德国圣诞经济大盘点:装饰物七成来自中国

（德国之声中文网）根据联邦统计署本周一（12月23日）公布的数据，2018年德国进口的圣诞装饰品数量增多，而圣诞树出口则有所减少。

德国政府每年发布一次有关圣诞节的经济数据，今年的统计显示，2018年，德国有越来越多的人选择在酒店或其它餐饮设施度过圣诞节，而不是在家中。

这对于旅游业和零售业来说是一个利好消息，在2019年圣诞节到来之前的这几个月里，电子产品和身体护理等商品的利润率都有所提高。

数据来源：联邦统计署

鉴于大多数德国人在圣诞节期间选择留在德国，德国国内旅游的业绩数据也形势喜人。

唯一不容乐观的行业领域是德国的圣诞树产业，从联邦统计署的数据来看，圣诞树的出口总量有所下降。

主要数据一览：