德国圣诞防疫草案曝光 地方首长取得共识

(德国之声中文网) 德国总理默克尔在上周试图加强德国某些方面的封锁令却遭到杯葛，随后默克尔把责任推给地方首长，要求他们想出所有人都能同意的概念。他们被要求在周三向默克尔提出他们的草案。以下是一些关于这项草案的细节。

大方向上，十一月份已经实施的限制令将会延长至少三个礼拜，到12月20日止。旅店、餐厅、健身房等都会持续关闭。人们应该尽可能待在家中，避免非必要的旅行和人际接触。

口罩和聚会

私人聚会最多只能有两个家庭的人参加，最多不能超过五人

14岁以下儿童不受上述最多5人的规定限制

出入公共场所如商店、大众运输工具以及任何向大众开放的公共空间，都必须佩戴口罩

在人群经常聚集的户外场所可能要求民众佩戴口罩

圣诞节特别规定－仅适用于12月23日到1月1日之间

两个以上的家庭成员之间的聚会正在寻求许可

参加者最多5人的上限可能会提高到10人(14岁以下儿童仍不受限制)

聚会之后，政府鼓励参加者自主隔离数天

教堂可能会被允许主办节庆仪式－目标是避免传统而更大型的服务

新年庆祝活动

不建议在街上施放烟火，可能会禁止在公共场所放烟火

销售、购买、施放烟火不会被明文禁止

学校

在每10万人中有超过50个确诊病例的地区，七年级以上学生上课需佩戴口罩(目前，学生只有被要求在学校附近移动时要佩戴口罩，坐在座位上时不需要)

然而，若学校能举证校内完全没有感染病例，则可以获得豁免

学校是否需要实施在家教育，交由各州自行决定

当一个班级内出现确诊病例时，学生与老师必须被隔离五天，并接受政府提供的病毒快筛

经济振兴方案

支持商家、自雇者、酒吧和社区的现行计划应该延长实施

各州政府将鼓励联邦政府考虑将其过渡性贷款的期限延长至2021年中，以帮助处于特别困难且没有缓和迹象的企业--如文化、旅游和活动行业。

考虑到法定医疗保险的许多被保人收入较低的情况，建议联邦政府检视该医疗基金是否需要额外援助

巴伐利亚州长Markus Söder 在推特上写说: 「我们必须延长封锁令。」他说: 「令人难过的是现在的数字还是太高了。如果我们太快停止这个处方，我们会冒上严重衰退的风险，然后一切要从头开始。现在延长封锁令好过在圣诞节时全面封锁。」

对确诊数字更新且弹性的解读

然而，虽然德国以整体而言不会取消封锁令，一些病例数字较低的州可能被允许取消封锁令。

梅克倫堡－前波莫瑞州的社民党籍州长Manuela Schwesig周一在Deutschlandfunk 广播上说:「不是高风险地区的州，例如他们能非常清楚地将确诊病例稳定且持续的维持在(每周)每10万人50个确诊病例以下，他们一定有机会放宽封锁令。」但她说自己所属的州虽然近日的确诊病例都徘徊在每周每10万人仅46个确诊病例的比例，在她心目中却仍不符合放松禁令的标准，因为距离门槛还是太近。就连过去持续对封锁禁令持批判态度的薩克森安哈特州的州长Rainer Haseloff，都在周一说每个人都意识到了延长限制令的「基本要求」。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 度假归来要检测 随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 开学了，上课戴不戴口罩？ 8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 偏有人不信 疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 国内游也受限 随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 聚焦繁华都市 10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 日确诊过万 卫生部长中招 根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 二度停摆 10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 补助帮到个体户 以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。



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