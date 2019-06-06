德国国足乘飞机赴赛遭批评

（德国之声中文网）在社交媒体推特上，球迷们纷纷抱怨说，从斯图加特到巴塞尔只有260公里的行程，但是球员和教练却没有选择乘坐大巴或者火车等更环保的交通工具。周日对在瑞士举行的比赛进行现场直播时，德国电视二台评论员施密特（Schmidt）也对此提出批评。德国队与瑞士队的比赛踢成平局（1：1）。
这场比赛德国队客场踢平瑞士
德国足球俱乐部负责人比尔霍夫（Bierhoff）现在宣布了未来的旅行规划。他表示，德国足球俱乐部完全理解批评的声音，并借助所引发的这场讨论深刻反省，今后在进行计划和决策时应如何更多地考虑环境和可持续性等重要方面。比尔霍夫还表示，然而出于卫生安全和减少体力消耗的考虑，与乘坐大巴或火车三个半小时的旅程相比，乘坐飞机是更好的选择。 而且欧洲足球协会（UEFA）的制定的卫生条例也是建议球队无论路程远近选择乘坐包机，以防感染新冠病毒。
德国国家足球队最近没有赢过球: 刚平了西班牙, 然后又平了瑞士。
李京慧/苗子（德意志广播）
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度假者的航空旅程-气候的噩梦
据联邦环境保护局公布的数据，从德国到马尔代夫的一次往返航程（单程8000公里），平均每名乘客对气候的影响相当于5吨以上的二氧化碳，或相当于一辆中型汽车行驶25000公里的二氧化碳排放量。
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飞机身后的白烟污染空气
飞机在高空飞行不仅会排放二氧化碳，而且还会带来其它的温室效应。飞机身后留下的白烟在冷、热空气的作用下会形成雾状的硫酸。氮氧化物的排放在阳光下会形成温室气体臭氧。
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乘坐飞机污染严重
我们的日常生活都会加剧气候变暖。供暖、供电、吃饭穿衣 - 所有这些都会导致二氧化碳的排放。为了将全球变暖限制在1.5摄氏度，德国人平均每人每年的二氧化碳排放应该控制在1吨左右。然而，五分之一的德国人都乘飞机度假旅游。
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污染空气影响健康
航空运输不仅影响全球气候，也影响地区环境。持续的飞机噪音会增加人类心血管疾病和心脏病发作的风险。生活在机场附近的儿童容易精力不集中，影响学习。当地的空气质量也会受到飞机排放的氮氧化物等有害物质的影响。
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飞机燃料免税
与其它交通工具相比，空中交通得到国家巨大的财政支持。例如，欧盟迄今对飞机燃油免税。德国甚至对所有跨境航班免征增值税。据联邦环境局最近公布的消息，仅在2012年，德国就因此放弃了超过47亿欧元的税收。
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享受国家补贴
空中交通的地面设施也获得国家补贴。许多纳税人的钱作为间接补贴用于机场的新建和扩建。瑞安（Ryanair ）等廉价航空公司常就因节省成本、员工工作条件恶劣而受到指责。
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飞行等于温室气体排放
世界上只有大约20％的人乘坐过飞机。根据气候保护运动“脚踏大地”公布的消息，高收入、高学历的“空中飞人”少数族群通过乘飞机度假旅游造成的有害气体排放占全部温室气体排放量的70％。