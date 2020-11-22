德国国足主帅勒夫决定本届欧冠赛结束后辞职

（德国之声中文网）勒夫将只担任德国国家足球队主教练至今夏欧冠赛结束。德国足协在一份声明中宣布，61岁的勒夫将在赛事结束后辞职。声明称，足协同意了勒夫本人关于提前解除有效期至2022年世界杯的主教练合同的请求。

自德国国家队作为卫冕冠军在2018年俄罗斯世界杯预选赛中即遭淘汰，作为国足主帅的勒夫便遭至大量批评；2020年秋德国队在西班牙以0:6惨败后，有关提前更换国足教练的议论复趋高涨。

伟大的胜利与痛苦的失败

根据德国足协公布的新闻稿，勒夫说："我有意识地迈出了这一步；我充满自豪与感激之情，但与此同时，就即将到来的欧冠赛事而言，我仍有着从未中断的巨大动力。自豪，是因为能为我的国家出力，这是一种特殊的荣耀；自豪，也是因为我有幸能与国内最优秀的足球运动员共事近17年，陪伴他们成长。伟大的胜利和痛苦的失败将我和他们连接在一起，但其中最重要的是那众多美妙而神奇的时刻——不仅仅是赢得2014年巴西世界杯。"

勒夫于2004年加盟国家队，担任主帅克林斯曼（ Jürgen Klinsmann）的助手。克林斯曼离任后，勒夫升任主教练。在他的带领下，德国足协球队在以下三届大赛中每次都至少进入半决赛：2008年欧冠亚军、2010年世界杯季军、2012年欧冠半决赛。 2014年在巴西世界杯上夺冠是勒夫教练生涯的高峰。此后，他星途下滑。

"非常正派"

德国足协主席凯勒（Fritz Keller）发表感言称，“非常尊敬“勒夫有关欧冠后辞职的决定。他强调，"德国足协知道自己从约基（勒夫昵称）那里得到了什么，他是世界足坛最伟大教练之一。多年里，约基·勒夫几乎超过了其他任何人，塑造了德国足球，帮助德国足球赢得国际最高声誉。" 凯勒指出，勒夫及时将自己的决定告知了德国足协，这"非常正派"，"由此，他给了德国足协必要的时间，以能冷静、允当地任命他的后继者。"

凝炼／洪沙（德新社）

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