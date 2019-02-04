德国《国家产业战略2030》 抗衡中美竞争

（德国之声中文网）德国经济部长阿特迈尔希望通过加强国家援助，保障德国的就业岗位，并为打造新的龙头企业创造条件。此外，《国家产业战略2030》建议，必要时，德国政府可在具有战略重要性的企业中持股，以防这些企业被外资收购，为此，德国政府将考虑建立一个基金。阿特迈尔说，德国机器人制造商库卡被中国企业收购事件对这一考量产生了重要影响。

《国家产业战略2030》尤其强调打造德国及欧洲龙头企业的重要性。阿特迈尔表示，通过合理的能源价格、降低税收、将企业负担降低到40%以下，可以增强德国企业竞争力，保证德国的就业岗位以及富裕。

这份文件中写道，令人担忧的是，德国几乎没有出现新的大型企业，相反，以前的世界领先企业，如AEG、根德（Grundig）等早就失去了领先地位。而在美国和中国，过去20年里却出现了大量世界领先的新的大企业，创造了新价值。

专家们认为，电动汽车、数字化、人工智能等是蒸汽机时代以来最具创新的发明，这些领域拥有广阔的前景。阿特迈尔表示， 如果错过这些发展机遇，就将成为其他国家延伸的工作台。德国必须从被动的观察者变成设计师，并扮演角色。

阿特迈尔赞扬西门子、蒂森克虏伯、德意志银行和德国的汽车制造商是成功的榜样，欧洲层面则当属空客。他还表示，为了保障未来的竞争力，应该减少欧洲企业兼并或合并的障碍。目前，西门子和阿尔斯通合并铁路业务的计划可能遭到欧盟委员会否定，阿特迈尔指出，正是在铁路基础设施领域，欧洲需要大量投资。

阿特迈尔称自己是坚定的社会市场经济的拥护者，也是"社会市场经济之父"路德维希·艾哈德的崇拜者。他说，新的目标是，到2030年，让产业在德国经济附加值总额中占25%，在欧盟经济附加值总额中占20%。

该文件公布后，阿特迈尔将和政界，企业，协会以及工会进行讨论，最终将推出新的德国政府产业战略。

危机意识加强

《法兰克福评论报》认为，《国家产业战略2030》是一个来自柏林的重要讯号。评论认为，德国经济部长虽然没有消除德国所面临的危险， 但他至少认识到这些危险。在当今世界，出口大国德国就像一个没有戴头盔的拳击手，德国必须阻止将移动数据基础设施建设交给一个会把所有数据转给中国的企业。此外，德国必须加强发展人工智能，错过这一领域的发展，正如20世纪忽视航空业的发展。

《斯图加特报》认为，阿特迈尔希望为所谓的国家龙头企业和西门子、蒂森克虏伯这样的全球玩家提供特殊的保护，这一战略背离艾尔哈德所倡导的社会市场经济。