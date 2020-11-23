德国圣诞防疫草案曝光 地方首长取得共识

周二流传的一份草案显示，在德国总理默克尔呼吁提出「有凝聚力、集体的答案」之后，受到激励的德国各州州长已就圣诞期间，也就是12月23日至1月1日之间的新冠病毒封锁措施达成共识。
(德国之声中文网) 德国总理默克尔在上周试图加强德国某些方面的封锁令却遭到杯葛，随后默克尔把责任推给地方首长，要求他们想出所有人都能同意的概念。他们被要求在周三向默克尔提出他们的草案。以下是一些关于这项草案的细节。
大方向上，十一月份已经实施的限制令将会延长至少三个礼拜，到12月20日止。旅店、餐厅、健身房等都会持续关闭。人们应该尽可能待在家中，避免非必要的旅行和人际接触。
口罩和聚会
私人聚会最多只能有两个家庭的人参加，最多不能超过五人
14岁以下儿童不受上述最多5人的规定限制
出入公共场所如商店、大众运输工具以及任何向大众开放的公共空间，都必须佩戴口罩
在人群经常聚集的户外场所可能要求民众佩戴口罩
圣诞节特别规定－仅适用于12月23日到1月1日之间
两个以上的家庭成员之间的聚会正在寻求许可
参加者最多5人的上限可能会提高到10人(14岁以下儿童仍不受限制)
聚会之后，政府鼓励参加者自主隔离数天
教堂可能会被允许主办节庆仪式－目标是避免传统而更大型的服务
新年庆祝活动
不建议在街上施放烟火，可能会禁止在公共场所放烟火
销售、购买、施放烟火不会被明文禁止
学校
在每10万人中有超过50个确诊病例的地区，七年级以上学生上课需佩戴口罩(目前，学生只有被要求在学校附近移动时要佩戴口罩，坐在座位上时不需要)
然而，若学校能举证校内完全没有感染病例，则可以获得豁免
学校是否需要实施在家教育，交由各州自行决定
当一个班级内出现确诊病例时，学生与老师必须被隔离五天，并接受政府提供的病毒快筛
经济振兴方案
支持商家、自雇者、酒吧和社区的现行计划应该延长实施
各州政府将鼓励联邦政府考虑将其过渡性贷款的期限延长至2021年中，以帮助处于特别困难且没有缓和迹象的企业--如文化、旅游和活动行业。
考虑到法定医疗保险的许多被保人收入较低的情况，建议联邦政府检视该医疗基金是否需要额外援助
巴伐利亚州长Markus Söder 在推特上写说: 「我们必须延长封锁令。」他说: 「令人难过的是现在的数字还是太高了。如果我们太快停止这个处方，我们会冒上严重衰退的风险，然后一切要从头开始。现在延长封锁令好过在圣诞节时全面封锁。」
然而，虽然德国以整体而言不会取消封锁令，一些病例数字较低的州可能被允许取消封锁令。
梅克倫堡－前波莫瑞州的社民党籍州长Manuela Schwesig周一在Deutschlandfunk 广播上说:「不是高风险地区的州，例如他们能非常清楚地将确诊病例稳定且持续的维持在(每周)每10万人50个确诊病例以下，他们一定有机会放宽封锁令。」但她说自己所属的州虽然近日的确诊病例都徘徊在每周每10万人仅46个确诊病例的比例，在她心目中却仍不符合放松禁令的标准，因为距离门槛还是太近。就连过去持续对封锁禁令持批判态度的薩克森安哈特州的州长Rainer Haseloff，都在周一说每个人都意识到了延长限制令的「基本要求」。
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。