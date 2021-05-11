德国啤酒知识，你知道多少？

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今年慕尼黑啤酒节恢复举办的消息为何令人振奋？你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。
连续两年因为疫情被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。在两个多世纪的历史上，该节只取消过26次。尽管欧洲正在发生战争，支持者认为，接待来自五洲四海的宾客，正是啤酒节为促进国际间的了解做出贡献。今年的啤酒节计划在9月17日至10月3日举行。
德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。
无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。
德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。
足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。
街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。
这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜
享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。
说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。
除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。
除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。
啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。
德国啤酒纯酿法已经有500多年的历史。当德国人正在讨论是否应该松绑传统，拥抱创新；台湾人却渐渐喜欢上它。
新冠疫情期间的限制使大多数酒吧和餐馆关门，导致业务大减。的确，去岁啤酒销量大不如前，经历了二战以来最惨淡的经营。
C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
连续两年被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。但疫情尚未完全消失的当下，又袭来战争的阴影。
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