德国啤酒价格上扬 海外需求有增无减

（德国之声中文网）德国人对啤酒的热情显然已经大不如前了。从总体趋势来看，随着啤酒价格的不断上涨，德国的啤酒消费量也在不断下降。联邦统计署本周四（4月18日）在威斯巴登宣布，去年啤酒及啤酒类混合饮料的价格上涨了3.5%,明显高于1.9%的总体通货膨胀率。

尽管价格上涨，2018年，德国啤酒酿造企业比上一年度增产了1.8亿升，总量达到87亿公升，增幅2.2%。联邦统计署认为，去年较长的酷暑天气以及世界杯足球赛，都对啤酒消费起到了促进作用。相比之下，啤酒出口几乎没有变化，只增长了0.1%。2018年，啤酒出口总量为16亿升，价值12亿欧元。虽然出口增幅几乎可以忽略不计，但从2013年开始，啤酒出口占生产总量的比例已经从11.7%增加至去年的18%。

啤酒酿造业联合会表示，传统的皮尔森啤酒仍是出口的最大宗产品，在国内市场上，该种类的啤酒也一直保持着50%以上的市场份额。除此之外，德国出产的大麦啤酒和无醇啤酒在国外市场也越来越受欢迎。

联邦统计署的数据显示，尤其是在欧盟以外的国家，过去几年德国啤酒的销量有明显提升。就总量而言，德国啤酒的最大买家是意大利，排名第二的是中国，荷兰居第三位。

德国啤酒酿造业联合会主席艾歇勒（Holger Eichele）表示："亚洲市场对德国酿造业的意义越来越大。"欧洲各国由于人口的老龄化发展，啤酒需求量基本都在下滑。南欧国家的经济疲软也使上述国家对德国啤酒的需求出现下降，特别是2008年的银行危机曾一度使啤酒进口陷入停顿。当地的啤酒市场至今仍未恢复元气。

艾歇勒还表示，"在中国，中产阶级在稳步发展壮大，喜欢啤酒的人越来越多，特别是德国啤酒在中国有良好口碑。过去几年，中国已经发展成为德国啤酒的重要市场。

艾歇勒说，德国啤酒受到欢迎与德国传统的纯净酿造法有直接关系。"同其它国家的啤酒不同，德国啤酒必须按照纯净酿造法酿制，绝不允许加入香料、着色、保鲜剂和其他辅助性制剂。"

按这一传统，德国啤酒至今只能使用4种自然原料：水、麦芽、大麦花以及酵母。因此德国啤酒的生产工艺也比其他国家更复杂更昂贵。艾歇勒表示，德国酿酒业已经为未来制定了明确的目标："截至2020年，我们期望出口占比能够达到20%。"届时德国生产的每5瓶啤酒中，就有1瓶会销往境外。

达扬/凝练（德新社）