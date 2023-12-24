 德国在华留学生人数预计缓慢恢复 | 文化经纬 | DW | 24.12.2023

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文化经纬

德国在华留学生人数预计缓慢恢复

德国学术交流中心DAAD向德国之声表示，疫情清零政策期间，在华德国留学生人数锐减。如今，随着中国大学逐渐正常化，自冬季学期起，预计学术交流会很缓慢地恢复。DAAD也收到更多有兴趣前往中国留学的德国学生的问询。

Gauck in China

（资料图片，2016年）在华德国留学生人数预计将很缓慢地恢复

（德国之声中文网）德国学术交流中心（DAAD）新闻处主任弗拉克（Michael Flacke）向德国之声表示，由于相关数据的统计滞后，目前最新的数据是2020年。当年在中国的德国留学生人数为3400人。这一数字比2017年减少了一半多--2017年这一数字为7814人。

弗拉克向德国之声表示，2020年的这一56%的降幅主要归因于中国在新冠疫情期间的"清零政策"。

根据DAAD2023年报告的数据，在2017年，中国是德国留学生排名第六的目的国，人数最多的前五位是奥地利、荷兰、英国、瑞士、美国。当年中国的德国留学生人数超过了法国（6432人）。

而在爆发疫情的2020年，除中国外，美国的德国留学生人数也锐减了46.6%，法国锐减40.6%。到2020年，中国的德国留学生人数排名第九位。

德国学术交流中心在中国的办事处则从中国教育部获得了中方有关德国在华留学生的数据。根据这一数据，2020-2021学年，有1907名德国学生在华留学及研究。2021-2022年则有1787名德国在华留学生。

弗拉克表示，由于清零政策以及旅行限制持续到了2022年底，而之后突然取消限制后出现一波强烈的感染浪潮，中国大学在2023年春节后重新开始向国际学生发放入境文件。如今，中国的大学恢复正常化，DAAD在中国的办事处收到的有关从德国前往中国留学的询问数量也大幅增加。此外，从德国飞往中国的航班长时间里相当昂贵。如今，随着冬季学期已经开始，预计学术交流会很缓慢地逐渐恢复。

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