德国国宴“伺候”土总统　该说的还得说

（德国之声中文网）联邦总统施泰因迈尔(Steinmeier ) 在总统府贝尔维尤宫设宴招待到访的土耳其总统埃尔多安。施泰因迈尔在有大约120人参加的宴会上谈到了在土耳其被逮捕的德国人和记者。他说："作为总统，我为这些德国公民感到担忧"。同时也对被关押的土耳其记者，工会成员、司法工作者、知识分子和政治家的命运感到担忧。

"不能装作一切照旧"

施泰因迈尔接着说："总统先生，我们不能装作一切照旧进行，我希望您对此能够理解。"施泰因迈尔总统希望土耳其在发生未遂政变2年之后能够重新找回平衡，排除社会分歧。

柏林左翼和亲库尔德民众在土耳其总统访德期间举行抗议活动

土耳其总统埃尔多安在晚宴上发表的讲话中再次要求德方尊重土耳其法律，引渡对政府持批评态度的土耳其《共和报》主编登丁达尔（Can Dündar）。埃尔多安说，"数百或者数千名"恐怖分子在德国自由流窜，"难道我们不应该谈谈这个问题吗？"在结束其讲话之际埃尔多安表示："今天晚上我本不该说这些。但是既然总统先生提了，我也不得不说说。"

施泰因迈尔总统在宴会上回顾了纳粹专制时期土耳其接收被驱逐的德国犹太人和受政治迫害人士的这段历史。他说，对很多人来说，土耳其是他们的第二故乡。同时施泰因迈尔总统又指出："80年前德国人在土耳其寻求庇护。然而令人不安的是，如今很多土耳其人因其文明社会日益受到压制而逃亡到我们这里"。

3百万土耳其人为德国做贡献

联邦总统施泰因迈尔在讲话中还强调了生活在德国的300万土耳其裔人的巨大贡献。他表示："作为世世代代土耳其移民留下痕迹的多元化和对外开放的德国的总统，我感到自豪并表示感激"。联邦总统还回忆了极端恐怖组织NSU主要针对土耳其裔公民的一系列谋杀案。施泰因迈尔总统说："我们没有忘记这些卑鄙的罪行，尤其是其受害者。直至今天我们都感到耻辱。"

施泰因迈尔还指出，最近以来德土关系中的纠纷尚未排除。"仅通过一次访问不能够使关系恢复正常。"但是它可以成为我们重新建立信任的开端。在争取中东和平、打击恐怖主义和解决难民危机的过程中，土耳其是我们需要的伙伴。

土耳其总统埃尔多安说，双方应该在"相互尊重，开展对话和使用外交手段"的基础上排除现存的意见分歧。"没有任何问题可以阻碍土耳其与德国的友谊和共同利益"。

默克尔强调德土分歧

在此之前，联邦总理默克尔在同埃尔多安会晤时明确表示，尽管德国和土耳其希望恢复关系正常化，但是始终存在着深刻的意见分歧。尤其是在人权政策问题上双方立场相悖。尽管如此两位政治家希望密切合作。默克尔总理表示："德国对一个经济稳定的土耳其感兴趣。"

埃尔多安周六将在科隆主持土耳其伊斯兰联盟（DITIB）新中央清真寺的启用典礼。出于安全考虑，科隆市政府临时决定禁止在清真寺外举行估计有25000人参加的群众集会。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 波默曼丑闻 2016年3月31日，埃尔多安因“诽谤诗土耳其领导人”之名起诉德国政治讽刺艺人波默曼 （Jan Böhmermann， 图右），当年10月4日，德国检察院撤销该案，不过，这个案子在德土两国的外交关系上刻下深深的伤痕，至今还未愈合。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 德国联邦议院通过1915年亚美尼亚种族屠杀决议 2016年6月2日，德国联邦议院全体通过了以上议案，该决议谴责土耳其前身、当年的奥斯曼政权对亚美尼亚民族犯有种族屠杀罪。安卡拉政府迅即对此作出反应，不仅召回驻柏林大使，土耳其在德国社区在多个城市举行了抗议活动。此前，土耳其政府对使用“种族屠杀”这一字眼描述当年的事件多次提出批评。安卡拉还认为，当年被屠杀的人数被认为夸大，受害者当中也包括土耳其穆斯林人。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 未遂政变后德土关系更紧张 2016年7月15日，土耳其发生矛头直指埃尔多安政权的未遂军事政变。安卡拉指责柏林对该事件的态度不够明朗，对打击海外“葛兰运动”势力不予配合。埃尔多安认为，葛兰运动是该次政变的幕后推手。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 德国批评“大清洗”行动 未遂政变发生后，土耳其政府开始对军队和司法机关进行大清洗，逮捕数千人。后来，清洗扩大到整个公营部门，包括大学的工作人员和讲师教授。德国政界批评这一肆意逮捕的镇压行为。土耳其外交官、学者以及军人纷纷逃往国外，很多人在德国申请政治避难。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 库尔德人在科隆举行示威 居住在德国的库尔德人在科隆市举行多次声势浩大的抗议安卡拉镇压的示威活动。他们呼吁释放关押数十年之后的库尔德工人党领袖奥贾兰（Abdullah Ocalan），但“库尔德工人党”在土耳其政府眼里是“恐怖组织”，该组织在德国也是被禁止的。安卡拉认为，柏林没有尽最大努力阻止库尔德工人党的活动。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 土耳其逮捕德国人 2017年2月14日，《世界报》记者于切尔（Deniz Yücel）在土耳其被逮捕。在那里被抓的其他德国籍人士还包括记者土露（Mesale Tolu）以及人权活动家施托伊特纳（Peter Steudtner）。柏林方面认为i，这一系列逮捕均出于“政治动机”。安卡拉则指责他们支持恐怖组织。目前三人均已回到德国，但他们的案子仍在等候审理。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 不准土耳其官员在德搞拉票集会 2017年3月，德国一些基层地区阻止土耳其部长为即将到来的修宪作宣传拉票活动。修宪旨在让埃尔多安总统获得更大的权力。土耳其总统于是指责德国使用“纳粹伎俩”对待在德土耳其人以及到访的土耳其议员。德国立即回应土耳其，认为“纳粹”说法不仅过分，而且越界。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 间谍活动 2017年3月30日，德国谴责土耳其情报人员监视数百名生活在德国的葛兰运动的支持者，以及200多个同该运动有牵连的机构和学校。有土耳其避难申请者指责说，德国移民局内有官员将信息透露给土耳其亲政府的报纸。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 不要选“土耳其的敌人” 2017年8月18日，埃尔多安总统称德国的3大主要政党是“土耳其的敌人”，呼吁在德土耳其裔公民在当年9月议会大选时不要投它们的票。这3大党是基民盟、社民党和绿党。默克尔则称，埃尔多安“操纵”德国大选。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 默克尔不同意土耳其入盟 2017年9月4日，德国总理默克尔在一次竞选辩论时说，她不认为土耳其应成为欧盟一员，并且将同欧盟其他领导人探讨如何终止安卡拉入盟进程。当年10月，她对一个削减土耳其前期入盟基金的动议投了赞同票。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 土耳其军队在阿福林展开进攻 2018年1月20日，土耳其军方联合叙利亚反对派向阿福林市库尔德人控制区实施了“橄榄枝行动”。德国政界批评该军事行动，在德库尔德人为此发动多次抗议示威。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 记者于切尔出狱了！ 2018年2月16日，在被无审判监禁了一年多之后，拥有德土双重国籍的德国记者于切尔获得释放。根据土耳其国家媒体，于切尔“取保候审”，检方因“宣传恐怖罪”和煽动罪要求判处于切尔18年有期徒刑。 作者: Rebecca Staudenmaier



李京慧/任琛(德新社、路透社、法新社)