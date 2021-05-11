德国啤酒知识，你知道多少？

什么酒配什么杯

啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。