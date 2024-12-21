德国圣诞市场发生袭击案 至少5死200伤

12月20日晚间，一名沙特阿拉伯裔移民驾车冲入德国东部马格德堡市中心的圣诞市场，造成至少5人身亡、200余人受伤。初步调查显示，袭击者是一名反伊斯兰人士，2006年移民来到德国，其正式职业是心理医生。袭击者已经当场被捕，具体作案动机仍在调查中。

（德国之声中文网）袭击发生在12月20日19时许，正值马格德堡圣诞市场的高峰时间。当时，袭击者驾驶一辆租赁的黑色宝马SUV越野车至少在圣诞市场内行驶了400米。

这起案件也让人回想起2016年柏林圣诞市场恐怖袭击案，当时一名宣称效忠于“伊斯兰国”的宗教极端分子驾驶卡车冲向人群造成大量死伤。之后，德国各地的圣诞市场均加强了安保措施，四周布置巨大的混凝土石块阻止车辆入内。不过，此次马格德堡的袭击者显然发现了一个可供车辆驶入的缺口。

根据警方消息，截至12月21日中午，此次袭击至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外还有200余人受伤，其中约40人伤情极为严重、90人伤情较为严重。

德国总理肖尔茨次日中午抵达袭击现场，并对救援人员表示感谢 图像来源: Christian Mang/REUTERS

袭击者高调反对伊斯兰教

袭击者被当场逮捕，其作案动机仍在调查中。初步调查显示，名为Taleb A.的沙特阿拉伯裔男子现年50岁，2006年就已经移民来到德国。他在马格德堡市所在的萨克森-安哈尔特州工作，其职业是心理医生。

德广联从政府圈内人士处获悉，案发前也没有任何相关线索, 但他曾经在2013年因为威胁进行犯罪行为而被罗斯托克地方法院判处900欧元罚款。萨克森-安哈尔特州州长哈瑟罗夫(Reiner Haseloff)在接受德广联采访时强调，初步调查结果显示，袭击者系单独作案，因此马格德堡市暂无进一步的安全风险。

袭击者此前在社交媒体上较为活跃，他自称“曾经是穆斯林”，后来则时常发布反对伊斯兰教的观点。他还屡次公开指责德国政府部门“没有采取足够措施打击伊斯兰极端主义”，并担心德国会被伊斯兰化。

在社交媒体X（前推特）上，他还多次发表赞同德国选项党(AfD)的观点，该右翼民粹政党持反移民、反伊斯兰教的立场。Taleb A.曾发帖希望和德国选项党共同创设一个专为退出伊斯兰教人士服务的教育培训机构。

该名嫌疑人早前也和德国之声有过联系：2021年3月，他通过推特(被马斯克收购后改名为社交平台X)联系德国之声称，沙特阿拉伯当局以及旅居德国的沙特人正在监视他；他还指责德国当局没有认真对待他的报案。在2023年10月，他再次致信德国之声称：“他们（德国当局）都不愿意启动调查，宣称的理由是不涉及公共利益......他们就让一个沙特避难者受到恐吓、监视、追踪，哪怕连一个小时的调查都不愿意进行，根本不想稍微了解一下情况。”不过，德国之声一直无法通过独立信源核实其提供的信息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次联系德国之声，表示愿意接受德国之声采访并公开其拥有的证据；但是之后他就中断了联系。

多年前，他还公开为逃离沙特阿拉伯的女性发声；后来，他又在个人网站上呼吁这些女性“不要到德国申请政治避难”。另据路透社从沙特政府圈内人士处获悉，沙特当局曾经向德国政府就Taleb A.发出过警示。

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各地圣诞市场再次加强安保

马格德堡的大教堂将在12月21日晚上为死难者举行悼念活动，预计德国总理肖尔茨、内政部长费瑟等政要也将出席。肖尔茨以及各政党首脑均在第一时间通过各种渠道对袭击表示震惊、对遇难者家属表示哀悼，并对救援与医护人员表示感谢。欧盟、联合国、北约也向德国当局发来了慰问。

目前，全德国各地的圣诞市场均进一步升级了安保措施，部分城市甚至暂时关闭了圣诞市场。

（德广联、德新社、路透社等）

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