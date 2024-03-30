德国国足将以怎样的阵容出征欧洲杯？

（德国之声中文网）德国国家队在 6 月 14 日慕尼黑举行的2024欧洲杯揭幕站对阵苏格兰队之前，还有两场测试赛，对手分别是乌克兰和希腊。与乌克兰的比赛将于 6 月 3 日在纽伦堡举行，在这之后的几天，德国队还会在门兴格拉德巴赫对阵希腊。

德国队在与这两个国家队的比赛中从未输过。根据德国足协官网，德国队主教练纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）表示：“我们必须为不同的打法和风格做好准备，以迎接欧洲杯小组赛”。他认为，乌克兰和希腊作为 "充满激情的强队"，正是理想的对手。“在与实力强劲的法国队和荷兰队打了两场热身赛后，这两支球队正是我们需要的真正考验。” 德国国家队总监沃勒尔（Rudi Völler）指出，比赛的场地也是特意挑选的："我们特意选择了两个深受球迷喜爱的城市，但这两个城市并非欧洲杯的主场。国家队希望带着德国各地的球迷一起踏上比赛之旅。”

最终阵容何时确定？

本届欧洲杯距开幕大约有两个半月的时间，德国队是东道主，主教练纳格尔斯曼最终将会让哪些球员参加已经逐渐明朗。本次赛事将回归传统，每队只能征召23名球员。2020 年欧洲杯和 2022 年世界杯，由于疫情影响，每队可征召26名球员，以填补可能因生病而造成的缺席。

最终阵容名单最迟须在 6 月 7 日之前提交给欧足联

目前还不知德国何时会公布最终阵容名单。但可以确定的是，名单最迟须在 6 月 7 日之前提交给欧足联。德国队主教练很可能会在 5 月 18 日德甲决赛前后宣布一个临时阵容名单。以往的惯例通常是，先公布临时名单，然后从中再做一些改动，才是最终提名的版本。

集训何时开始？

为了备战即将到来的欧洲杯，德国队将于5月26日至31日在图林根进行一次集训。在德甲决赛结束后的第二天，德国队就会开始备战慕尼黑的揭幕赛。本次欧洲杯将在德国十座体育场举行。比赛分别在欧洲中部时间下午3点、下午6点和晚上9点开始。德国对苏格兰的这场揭幕之战在慕尼黑举行之外，决赛将于一个月后在柏林的奥林匹克体育场举行。

在黑措根奥拉赫备战2021年欧洲杯的德国队

在图林根集训一周后，德国队即将迎来与乌克兰和希腊的测试赛，之后 于6 月 9 日前往欧洲杯大本营黑措根奥拉赫（Herzogenaurach）。这个小镇是德国队球衣供应商阿迪达斯的总部所在地。黑措根奥拉赫距离慕尼黑、斯图加特和法兰克福三个赛场相对较近，这也是国家队为何再次选择这里作为大本营的一个主要原因，国家队在 2021 年欧洲杯期间也曾下榻于此。不过未来备战 2028 年欧洲杯时，德国队可能会寻找其他地方作为大本营，因为从 2027 年起，耐克将取代阿迪达斯成为德国队的服装供应商，德国足联合不久前宣布了这个出人意料地消息。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲男子手球锦标赛 2024年度的欧洲男子手球锦标赛将于1月10日至28日在德国举行。总共有24支球队参赛。赛场分布在包括曼海姆、柏林、慕尼黑、汉堡和科隆在内的5个城市。决赛将在科隆举行。今年夺冠的热门球队是丹麦队。在这之前丹麦已经三次摘取过锦标赛冠军。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 世界游泳锦标赛 2024年游泳世锦赛将于2月2日至18日在卡塔尔多哈进行。多哈游泳世锦赛包含游泳、跳水、花样游泳、水球、公开水域和高台跳水6个项目，共将产生76枚金牌。本届世锦赛也将是运动员获取同年巴黎奥运会入场券的一次重要机会。今年德国游泳协会将只派出3名女运动员和7名男运动员参加本届游泳世锦赛。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 国际雪车联合会世界锦标赛 2月19日到3月3日，国际雪车联合会世界锦标赛将在德国北威州藻厄兰（Sauerland）地区举行。这也将是藻厄兰继1995年、2000年、2003年和2015年之后第5次承办这项体育赛事。每年冬季藻厄兰地区都会吸引来大量游客在这里从事冬季冰雪运动项目。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 世界男子冰球锦标赛 一年一度的世界男子冰球锦标赛今年将在捷克举行。赛场设在布拉格和俄斯特拉发。去年摘银的德国队今年更是拥有夺冠的决心。外界都十分关心在北美打职业联赛（NHL）的德国冰球明星莱昂·德拉扎伊特尔（Leon Draisaitl）是否能参加今年的锦标赛。今年的北美冰球职业联赛赛期将从4月底开始。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲田径锦标赛 第26届欧洲田径锦标赛，将于6月7日至12日在意大利罗马举行。这是罗马第二次主办欧洲田径锦标赛。此次锦标赛共设50个项目。不过所有参赛选手是不是会百分之百地投入到比赛中，还值得观察，因为毕竟今年更重要的赛事是巴黎奥运会。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲足球锦标赛 今年的欧洲杯（欧洲足球锦标赛）将于6月14日至7月14日在德国举办。欧洲足球锦标赛每4年举办一次。今年总共有23支球队参加，其中就包括卫冕冠军意大利队。今年的夏天在德国是否会重新上演2006年的“夏日童话”？还且让我们拭目以待。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 2024年环法自行车赛 今年的环法自行车赛将在6月29日登场。今年的比赛起点设置在意大利佛罗伦萨，终点在法国尼斯。由于奥运会在巴黎举行，所以环法自行车赛历史上首次不在巴黎举行决赛。女子比赛在8月12日至18日举行。终点在法国阿尔普迪埃兹（Alpe d'Huez）。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 夏季奥运会 今年的巴黎奥运会将在7月26日举行开幕式。奥运会的各项比赛并不仅限于在巴黎和周边地区举行。例如帆船比赛将在马赛附近举行。冲浪比赛则被安排在塔希提岛（又译大溪地，Tahiti）。巴黎曾先后于1900年和1924年两次举办夏季奥运会。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 美洲杯帆船赛 美洲杯帆船赛是赛艇运动中保存的最著名也是最古老的一项体育比赛。今年的决赛将于10月在巴塞罗那举行。比赛奖杯是银质大口水罐，奖励给来自不同国家的两艘帆船之间举行的九局五胜制比赛的胜者。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲女子手球锦标赛 2024年度的欧洲女子手球锦标赛将于11月28日至12月15日在奥地利、匈牙利和瑞士三国举办。决赛定于12月15日在奥地利首都维也纳的体育馆举行。资格赛将在今年4月初之前结束。 作者: Andreas Sten-Ziemons



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