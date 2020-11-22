德国国足主帅勒夫决定本届欧冠赛结束后辞职

约阿希姆·勒夫（Joachim Löw）宣布将辞去德国国家足球队主帅一职。为德国国足效力17年的这位世界冠军教练确定在今年夏季的欧洲杯冠军赛结束后不再续任。
（德国之声中文网）勒夫将只担任德国国家足球队主教练至今夏欧冠赛结束。德国足协在一份声明中宣布，61岁的勒夫将在赛事结束后辞职。声明称，足协同意了勒夫本人关于提前解除有效期至2022年世界杯的主教练合同的请求。
自德国国家队作为卫冕冠军在2018年俄罗斯世界杯预选赛中即遭淘汰，作为国足主帅的勒夫便遭至大量批评；2020年秋德国队在西班牙以0:6惨败后，有关提前更换国足教练的议论复趋高涨。
根据德国足协公布的新闻稿，勒夫说："我有意识地迈出了这一步；我充满自豪与感激之情，但与此同时，就即将到来的欧冠赛事而言，我仍有着从未中断的巨大动力。自豪，是因为能为我的国家出力，这是一种特殊的荣耀；自豪，也是因为我有幸能与国内最优秀的足球运动员共事近17年，陪伴他们成长。伟大的胜利和痛苦的失败将我和他们连接在一起，但其中最重要的是那众多美妙而神奇的时刻——不仅仅是赢得2014年巴西世界杯。"
勒夫于2004年加盟国家队，担任主帅克林斯曼（ Jürgen Klinsmann）的助手。克林斯曼离任后，勒夫升任主教练。在他的带领下，德国足协球队在以下三届大赛中每次都至少进入半决赛：2008年欧冠亚军、2010年世界杯季军、2012年欧冠半决赛。 2014年在巴西世界杯上夺冠是勒夫教练生涯的高峰。此后，他星途下滑。
德国足协主席凯勒（Fritz Keller）发表感言称，“非常尊敬“勒夫有关欧冠后辞职的决定。他强调，"德国足协知道自己从约基（勒夫昵称）那里得到了什么，他是世界足坛最伟大教练之一。多年里，约基·勒夫几乎超过了其他任何人，塑造了德国足球，帮助德国足球赢得国际最高声誉。" 凯勒指出，勒夫及时将自己的决定告知了德国足协，这"非常正派"，"由此，他给了德国足协必要的时间，以能冷静、允当地任命他的后继者。"
凝炼／洪沙（德新社）
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