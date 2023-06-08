德国国安战略：千呼万唤不出来

（德国之声中文网）6月14日已经近在眼前，但是有关德国国家安全战略的确切消息依然非常少。综合多方信息，现在可以确定的信息只有：文件也许有37页长、各方围绕它吵架数月、发布日期一拖再拖。假如这份文件真的能如传言所说在6月14日正式提交联邦内阁会议、并且在不久后提交联邦议会，也必然会相比最初大幅缩水。

早在2021年秋天，社民党、绿党、自民党就在组阁谈判时设定了目标：制订德国史上首份国家安全战略。当时，俄乌战争尚未爆发。

2022年3月，俄乌战争爆发将近一个月后，绿党籍的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)正式宣布启动国家安全战略制订工作。当时，德国总理已经提出了"时代转折"，国内外都十分期盼德国能出台国家安全战略。外交部表示，制订这份文件的主要目的就是"保障我们生活的自由"。

联邦议员阿尔特退役前曾是德军少校

根据最初的计划，这份文件应当在"整体安全"之理念下全面探讨外交与安全政策环境。社民党籍联邦议员阿尔特(Johannes Arlt)在接受德国之声采访时指出，"整体安全"包含了许多方面，教育政策、卫生政策、环境政策、粮食政策、财政政策都被囊括其中。

反对党议员也支持政府在"整体安全"理念下制订国家安全战略。基社盟籍议员、联邦议会外交委员会副主席恩德尔(Thomas Erndl)就对德国之声表示："考虑到混合式威胁，比如供应链、经济依赖、甚至是医疗领域的依赖，我们显然需要整体通盘考量，并寻找答案。"他赞扬联邦政府着手处理此项任务。

联邦议会外交委员会副主席恩德尔

处处有分歧

不过，恩德尔也指出，这份文件已经多次推迟发布日期。他认为，这份几乎会影响全部政治领域的文件之所以难产，"显然是因为政府内部就核心问题存在分歧"。

黑森州和平研究基金会(HSFK)的政治学者维特(Antonia Witt)认为，德国联邦政府本不应该就这份文件给自己太大的时间压力，毕竟这是一项牵涉到方方面面的复杂工程，需要政府内部的广泛沟通，还要与民众以及专家就"什么是安全挑战"、"我们今后面临怎样的威胁"、"德国想要采取哪些手段"、"安全政策应有哪些目标"等问题进行交流。维特指出，制订国家安全战略的过程"必须要涵盖许多政治争议话题"，因此必然导致争执和拖延。

路透社不久前曾披露，联邦政府内部的主要分歧点在于军火出口贸易以及网络安全政策。据悉，自民党执掌的司法部反对"以暴制暴"，认为不应当在遭受黑客袭击后同样使用黑客手段回击袭击者。

此外，围绕是否应将北约规定的"国防支出应当超过GDP的2%"条款写入国家安全战略，联邦政府内部也有争议。维特对德国之声披露说，"这个问题的关键在于，是否应当同时引入严格的军事开支与非军事开支对等机制。即：每在军事领域投入一块钱，也应当在非军事措施领域投入一块钱。所谓非军事措施，包括危机外交斡旋、对外发展援助等等。"

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不设立国安委员会

德国政府还曾设想创立"国家安全委员会"，但这一目标早已被摒弃。维特认为，该机构本可以成为跨部门协调机构，让政府不同部门共同寻找应对危机和挑战的方案。她猜测，放弃这一目标的主要原因是：围绕"委员会应当隶属哪个部门"存在不小的争执。有消息称，总理府和外交部一度就此展开争抢。

反对党议员恩德尔也批评政府仅仅因为分歧就放弃设立国安委员会的计划。他同样认为，该机构本可以起到跨部门协调作用。

社民党议员阿尔特则从另一个角度进行解读："我们德国并没有什么战略文化传统。在过去70年间，我们一直把战略问题丢给北约。我们有一些概念性文件，但从来没有形成过战略。这是一次全新的文化变革，它需要时间。"

难产的国家安全战略，已经造成了直接的后果：以它为基础制订的德国新对华战略也同样无法在6月20日的德中政府磋商之前出炉。

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