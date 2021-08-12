德国“四党辩论”对华政策擦边球 

距离德国联邦大选不到两周，问鼎总理宝座的三位主要党派候选人已进行了两轮电视辩论。本周一（9月13日）登场的另一场直播辩论同样引人关注。
（德国之声中文网）这场辩论会的参加者是大概率进入联邦议会的四个“小”党派——自民党（FDP）、基社盟（CSU）、选项党（AfD）和左翼党（Die Linken）的代表。
除极右翼的选项党外，其余三个党派在本次大选后都是联盟党、社民党和绿党这三个党派中的获胜者的组阁选项。因此此次辩论更多涉及具体政策议题，甚至被有些媒体称为是更有“干货”的一场论战。
四位候选人的论争集中在税收、福利、安全政策等国内政治议题上。在外交政策方面，也涉及到德国与中国、俄罗斯等国家的关系。
选项党副主席魏德尔（Alice Weidel）在谈到与俄罗斯的关系时说：“我们需要俄罗斯作为伙伴。我们也需要中国作为伙伴，就同需要美国一样。”她认为俄罗斯和中国都是重要的地缘战略博弈方，德国应该采取与之缓和关系的路线。
基社盟和自民党的代表都反驳了这一立场。自民党主席林德纳（Christian Lindner）认为，将俄罗斯和中国同美国相提并论是错误的，他表示，俄罗斯是欧洲的一员，但莫斯科必须遵守规则，此外他的党将坚守与美国的跨大西洋盟友关系的承诺。基社盟联邦议院党团主席多布林特（Alexander Dobrindt）也强调，有关问题涉及到德国在北约的义务，这一点不容动摇。
在此前由三个大党候选人参加的两场电视辩论中，都没有过多涉及对外关系议题，对华政策论述更没有出现。不过他们曾在一些公开场合阐述过对德中关系的立场。
基民盟主席、总理候选人拉舍特曾多次表示，中国是竞争者和制度性对手，但同时也是合作伙伴，尤其是在气候保护等全球性议题上。这也是基民盟竞选纲领中的表述。拉舍特曾警告，应避免让已有的紧张关系进一步激化，“我们不能因为社会价值观的不同而断绝一切关系。”
绿党候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）则一再表示，德国的对外政策应告别默克尔时代的含混不清，突出价值观导向。她不久前在联邦安全政策学院出席讨论活动时指出，中国试图在很多国家通过投资基础设施，使其产生经济上的依赖，“作为欧洲我们必须保持警觉”。贝尔博克说，一带一路的投资项目已延伸到欧洲，这表明欧洲必须保护自身及其基础设施。她主张对中国采取更为强硬的贸易政策，捍卫欧盟的安全利益，并更加坚定地为人权发声。
德国《经济周刊》本周刊登的分析文章认为，社民党候选人、现任财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）如果大选后继续执政，其对华政策可能是一种“决心和谦逊的混合”：有决心扩大欧洲在一个多极世界的分量和影响，同时对向中国施压的可能性看法现实。
社民党的外交政策专家施密特（Nils Schmid）在接受经济周刊采访时表示，肖尔茨肯定不主张“一场新的冷战”，而是在可能的领域进行合作，同时在必要的情况下采取对抗。施密特说，“我们必须在各大洲和不同制度的全球竞争中变得更出色、更强大”，而对等原则未来将是问题的核心：“如果中国不开放，那么我们也不能无条件地继续对中国开放。”
（德新社、经济周刊）
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9月12日晚间，德国三名主要大党的总理候选人展开了第二次电视辩论。社民党与基民盟的候选人不断相互指责对方的过失。没有执政经历的绿党候选人则将目光投向了面向未来的气候保护等议题。分析人士则批评，对华政策等外交议题在辩论中缺位。