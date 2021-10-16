德国国脚基米希拒打疫苗 专家驳斥长期副作用

（德国之声中文网）德国《图片报》首先披露了德国国家队足球队球员约书亚·基米希（Joshua Kimmich）尚未接种新冠疫苗的消息。基米希之后在接受天空电视台采访时证实自己还没有接种新冠疫苗，并表示原因是出于对新冠疫苗"缺乏长期研究"的顾虑。

基米希1995年2月8日出生于德国罗特韦尔，现效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部，司职中场。他说，今后自己很可能会接种，但现在还有一些顾虑。采访中，他将自己与否定新冠以及反对疫苗的群体划开界限，但表示，"出于各种原因，有些人心存顾虑，应该对此表示尊重，只要他们坚持采取措施。"

基米希对疫苗的怀疑立场在德国引发广泛讨论。诸多政治家、足球运动员和专家对此提出批评。社民党健康专家卡尔·劳特巴赫对Sport1说，"他没有接种疫苗并不是件好事。如果他说要等等看，那么会很难办。"长期担任拜仁慕尼黑俱乐部主席的卡尔-海因茨·鲁梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）对电视台表示，"作为一个榜样，也作为一个事实，他如果接种了疫苗会好得多。"

德国疫苗接种常设委员会：不会发生晚期副作用或极其罕见

德国免疫学会秘书长、免疫学家卡斯滕·瓦茨尔(Carsten Watzl)表示，对于接种疫苗可能产生的长期后果，许多人存在误解。瓦茨尔指出，疫苗接种的副作用总是在接种后几周内发生。之后，免疫反应完成，疫苗从体内消失。"许多人理解的长期后果显然是，如果我今天接种了疫苗，那么明年会出现副作用--这其实并不存在，从来没有发生过，也不会发生在新冠疫苗接种上"，这位专家解释道。他说，新冠疫苗接种最大的优势在于很短时间内进行了大量接种--德国已接种了超过1亿剂，全球已接种了超过60亿剂--因此，人们已经知道到它可能出现罕见的副作用，如静脉血栓或心肌炎。"如果我们每年只接种1000万剂，也许我们要更晚才知道这些副作用。"瓦茨尔强调说，"就长期后果（罕见的副作用）而言--如果有的话--新冠疫苗疫苗的研究已经好于其他的疫苗。"

德国疫苗接种常设委员会（Stiko）主席托马斯·默滕斯（Thomas Mertens)驳斥了基米希对缺乏疫苗长期研究的担忧。他说，"基米希当然是一位公认的足球问题专家，但不是疫苗接种和疫苗的专家。不过，他提出的顾虑表达了一个问题，我们社会中的一些人显然也是这样看的。"默滕斯表示："除了审批疫苗的研究外，我们从伴随研究中也得知，疫苗只有少数副作用，而且都是在接种后相当短的时间内发生的。"他说，科学界一致认为，接种疫苗后不会发生晚期副作用或者极其罕见。

明星效益与有关伦理道德的讨论

拜仁俱乐部建议接种疫苗。据报道，未接种疫苗的队员必须每周做两次核酸检查或者在所有训练日、比赛日或旅行日接受抗原测试。不过，不管是在拜仁俱乐部或是在国家队，基米希都不用担心因为没有接种新冠疫苗而给自己带来不利影响。俱乐部不能强迫自己的球员接种疫苗，国际足联和欧洲足联也并不要求他们必须接种新冠疫苗。

尽管如此，拜仁队副队长托马斯·穆勒（Thomas Müller）也指出，一旦发生感染，未接种疫苗的队员将进行更长时间的隔离，这可能会影响到团队的成功。"这样的情况对每个人来说都是苦涩的"。穆勒说，作为"朋友"，他认为基米希的决定"绝对可以接受"，但作为一个"队友"，考虑到目前大流行的情况，接种疫苗会更好。"不过，必须以某种方式尝试尊重这一点"，32岁的穆勒说， "这是一个有关伦理道德的讨论。"

德国国家足球队队医蒂姆·迈耶（Tim Meyer）最近表示，"根据目前的研究，疫苗对避免出现严重感染有很好的保护作用。"拜仁慕尼黑俱乐部主席的鲁梅尼格表示，相信基米希正如他已经宣布的那样，有可能在不久的将来接种疫苗。社民党健康专家劳特巴赫说："这是基米希自己的决定。我们决不能施加压力，但（他如果接种）将非常有意义，会产生巨大的象征性效果。"勒沃库森俱乐部体育总监西蒙·罗尔夫斯（Simon Rolfes）也强调了球星们的榜样力量。他说，勒沃库森队每个球员和工作人员都接种了疫苗或已经康复："对于社会团结来说，球员带头很重要，所以我们和球员谈了很多并且能够说服他们。"

坚决反对疫苗接种者估计不到5%

德国康斯坦茨大学行为经济学家施梅尔茨（Katrin Schmelz）9月中旬在接受媒体采访时表示，德国反对接种疫苗的核心群体估计不到百分之五。怀疑接种疫苗的人可能会发展成想要接种疫苗的人。据德国罗伯特科赫研究所的统计，迄今为止，德国12岁以上人群中已完全接种的比例为74.5%，接种了第一剂的人已达到77.8%。

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