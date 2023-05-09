德国四年级小学生阅读能力下降

（德国之声中文网）缩写为Iglu（Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung，国际小学阅读调查）的这项研究是由德国多特蒙德理工大学进行的。其负责人麦克埃尔瓦尼（Nele McElvany）表示，最令人警醒的是，约四分之一的德国小学四年级学生没有足够的阅读能力升入初中。2001年的这一比例为17%，2016年的这一比例为19％。与此同时，展现出很强阅读能力的学生比例略有下降，至8.3%（2016年为11.1 %，2001 年为8.6%）。

研究认为，出现这一问题的原因包括新冠疫情其间的限制措施，以及除了课堂教学之外阅读的缺乏。特别是贫穷家庭以及在家不讲德语的外国人家庭受到更大的影响。

此项研究每五年进行一次。2021年的研究在德国对252所学校的约4600名小学四年级学生进行了调查。

据明镜在线报道，不单德国小学生的阅读水平比2016年下降，三分之二参加该研究的国家也都出现这一情况。

在总共57个参加此项研究的国家中，德国排在第26位，位列保加利亚、波兰、英国和俄罗斯之后。名列前茅的是新加坡、爱尔兰和香港。排在榜尾的是南非。

研究中还发现，57个参加的国家中，有51个国家的女生阅读能力明显好于男生。此外，特别在德国，父母的教育水平直接影响到孩子的阅读能力。此项研究中，父母会填写一份问卷。

研究中，有34%的德国四年级小学生表示乐于阅读。参加研究各个国家的平均比例是42%。有22%参加调查的德国小学生甚至表示不喜欢阅读。

（天主教通讯社、明镜在线）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。