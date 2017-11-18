德国圣诞习俗知多少？

（德国之声中文网）几乎很少有人知道：自古以来，德国圣诞节预热期是从圣诞节6周前-- 11月11日的圣马丁节开始的。每到这个晚上，人们都要举行传统的圣马丁节游行，以纪念这位仁慈的主教。

提着自制纸灯笼走街串巷的孩子们

传说中，圣马丁把自己的披风撕成两半，以拯救一名生命垂危的乞丐。此外，据称公元四世纪，圣马丁还建立了欧洲第一个基督教修道院。当代德国，了解这段历史的人越来越少了。但圣马丁节游行的习俗保留至今：孩子们提着自制的灯笼走街串巷，唱着与圣马丁有关的歌曲。

"基督降临节节历"让节日期待滋味甜美

12月1日，基督降临节（Advent）正式开始，Advent意为"抵达"，这不是一天，而是一整段时间。人们在这段时间里为迎接耶稣诞生做准备。如今，越来越少的人信奉宗教，但却依然有很多传统的宗教习俗被庆祝。基督降临节期间，房子中飘散出新鲜出炉的圣诞饼干的香味。人们用节日的彩灯和圣诞树的绿枝装点房屋。孩子们尤其为"基督降临节节历"的开启感到高兴。节历上有24扇门。每一扇门就是一天，从12月1日到12月24日。在每一扇门后面都藏着一块巧克力，有蜡烛形、圣诞铃铛造型等和圣诞节物品有关的，形形色色的巧克力造型。"基督降临节节历"可以在商场购买，或者许多家庭自己制作。自19世纪以来，在圣诞到来前的四周里，每天打开"基督降临节节历"的一扇"门"，已成了孩子们等待圣诞节来临的一个习俗。

圣诞老人把礼物装进靴子里

12月的第一个星期日是基督降临节的第一个周日，教会年历正式开始。按照传统，德国人进入12月就开始在自家的客厅里摆放圣诞节花环，上边摆放着四根蜡烛。基督降临节的第一个周日，第一支蜡烛被点燃，一周后第二支蜡烛也被点燃，以此类推。最后，等到圣诞节来临的那天，将有四支蜡烛同时在花环上点燃。过去，基督降临节的每个周日，家人们都聚在一起唱降临节歌。今天，这一传统习俗正渐渐消失。

留着白胡子、穿着红色斗篷的圣诞老人闻名世界。这位快乐的圣诞老人的来历，要追溯到一个名为"圣尼古拉"的老人，他是今日土耳其小城米拉的一位主教。公元3世纪，"圣尼古拉"完成了很多善举。12月6日是圣尼古拉日。按照习俗，12月5日晚上，孩子们要把自己的靴子挂在门前。等到第二天早上，靴子里就会被装上满满的糖果和小礼物。传说中，圣诞老人应该亲自这样做，但有时孩子们的家长也充当起圣诞老人的角色。

礼物、圣诞树和圣诞烤鹅

烤鹅是传统的圣诞美食

圣诞节中必不可少的是：圣诞树。在圣诞节即将到来前，德国人会把圣诞树摆放在家中。树上挂满了蜡烛、圣诞彩球或是金色的丝带。而与许多其它国家的习俗不同的是，德国在12月24日这天就开始圣诞节的庆祝了，并互送礼物。礼物往往被放在圣诞树下。许多家庭聚在一起高唱圣诞颂歌。也有许多人选择去教堂，参加圣诞礼拜仪式。

12月25日和26日是圣诞节。在这些日子里，德国人要大吃大喝。圣诞烤鹅是圣诞前夜或圣诞节当天德国家庭必吃的一道传统美食。这一习俗要追溯到早期天主教的斋戒期，也就是在11月11日"圣马丁节"开始前吃烤鹅，也称"圣马丁鹅"。传说英国女王伊丽莎白一世在1588年圣诞前夜吃烤鹅的时候得到了英国海军战胜了西班牙舰队的消息，于是女王觉得吃鹅能带来好兆头。之后，这个习俗就传到了欧洲大陆。

以圣诞烤鹅为传统圣诞餐在英国已经成为过去的习俗。如今，圣诞节时通常都吃火鸡。