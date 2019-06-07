德国国脚厄齐尔完婚 证婚人是土耳其总统

（德国之声中文网）德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil）和未婚妻居尔泽（Amine Gülse）在伊斯坦布尔的一家五星级饭店里举行婚礼，邀请了大约300名嘉宾出席。其中包括多年来因其独裁执政方式而备受争议，同时需要应对巨大国际压力的土耳其总统埃尔多安。
厄齐尔和未婚妻居尔泽
今年30岁，效力于英国阿森纳足球俱乐部的厄齐尔本周五从未婚妻父亲的家中将这位土耳其小姐选美冠军接走，共赴婚礼现场。根据媒体报道，两人2017年开始交往，2019年1月订婚。新婚夫妇准备在土耳其爱琴海海岸上的一处豪华别墅中共度蜜月。
据土耳其国家通讯社报道，当晚8点左右，一列政要车队抵达婚礼酒店的一个侧门。可以看到土耳其总统埃尔多安从这里走向举办婚礼的花园。在停留了大约半个小时后，整个车队又快速开离现场。
胜则德国 输则移民
大约一年前，厄齐尔与埃尔多安的一张合影曾造成巨大轰动，引发了德国国内有关融入和种族主义的争论，并震动了德国足协。最后，厄齐尔退出国家队。厄齐尔在宣布这一决定时指出，他在国家队的遭遇是：但凡国家队胜了，他就是德国人；而只要输了，他就是移民。
今年5月，厄齐尔和未婚妻参加了土耳其总统埃尔多安举办的餐会
今年3月，土耳其总统府提供的一张照片又引起轰动：据称，照片显示厄齐尔和居尔泽将一张邀请卡交给埃尔多安总统。不久前，厄齐尔和居尔泽又见到过埃尔多安，具体时间是今年5月在伊斯坦布尔的总统府开斋节庆典上。
直到婚礼举行前，厄齐尔本人始终保密。对婚礼日期和地点的相关传闻，他的一名顾问不愿事先加以证实或否认。他说，"我们不与媒体谈，不同德国媒体谈，也不同土耳其媒体谈"。
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英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路
一鸣惊人
厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。
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球队生涯
厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。
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种族融合的典范
2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。
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天使般的心
图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。
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世界冠军
厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。
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与埃尔多安合影争议
今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。
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事过境迁
德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。
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“赢球德国人；输球变移民”
厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。
作者: Elizabeth Schumacher