 德国“四党辩论”对华政策擦边球  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国“四党辩论”对华政策擦边球 

距离德国联邦大选不到两周，问鼎总理宝座的三位主要党派候选人已进行了两轮电视辩论。本周一（9月13日）登场的另一场直播辩论同样引人关注。 

Deutschland Bundestagswahl | Der Vierkampf nach dem TV-Triell

左翼党主席威斯勒、自民党主席林德纳、基社盟联邦议院党团主席多布林特、选项党副主席魏德尔（左至右）

（德国之声中文网）这场辩论会的参加者是大概率进入联邦议会的四个“小”党派——自民党（FDP）、基社盟（CSU）、选项党（AfD）和左翼党（Die Linken）的代表。 

除极右翼的选项党外，其余三个党派在本次大选后都是联盟党、社民党和绿党这三个党派中的获胜者的组阁选项。因此此次辩论更多涉及具体政策议题，甚至被有些媒体称为是更有“干货”的一场论战。 

选项党：俄、中、美都是伙伴 

四位候选人的论争集中在税收、福利、安全政策等国内政治议题上。在外交政策方面，也涉及到德国与中国、俄罗斯等国家的关系。

选项党副主席魏德尔（Alice Weidel）在谈到与俄罗斯的关系时说：“我们需要俄罗斯作为伙伴。我们也需要中国作为伙伴，就同需要美国一样。”她认为俄罗斯和中国都是重要的地缘战略博弈方，德国应该采取与之缓和关系的路线。 

基社盟和自民党的代表都反驳了这一立场。自民党主席林德纳（Christian Lindner）认为，将俄罗斯和中国同美国相提并论是错误的，他表示，俄罗斯是欧洲的一员，但莫斯科必须遵守规则，此外他的党将坚守与美国的跨大西洋盟友关系的承诺。基社盟联邦议院党团主席多布林特（Alexander Dobrindt）也强调，有关问题涉及到德国在北约的义务，这一点不容动摇。 

观看视频 04:22

后默克尔时代的德国对华政策

延续还是告别默克尔路线？ 

在此前由三个大党候选人参加的两场电视辩论中，都没有过多涉及对外关系议题，对华政策论述更没有出现。不过他们曾在一些公开场合阐述过对德中关系的立场。 

基民盟主席、总理候选人拉舍特曾多次表示，中国是竞争者和制度性对手，但同时也是合作伙伴，尤其是在气候保护等全球性议题上。这也是基民盟竞选纲领中的表述。拉舍特曾警告，应避免让已有的紧张关系进一步激化，“我们不能因为社会价值观的不同而断绝一切关系。” 

Annalena Baerbock

绿党候选人贝尔伯克

绿党候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）则一再表示，德国的对外政策应告别默克尔时代的含混不清，突出价值观导向。她不久前在联邦安全政策学院出席讨论活动时指出，中国试图在很多国家通过投资基础设施，使其产生经济上的依赖，“作为欧洲我们必须保持警觉”。贝尔博克说，一带一路的投资项目已延伸到欧洲，这表明欧洲必须保护自身及其基础设施。她主张对中国采取更为强硬的贸易政策，捍卫欧盟的安全利益，并更加坚定地为人权发声。 

德国《经济周刊》本周刊登的分析文章认为，社民党候选人、现任财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）如果大选后继续执政，其对华政策可能是一种“决心和谦逊的混合”：有决心扩大欧洲在一个多极世界的分量和影响，同时对向中国施压的可能性看法现实。 

社民党的外交政策专家施密特（Nils Schmid）在接受经济周刊采访时表示，肖尔茨肯定不主张“一场新的冷战”，而是在可能的领域进行合作，同时在必要的情况下采取对抗。施密特说，“我们必须在各大洲和不同制度的全球竞争中变得更出色、更强大”，而对等原则未来将是问题的核心：“如果中国不开放，那么我们也不能无条件地继续对中国开放。” 

（德新社、经济周刊）

© 2021年 德国之声版权声明本文所有内容受到著作权法保护如无德国之声特别授权不得擅自使用任何不当行为都将导致追偿并受到刑事追究。 

DW.COM

德国大选电视辩论 对华政策继续缺位

9月12日晚间，德国三名主要大党的总理候选人展开了第二次电视辩论。社民党与基民盟的候选人不断相互指责对方的过失。没有执政经历的绿党候选人则将目光投向了面向未来的气候保护等议题。分析人士则批评，对华政策等外交议题在辩论中缺位。  

“总理三人对决” 民调：肖尔茨胜出

在距离今年德国大选投票日还剩下4周的时候，总理候选人实况辩论在三人之间举行。会后的民调显示肖尔茨得到的评价最高。  

后默克尔时代 德国对华政策将转弯？

德国智库Merics分析目前德国各大党派提出的竞选党纲，认为德国未来的对华政策势必将有所转变。联盟党将中国视为“制度性对手”，社民党、绿党和自民党皆表达了对中国人权及香港议题的关注。  

相关内容

Dakar, 3.3.021***Workers start to un-wrap boxes containing Oxford/AstraZeneca vaccines donated to Senegal by the Covax global Covid-19 vaccination program are seen as they are unloaded in Dakar on March 3, 2021. - Covax is a global scheme to procure and distribute inoculations for free, as the world races to contain the pandemic. (Photo by JOHN WESSELS / AFP) (Photo by JOHN WESSELS/AFP via Getty Images)

事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？ 12.08.2021

在接受德国之声专访时，社民党籍联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）称，国际组织和相关国家自身缺乏协调是南半球疫苗接种运动迄今进展不快的最大原因。是这样的吗？我们不妨对这位下届总理候选人的说法作一次事实核查。

广告

媒体看中国

Symbolbild EU - China

德语媒体：欧洲端出“反华战略”

欧盟本周推出印太战略。在这份战略文件中，欧盟警告 "包括中国在内的一些国家出现的重大军备调整"和"南海、台湾海峡等区域热点地区的紧张局势加剧"，都可能 "直接影响到欧洲的安全和繁荣"。在此背景下，欧盟需要在印太地区加强自己的外交政策。  