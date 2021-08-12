德国“四党辩论”对华政策擦边球 

（德国之声中文网）这场辩论会的参加者是大概率进入联邦议会的四个“小”党派——自民党（FDP）、基社盟（CSU）、选项党（AfD）和左翼党（Die Linken）的代表。

除极右翼的选项党外，其余三个党派在本次大选后都是联盟党、社民党和绿党这三个党派中的获胜者的组阁选项。因此此次辩论更多涉及具体政策议题，甚至被有些媒体称为是更有“干货”的一场论战。

选项党：俄、中、美都是伙伴

四位候选人的论争集中在税收、福利、安全政策等国内政治议题上。在外交政策方面，也涉及到德国与中国、俄罗斯等国家的关系。

选项党副主席魏德尔（Alice Weidel）在谈到与俄罗斯的关系时说：“我们需要俄罗斯作为伙伴。我们也需要中国作为伙伴，就同需要美国一样。”她认为俄罗斯和中国都是重要的地缘战略博弈方，德国应该采取与之缓和关系的路线。

基社盟和自民党的代表都反驳了这一立场。自民党主席林德纳（Christian Lindner）认为，将俄罗斯和中国同美国相提并论是错误的，他表示，俄罗斯是欧洲的一员，但莫斯科必须遵守规则，此外他的党将坚守与美国的跨大西洋盟友关系的承诺。基社盟联邦议院党团主席多布林特（Alexander Dobrindt）也强调，有关问题涉及到德国在北约的义务，这一点不容动摇。

延续还是告别默克尔路线？

在此前由三个大党候选人参加的两场电视辩论中，都没有过多涉及对外关系议题，对华政策论述更没有出现。不过他们曾在一些公开场合阐述过对德中关系的立场。

基民盟主席、总理候选人拉舍特曾多次表示，中国是竞争者和制度性对手，但同时也是合作伙伴，尤其是在气候保护等全球性议题上。这也是基民盟竞选纲领中的表述。拉舍特曾警告，应避免让已有的紧张关系进一步激化，“我们不能因为社会价值观的不同而断绝一切关系。”

绿党候选人贝尔伯克

绿党候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）则一再表示，德国的对外政策应告别默克尔时代的含混不清，突出价值观导向。她不久前在联邦安全政策学院出席讨论活动时指出，中国试图在很多国家通过投资基础设施，使其产生经济上的依赖，“作为欧洲我们必须保持警觉”。贝尔博克说，一带一路的投资项目已延伸到欧洲，这表明欧洲必须保护自身及其基础设施。她主张对中国采取更为强硬的贸易政策，捍卫欧盟的安全利益，并更加坚定地为人权发声。

德国《经济周刊》本周刊登的分析文章认为，社民党候选人、现任财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）如果大选后继续执政，其对华政策可能是一种“决心和谦逊的混合”：有决心扩大欧洲在一个多极世界的分量和影响，同时对向中国施压的可能性看法现实。

社民党的外交政策专家施密特（Nils Schmid）在接受经济周刊采访时表示，肖尔茨肯定不主张“一场新的冷战”，而是在可能的领域进行合作，同时在必要的情况下采取对抗。施密特说，“我们必须在各大洲和不同制度的全球竞争中变得更出色、更强大”，而对等原则未来将是问题的核心：“如果中国不开放，那么我们也不能无条件地继续对中国开放。”

（德新社、经济周刊）

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