德国国脚厄齐尔完婚 证婚人是土耳其总统

（德国之声中文网）德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil）和未婚妻居尔泽（Amine Gülse）在伊斯坦布尔的一家五星级饭店里举行婚礼，邀请了大约300名嘉宾出席。其中包括多年来因其独裁执政方式而备受争议，同时需要应对巨大国际压力的土耳其总统埃尔多安。

厄齐尔和未婚妻居尔泽

今年30岁，效力于英国阿森纳足球俱乐部的厄齐尔本周五从未婚妻父亲的家中将这位土耳其小姐选美冠军接走，共赴婚礼现场。根据媒体报道，两人2017年开始交往，2019年1月订婚。新婚夫妇准备在土耳其爱琴海海岸上的一处豪华别墅中共度蜜月。

据土耳其国家通讯社报道，当晚8点左右，一列政要车队抵达婚礼酒店的一个侧门。可以看到土耳其总统埃尔多安从这里走向举办婚礼的花园。在停留了大约半个小时后，整个车队又快速开离现场。

胜则德国 输则移民

大约一年前，厄齐尔与埃尔多安的一张合影曾造成巨大轰动，引发了德国国内有关融入和种族主义的争论，并震动了德国足协。最后，厄齐尔退出国家队。厄齐尔在宣布这一决定时指出，他在国家队的遭遇是：但凡国家队胜了，他就是德国人；而只要输了，他就是移民。

今年3月，土耳其总统府提供的一张照片又引起轰动：据称，照片显示厄齐尔和居尔泽将一张邀请卡交给埃尔多安总统。不久前，厄齐尔和居尔泽又见到过埃尔多安，具体时间是今年5月在伊斯坦布尔的总统府开斋节庆典上。

直到婚礼举行前，厄齐尔本人始终保密。对婚礼日期和地点的相关传闻，他的一名顾问不愿事先加以证实或否认。他说，"我们不与媒体谈，不同德国媒体谈，也不同土耳其媒体谈"。