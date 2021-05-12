德国国家队：米勒、胡梅尔斯重入欧锦赛阵容  

（德国之声中文网）直到最后一刻，德国国家队主帅勒夫都口风甚紧，对自己将率领哪些球员参加欧锦赛以及米勒和胡梅尔斯是否也会再度入选，三缄其口，让外界破费猜测。5月19日下午，在一视频新闻发布会上，德国队26人欧锦赛阵容终于谜底揭晓—2019年3月被剔除的那俩员大将也出现在名单中。

勒夫解释决定让胡梅尔斯和米勒重新入队的理由时表示，这两名球员场上组织能力出色，且有丰富比赛经验，知道如何应对压力。他说，现在是锦标赛，取得成功，这是最重要的。在德甲本赛季，两人都表现优异，在领导能力方面，他们可以给球队带来一些东西。

国足老将米勒和胡梅尔

18岁小将入列

米勒和胡梅尔斯两位 "老将 "重返，勒夫却并未考虑在巴黎圣日耳曼俱乐部队效力的蒂洛·凯勒（Thilo Kehrer）和尤利安·德拉克斯勒（Julian Draxler），以及多特蒙德队的尤利安·布兰特（Julian Brandt）。相反，长期遭冷遇的AS摩纳哥队的凯文·福兰德（ Kevin Volland）却重新归队，勒夫如此解释："凯文离开国家队好几年，但我们看到了他在法国的表现。他打进了16个球，身体条件上也给人留下极佳印象"。

凯文·福兰德（ Kevin Volland）

此外，尽管在德甲比赛中尚相当缺乏经验， 18岁的拜仁队天才球员贾马尔·穆西亚拉（Jamal Musiala ）和来自SC弗赖堡的克里斯蒂安-金特（Christian Günter ）也榜上有名。

两位著名球员在前已表示无意加入欧锦赛阵容：多特蒙德队的马尔科·罗伊斯（Marco Reus ）和巴塞罗那俱乐部队首选门将马克－安德烈·特尔施特根（Marc-André ter Stegen）。

罗伊斯称，决定不参加欧锦赛，以便利用夏季修整时间为多特蒙德的下个赛季作准备。在其职业生涯中，罗伊斯曾不得不克服若干漫长伤病期。本赛季，作为队长，他带领球队在决赛中战胜RB莱比锡队，捧得德国足协杯；在德甲联赛中亦有出色表现。

自2019年10月起，罗伊斯便一直未能代表国家队出场。2021年欧锦赛本可成为他深深打上失望烙印的国家队经历的一个辉煌结局。

特尔施特根则正接受膝盖手术，也只能缺阵。

欧锦赛前的两场测试赛

德国国足将于5月28日进入设在奥地利的泽费尔德（Seefeld）训练营，6月2日在因斯布鲁克（ Innsbruck ）对阵丹麦，作为欧锦赛前的首场测试赛；6月7日在杜塞尔多夫与拉脱维亚交手，作为第二场测试赛。之后，德国国家队班师至纽伦堡附近的赫尔佐根瑙拉赫（Herzogenaurach）欧锦赛驻地。欧锦赛中，德国队首战将对阵世界冠军法国，时间是6月15日。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 于尔根·克洛普（Jürgen Klopp） 他会是众多球迷的理想继任者，与相对保守的勒夫风格形成鲜明对照。若要有新动力，何不选择风格迥异的教练？克洛普在利物浦俱乐部队的合同至2024年夏季满期，原则上讲，他在那里已实现了一切。再者，利物浦队眼下正有不少麻烦。然而，尽管如此，小克仍迅速让德国足协吃了一个闭门羹....

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 汉西·弗利克（Hansi Flick） 若强调延续性，则汉西·弗利克该是不二人选。这位现任拜仁队主帅毕竟曾当过8年勒夫助手。2014年，他们一起率队在巴西荣膺世界冠军。在球员们那里，弗利克有很高威望。只不过，假使弗利克真考虑离开慕尼黑的话，拜仁俱乐部可能不会轻易放人。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 拉尔夫·朗尼克（Ralf Rangnick） 人们或许无须花很多时间打听这位前莱比锡俱乐部队体育总监兼教练是否有意执掌国家队。他有意愿，也有足够自信。但相关条件是决定性因素：在体育领域，朗尼克惯于自主决定。因此，若要让62岁的他同意走马上任，最起码，国足队经理比埃尔霍夫（Oliver Bierhof）得让出某些权力。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 斯特凡·孔茨（Stephan Kuntz） 这位前德甲射手从2016年开始执教德国U21（21岁以下年龄组）队。2017年，他率领德国足协青年队摘得欧冠桂冠。仅因出于足协内 "接班序列"，这位1996年的欧赛冠军，即便不是首选，也肯定是可考虑担任国家队主教练的人选之一。若不能与外来顶级候选人达成协议，孔茨就有机会。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 霍斯特·赫鲁贝施（Horst Hrubesch） 这位前汉堡队 "头球兽 "常被德国足协作为 "秘密武器"，且一向卓有成效：带过U18、U19、U21、奥运选拔赛；担任过足协体育总监，还带过国家女队，担任过女队2018年临时教练。69岁的他目前在汉堡队担任青训工作总监。他会为国家队放弃这一职务吗？

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 克里斯蒂安·施特莱希（Christian Streich） 不拘一格，有时有点奇葩，却是一个无所不能的足球运动员。过去，谈及潜在的勒夫接班人，施特赖希这个名字常被提出。55岁的他从2012年开始担任弗莱堡主教练，不久前刚续约。这一点不利于国家队。但他具备担任国家队主帅的条件。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 洛塔尔·马特乌斯（Lothar Mathäus） 谁当球员时能成为世界冠军，是否也就能胜任国家队教练？马特乌斯从一开始就使德国足球迷产生分歧。有人认为他被高估，另有人则笃信他是足球专家，不论是作为德甲还是国家队教练，都会成功。只有一个问题：最近，马特乌斯又一次将自己排除在了这一职位之外。

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 西尔维娅·奈德（Silvia Neid） 能带领国家女子队夺得世界杯和欧冠冠军的人，也就有能力率领男子队问鼎？西尔维娅·奈德眼神犹豫，但又有什么不行的呢？56岁的她曾三次获得国际足联年度最佳女教练称号。她知道如何做。而作为物色球员部门的负责人，她反正已在为德国足协工作。协会只需鼓足勇气问她一下，便可——至少有一次——开历史之先河。 作者: Andreas Sten-Ziemons



© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。