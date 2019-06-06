德国国足乘飞机赴赛遭批评

（德国之声中文网）在社交媒体推特上，球迷们纷纷抱怨说，从斯图加特到巴塞尔只有260公里的行程，但是球员和教练却没有选择乘坐大巴或者火车等更环保的交通工具。周日对在瑞士举行的比赛进行现场直播时，德国电视二台评论员施密特（Schmidt）也对此提出批评。德国队与瑞士队的比赛踢成平局（1：1）。

这场比赛德国队客场踢平瑞士

德国足球俱乐部负责人比尔霍夫（Bierhoff）现在宣布了未来的旅行规划。他表示，德国足球俱乐部完全理解批评的声音，并借助所引发的这场讨论深刻反省，今后在进行计划和决策时应如何更多地考虑环境和可持续性等重要方面。比尔霍夫还表示，然而出于卫生安全和减少体力消耗的考虑，与乘坐大巴或火车三个半小时的旅程相比，乘坐飞机是更好的选择。 而且欧洲足球协会（UEFA）的制定的卫生条例也是建议球队无论路程远近选择乘坐包机，以防感染新冠病毒。

德国国家足球队最近没有赢过球: 刚平了西班牙, 然后又平了瑞士。

李京慧/苗子（德意志广播）

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