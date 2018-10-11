德国国家队：小将带来大希望

（德国之声中文网）左边后卫舒尔茨（Nico Schulz）再次与穆巴佩拼尽全力冲刺较量，最后成功将对方封堵，把球踢出底线，只让法国人拿到一个角球--做到这点并不容易，他面对的可是目前这个星球上速度最快的前锋。在比赛进行到将近一小时的这个场景让人们意识到，德国队不愿意重演几天前0：3败于荷兰队的那一幕。

在面对世界杯冠军时，德国队终于找回自我。首先表现在场上踢得有章法，快速反击的战术非常明确，颇具威胁，而对手法国队正是娴熟掌握这一战术，才能世界杯夺冠。其次，这支德国队用许多新面孔，年轻的面孔。23岁的许勒（Niklas Süle）是后防线的组织者，每球必争，敢于身体对抗，22岁的萨内（Leroy Sané）和23岁的格纳布里（Serge Gnabry），还有22岁的维尔纳（Timo Werner）是前场的新三驾马车。另外，两名边后卫场上表现犹如老将，毫不怯场，但其实科勒尔（Thilo Kehrer）只有22岁，本场首次代表德国队出战就获得首发；舒尔茨也只有25岁，第二次代表国家队比赛。尤其是舒尔茨，绝对是当天比赛中最为优秀的球员之一。而他所在的左边卫位置恰恰是德国队的软肋之一，从前这个位置的球员要么来自德乙（科隆队的赫克托/Jonas Hector），或者由习惯右脚的球员"充数"，比如2014年世界杯上的赫韦德斯（Benedikt Höwedes）。

首发"五小虎"令人信服

在巴黎的法国大球场，这些新人都经受住特殊考验，尤其是在比赛最后的白热化阶段。即便世界冠军最终凭借超级球星格利兹曼（Antoine Griezmann）的两个进球反败为胜，德国队首发阵中五名新人的表现都令人满意。"年轻球员们踢得很棒"，德国队主教练勒夫赛后表示。"他们全神贯注，表现出很高的水平。"

确实，与法国队的这场比赛虽然输了，德国队却第一次让人有了焕然一新的感觉。年轻而斗志高昂的球员们得到信任，得以进入首发阵容。那些状态不佳的前主力球员们要么做板凳，比如穆勒，要么只能坐在家里看电视，比如因伤离队休养的博阿滕。此前，德国队世界杯惨败的阴影始终挥之不去，勒夫也备受抨击。赛前甚至有传言称，与法国队的这场比赛将是勒夫国家队主教练生涯的闭幕演出。感谢球员们在面对世界冠军时的良好表现，勒夫终于可以喘一口气。不过，他依然只是得到"缓刑"判决，媒体和许多所谓专家对他的批评依然不绝于耳。

勒夫：没有"大换班"

有一个问题，勒夫必须面对：早知如此，何必当初？为何勒夫之前没有更多地启用年轻人？没有使用更为大胆的阵容？另外，后防线的新尝试（进攻时三人防线，防守时边后卫退守，变成五人防线）也效果很好，难道不应该早些做出这样的改变吗？

"在教练生涯里，阵容有时错误，有时正确"，勒夫尝试为自己做出辩护。"年轻球员的状态会有起伏。不过他们还需要积累经验，以达到我们所需要的稳定状态，"

"不过在0：3输给荷兰队之后，我当然要做出一些改变，这很明显"，勒夫表示。一些2014年的夺冠功臣要慢慢退居二线。门将诺伊尔和中场指挥官克罗斯的地位还算稳固。与法国队比赛中犯规导致点球（正是这个点球让德国队最终败北）的胡梅尔斯，还有他的后防线老搭档博阿滕不断面对外界质疑和自身伤病的困扰。而与两人同样效力于拜仁慕尼黑的许勒不管是在俱乐部还是在国家队都对他们构成强劲挑战。托马斯·穆勒只在与法国队的比赛中最终阶段上场，也是国家联赛周的输家之一。目前德国队还没有铁定从A组降级，如果荷兰队输给法国队，而德国队最后一场能战胜荷兰队，就保级有望。

尽管新人表现突出，勒夫还是不愿意把穆勒等一众老将全部打入冷宫。"他（穆勒）依然很重要，是一个驱动器，也年轻球员交流也很多，"勒夫表示。他不愿意谈论所谓的"大换班"，不过却必须面对这个问题。这显然是2014年世界杯夺冠之后，他所碰到的最大挑战。新的球员，新的精神，只有这样才能迎来新的开始。