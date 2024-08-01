德国因网攻案召见中国大使 六四以来首例

德国31日以“中国国家行为者”2021年对德国政府单位网络攻击为由，召见中国驻柏林大使，并强调中国间谍活动构成的危险。

（德国之声中文网）德国外交部发言人费雪（Sebastian Fischer）週三（7月31日）在记者会上表示，德方召见了中国驻柏林大使，理由是中国的“国家行为者”涉入了2021年对德国政府机构的网络攻击。

费雪说：“我们坚决反对此类针对德国的网络活动……并倡导在网络空间采取负责任和基于规则的行为。”他补充道，中国间谍活动和中国网络攻击所构成的危险“不应被低估”。

这是自1989年中国发生六四天安门事件、北京武力镇压由学生领导的抗议运动以来，德国首次召见中国驻德大使。中国外交部尚未立即回应。

德国对中国网络攻击的行为表达了忧虑。（示意图） 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

德国内政部指出，中国在2021年曾经针对位于法兰克福的德国联邦制图土地测量局（BKG）发动网络攻击，导致该机构有部分网络遭到破坏；该单位为德国提供官方地理数据。

该部门称，德国政府根据其情报部门的信息，将网络攻击的责任归咎于中国国家行为者。

据悉，受到破坏的网络已重新配置，以确保攻击方无法再访问该网络，BKG也采取了一系列措施来提高IT安全性。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）透过声明表示，“这次针对联邦机构的严重网络攻击表明，中国网络攻击和间谍活动的危险有多大”。“我们呼吁中国避免并防止此类网络攻击。这些网络攻击威胁到德国和欧洲的数码主权。”

世界各国指责中国网络攻击

近年来，包括美国、澳大利亚、加拿大、荷兰和印度在内的多国政府，都曾指控中国对政府和私人公司资料系统发动网攻。

2017年，美国新闻杂志《外交政策》 引述专家的观点认为，中国拥有一支数万人的“黑客大军”。

德国内政部主张，由国家控制的中国“网络行为者”在2023年以公司、官方机构、私人和政治机构为目标发动攻击，目的是获取有关德国政府对德国和欧洲外交政策的立场，以及德方与中国的关系等问题的资讯。

德国警告称，“网络间谍行为者的手段在质量和数量上都出现显著的发展，其影响范圍和有效性达到了前所未有的程度”，“预计中国的国营间谍活动和影响力活动将进一步加剧”。

近几个月来，德国和其他西方国家因中国间谍活动而引发的紧张局势加剧。今年4月，德国逮捕了3名涉嫌为中国从事间谍活动的人士；欧洲议会的德国极右派议员克拉（Maximilian Krah）的助手因涉嫌为中国从事间谍活动而被捕。

今年7月，德国表示将从2026年开始分两阶段禁止在德国5G网络的核心部分，使用中国公司华为和中兴制造的关键部件。

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）政府去年制定了一项对华关系战略，其中提到与亚洲大国的“系统性竞争”以及减少经济依赖风险的必要性，但强调柏林希望与北京合作应对气候等挑战改变和维持贸易关系。该策略招致了北京方面的批评。

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（路透社、美联社、德新社）

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