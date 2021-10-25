 德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 | 德国新闻 | DW | 09.11.2021

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德国国家足球队内出现新冠染疫新病例

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

训练中的德国国家队（资料图片）

训练中的德国国家队（资料图片）

（德国之声中文网）德国国家足球队中发生新冠染疫病例。德国足协周二证实，来自拜仁·慕尼黑俱乐部队的26 岁中后卫尼克拉斯·许莱（Niklas Süle ）检测结果呈阳，被立即隔离，另４名同他有密切接触的队友亦被隔离。国家队主教练弗利克取消了原安排在今天一大早的全队训练。

德国足协总经理比尔霍夫（Oliver Bierhoff ）在一份通报中表示，"世界杯资格赛的最后两场比赛将至，这一消息让教练组和整个球队都很沮丧。但健康问题当然处于首位。"主教练弗利克已做出反应并追加提名了３名替补。

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德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。

德国新冠疫情愈发严峻，单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例。如何在冬季应对新冠疫情将成为本周卫生部长会议的关键议题。

截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。

研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。

最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。

已获参赛资格 

根据原定时间表，德国国家队应于本周四在沃尔夫斯堡对阵列支敦士登，作2022世界杯预选赛最后一场主场比赛，本周日，在埃里温（Eriwan ）对阵亚美尼亚。尚不清楚，这两场比赛的原定日期会在多大程度上受影响。近期以来，若只发生零星染疫病例，比赛不再被取消。另外，依据现有积分情况，德国国家队已获世界杯参赛资格。弗利克原定阵容由 28 名球员组成，随着５人被隔离，还剩 23人。

最近，拜仁·慕尼黑俱乐部队球星基米希（Joshua Kimmich）关于自己未接种疫苗的表态引发公众对国家足球运动员在新冠危机中该有何种表率作用的热烈讨论。比尔霍夫表示， "最近，全国范围内冠状病毒染疫人数重新急剧上升。鉴于此，面对今年的最后一场国际比赛，我们继续严格执行卫生和行为准则，以能即使在当前感染情况下，也尽可能采取负责任的行为。"

本周二，德国新冠染疫率创下新纪录。联邦疾控机构罗伯特科赫研究所 (RKI) 报告新确诊染疫病例 21832 例，比一周前的星期二增加 11019 例，另有 169 人丧生，使死于新冠总人数增至 96727。数据显示，7天发病率从前一天的 201.1 上升到 213.7。该值表示过去7天内每 10万名居民中有多少人感染了冠状病毒。迄今为止，德国国内共有480多万人次检测呈阳。 

（德新社，体育信息社）

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