德国图林根州政坛地震 新州长当选旋即辞职

(德国之声中文网) 周四（2月6日），在凯默里希(Thomas Kemmerich)当选州长第二天，自民党图林根州议会党团宣布，将提出解散该州议会的申请，并称凯默里希本人将宣布辞职。

凯默里希所属的自民党，在去年秋天的图林根州议会大选中，得票率刚刚超过5%门槛，得以进入议会。该党也是州议会中的席位最少的党派。但是，这场政坛"地震"的重点并不在于自民党的议席多寡，而在于凯默里希是依靠右翼民粹政党的支持才获得了多数，这在德国战后历史上尚属首次。

在去年10月的图林根州议会大选中，执政的左翼党得票率创下新高，达到了31%；但与此同时，德国选项党的票数也猛增到了23.4%，排名第二。这个主张排外、反伊斯兰、拒绝气候保护政策的政党近年来在德国各地的支持率都在快速攀升。

虽然左翼党票数创新高，但是其执政伙伴社民党、绿党的票数却大幅下滑，导致该联盟只能在议席不过半的情况下试图组建少数派政府。在经过几个月的艰难谈判后，三个政党终于在周二(2月4日)晚上就联合组阁协议达成一致。此时，外界普遍认为，现任左翼党州长拉梅洛(Bodo Ramelow)再度当选几无悬念。

周三的意外发生在州议会的第三轮投票。德国选项党决定不再像此前两轮那样支持他们推荐的一名独立候选人，转而将全部票数都投给自民党候选人凯默里希。在自民党、基民盟、德国选项党的支持下，凯默里希以45票对44票的微弱优势，击败拉梅洛，戏剧化地当选为图林根州长。

纳粹崛起重演？

结果揭晓后，图林根州首府的不少民众很快就走上街头，表示抗议。在首都柏林，数千抗议者也聚集在自民党总部门前高喊口号。

在社交网络上，不少德国政治人物以及其他公众人物也纷纷对此发声，指责自民党与基民盟"与法西斯媾和"。左翼党官方推特就讽刺自民党"宁可和法西斯执政也不愿意不执政"----这句话揶揄了2017年德国联邦议会大选后自民党中断与基民盟、绿党的组阁谈判，当时，党主席林德纳(Christian Lindner)说："宁可不执政也不愿意错误地执政。"

左翼党主席里辛格(Bernd Riexinger)对德国之声表示，这是德国政坛"黑暗的一天"，令人回想起了1920年代德国主流政党为纳粹崛起铺平道路的日子。"自民党、基民盟似乎都没有吸取历史教训……大选前， 每个党都强调不会寻求德国选项党的支持，但是这一承诺不过是一纸空文。"

政界炮轰

自民党联邦议会党团发言人施特拉克-齐默曼(Marie-Agnes Strack-Zimmermann)也表示了批评。她说，她在私人层面上很喜欢凯默里希，但是凭借霍克(Björn Höcke，德国选项党图林根州发言人)这般人物的支持当选，这是"不可接受的"，作为自民党员，"这是艰难的一天"。

当选州长的Thomas Kemmerich

霍克是德国选项党高层中最富争议的人物。他曾经抨击柏林的犹太人大屠杀纪念碑，还呼吁废除一项法案，从而让否认犹太大屠杀的言行在德国不再违法。

德国总理默克尔周三也抨击了这一事件，认为这场州长选举上发生的事情是"不可原谅的"，结果应当被撤销。她说，对于她本人以及整个基民盟而言，这起事件都"突破了基本的信念"。她批评说，基民盟不应当以这种方式参与图林根州的执政。

基民盟党主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)则指出，新州长凯默里希缺乏执政的"稳固基础"，基民盟主席团已经决定呼吁重新举行选举。克朗普-卡伦鲍尔还指责图林根州的基民盟党员"公然违抗了党的建议和要求，和德国选项党站到了一起"。

周四，图林根州自民党表示，凯默里希不愿让州长这个职位因被指受到选项党支持而蒙羞，他将为重新选举扫清道路。州议会党团宣布提出解散该州议会的申请，凯默里希本人也将辞去州长一职。