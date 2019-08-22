德国国债负利息 特朗普：凭什么！

（德国之声中文网）德国人支付零利息，借别人钱还有收益！特朗普这样推文道。他同时抱怨说，"远为更强大、更重要的"美国却享受不到这样的优惠条件，而美元从未像现在这么坚挺，出口也形势喜人，而且，也没有通货膨胀……

的确，德国第一次成功拍卖30年期国债挣了些钱。拍卖行动带来了平均0.11%的负收益率，使联邦政府得到小幅盈利，尽管它是借贷方。负收益率的出现，是因为对较为保险的有价证券存在极大需求的结果。德国联邦债券便是有价证券之一。

特朗普抱怨的对象非常清楚：那个"懵懵懂懂的"美联储。美国总统此前在白宫已对记者们抱怨说，美联储提息"过快、过猛"，而实际上美国经济亟需降息。特朗普称，要是美联储干好了本行，"我们本会经历一个从未有过的跳跃式增长"。某些分析家认为，这位总统之所以需要低息，主要是为了缓解他挑起的贸易冲突。一段时间来，美国政府使出浑身解数，说强本国经济。最近传出的减税计划加大了人们对经济走弱的忧虑。

特朗普与不按其愿望行事的美联储长期不合。本周四（8月22日），美联储主席鲍威尔将现身落基山麓的杰克逊霍尔（Jackson Hole），出席各大央行货币监护者们的年度会议。这位美国央行首脑的出场受到全球金融市场的屏息关注。它们希望得到有关美国国内利息未来走向的迹象。美联储的下一次决定将于9月18日作出。

图文：7月底，美联储作出10年来首次降息决定

明年就将短缺逾万亿美元

据独立的美国国会预算办公室（CBO）估计，在2020财年中，美国财政赤字就将增至1万亿美元以上。由此，财政赤字将比预期提前两年超过这一数值。作为超党派机构，预算办公室的任务是，分析预算政策，对未来发展作出预估。

美国预算赤字最后一次超过一万亿美元是2012财年。在美国，本财年起始于上一年的10月1日。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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