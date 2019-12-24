德国圣诞经济大盘点:装饰物七成来自中国

（德国之声中文网）根据联邦统计署本周一（12月23日）公布的数据，2018年德国进口的圣诞装饰品数量增多，而圣诞树出口则有所减少。
德国政府每年发布一次有关圣诞节的经济数据，今年的统计显示，2018年，德国有越来越多的人选择在酒店或其它餐饮设施度过圣诞节，而不是在家中。
这对于旅游业和零售业来说是一个利好消息，在2019年圣诞节到来之前的这几个月里，电子产品和身体护理等商品的利润率都有所提高。
数据来源：联邦统计署
鉴于大多数德国人在圣诞节期间选择留在德国，德国国内旅游的业绩数据也形势喜人。
唯一不容乐观的行业领域是德国的圣诞树产业，从联邦统计署的数据来看，圣诞树的出口总量有所下降。
主要数据一览：
- 2018年12月，德国全境的酒店旅馆登记入住有3000万人次，其中2400万为德国本国顾客，比2013年增加了21%。
- 12月份在德国住宿过夜的外国旅客中，荷兰人最多（69.1万人次），其次是美国（48.5万）和英国（48.3万）。
- 与2017年相比，德国在2018年出口的圣诞树总量减少了17%，从89.7万吨降至74.2万吨。德国的圣诞树大多产自北威州一带。最大的外国买·家是荷兰。
- 德国2018年进口了1.77万吨的圣诞装饰品，其中72%来自中国，总价值为1.43亿欧元，比前一年增长了12%。
- 德国2018年零售业收入的19%都来自圣诞季（11月和12月），其中传统圣诞礼品所占的比例很高--主要是书籍和珠宝首饰。
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圣临，圣临，烛光亮起……
如今的圣临花环（Adventskranz）有4支蜡烛，在4个圣临星期日先后点燃。最初，圣临花环为木制，有24支蜡烛。其发明人是福音教神学家、教育家欣里希·维歇恩（Hinrich Wichern）。1839年，他为学生们制作了设想出来的圣临环。学生们可按燃蜡的数量计算出，离圣诞节还剩多少天了。
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圣诞市场上的热闹景象
还在中世纪晚期，人们就已在圣诞节临近期间纷纷涌向圣诞市场。只不过，当时，大家并非为去那里喝热葡萄酒（Glühwein），而是采购食品，以供寒季之需。后来，工匠、玩具制作者和糕点师傅们也被允许在那里推销自产物品。如今，世界各地都可以见到圣诞市场了。
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下雪啦，男女老少齐出屋！
19世纪时，人们改变了对冬天的态度。冬日不再被视为只意味着艰难和荒芜的季节，而是能给人带来某种欢乐，甚至不乏浪漫。这也改变了雪人的模样—以前，它们龇牙咧嘴显得乖张；如今，它们通常笑意融融。时不时，人们还会看到枞树上作怪脸的木制雪人哩。
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风靡世界的那棵树
她以自己的枝条围护着基督圣婴的礼物。圣诞节的枞树起初只是富人的专享。只是随着19世纪栽种了越来越多的枞树林和橡树林，越来越多的家庭才有可能弄到一棵树。以后，这一风俗从德国传遍全世界。本照片2015年摄于东京。
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基督圣婴而非尼古拉斯
中世纪时，孩子们还在12月6日那天得到圣尼古拉斯（Heiligen Nikolaus）的礼物。新教教徒们对这一天主教的尊圣礼俗嗤之以鼻。所以，甚至很可能是那位宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）的主张，把“赠礼”（Bescherung）放到12月24日那天。从那时起，作为“圣基督”的耶稣带来礼物。最终，“基督圣婴”之说也由此产生。
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神圣礼物
圣诞夜，孩子们急切地等待着“赠礼”（Bescherung）。该词源自中古高地德语词“beschern”，有“上帝分发”（zuteilen von Gott）之意。这一风俗的背景是这一看法：圣诞礼物是上帝赐物，作为基督即基督圣婴的礼物。至少，直到今天，孩子们仍相信有基督圣婴。
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静夜思
每年，基督子夜弥撒（Christmette）都会吸引众人前往，其中就包括很多平时鲜少踏入教堂的人。基督子夜弥撒是圣诞夜举行的传统午夜弥撒。“Mette”一词来自拉丁文，意为“晨际”。直到18世纪，它都在12月25日一早举行。相反，该弥撒的礼仪几无变化。
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在很久很久以前……
数百年来，业余演员们都在上演圣诞故事，以前，这一俗称的“圣诞戏”里还添加取自《圣经》的情节，例如，亚当、夏娃之被逐出乐园。随着时代变迁，表演内容越来越集中于对耶稣诞生的叙述。
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圣诞鹅还是土豆沙拉？
一些人将圣诞节与烤鹅等特别丰盛的美味佳肴联在一起。另一些人则以一顿土豆沙拉加香肠打发。早前，传统上，较为富裕的家庭吃鹅，穷人们则只能满足于简单的饭食。如今，我们大可随意选择。
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节后“魔夜”
圣诞节和1月6日“三王来朝节”（Dreikönigstag）之间的12天一般被认为特别“闹”（rau）—或许，因此便有“闹夜”（Rauhnächte）之说？其实不然。“rau”来自中高地德语，意为“多毛”（haarig），指的是全身皮毛的妖魔。根据民间迷信，妖魔们在这12夜四处游走，可用香火驱赶之。