扩建尼亚美机场的军事区。

德国在海外的军事活动相当广泛，在欧洲、非洲、北美和中东都拥有军事存在。其中一部份是固定军事基地的形式，或以同北约盟国协作、互换的方式，或以国际反恐维和为目标。

美国

根据德国联邦议院学术服务部2018年编写的一份有关美、德两国军队的对比报告，联邦国防军在美国就有8处军事基地和联络处。包括位于弗吉尼亚州雷斯顿（Reston）的联邦国防军驻美国和加拿大指挥部、位于佛罗里达坦帕（Tampa）的驻美军中央指挥部联络参谋部。

在佛罗里达、新墨西哥、得克萨斯、亚利桑纳洲的基地均为是德国或北约空军的飞行员培训基地。此外联邦国防军在得克萨斯还有一处美国防空火箭系统的培训中心。

欧洲

德国在法国斯特拉斯堡以南的格拉芬斯塔登（Illkirch-Graffenstaden）驻扎有一个步兵营。另外在南部普罗旺斯地区的勒卢（Le Luc），还有联邦国防军的一个飞行员培训基地。

德国在英格兰和爱尔兰十多个地方驻扎的士兵，属于联邦国防军驻英国哈菲尔德（Harefield）的境外驻军基地。联邦国防军在荷兰也有多个小型的驻军基地，指挥部位于布伦苏姆（Brunssum）。

在北约2016年针对俄罗斯加强在东部驻军的行动框架下，德国联邦国防军在立陶宛的卢克拉（Rukla）使用当地的基地。此外德国海军在塞浦路斯的港口利马索尔（Limassol）拥有后勤补给基地。

此外，德国在非洲、中东和中亚战乱危机国家参与维和行动，建立了以下野战、空军和后勤基地。

阿富汗马札尔沙里夫德军基地

阿富汗

德国一直是北约阿富汗维和行动的积极参与方。在阿富汗首都喀布尔和北部的马札尔沙里夫（Mazar-e Sharif），德国都有驻军和军事基地。联邦国防军的任务包括在国际安全协助部队（ISAF，使命于2014年结束）的指挥下打击恐怖势力、培训当地安全力量以及提供其他民事援助。

中东

在打击"伊斯兰国"恐怖武装的国际联合军事行动中，联邦国防军在伊拉克的埃尔比尔（Erbil）社有一处野战军营，在约旦的阿兹拉克（Al-Azraq）使用当地的空军基地。

非洲

联邦国防军在马里的设有两处野战兵营（分别位于Gao和Koulikoro），任务是在联合国蓝盔部队维和行动中，协助萨赫勒国家维护该地区的稳定，抵御伊斯兰主义极端武装，包括为当地安全力量提供培训和咨询。

联邦国防军在东非吉布提港拥有一个后勤补给基地，主要任务是为东非沿海打击海盗的欧盟安全力量提供支持。

德国联邦国防军在尼日尔首都尼亚美的空军基地，服务于欧盟在非洲撒哈拉以南的萨赫勒地区维护稳定行动。