 德国啤酒价格上扬 海外需求有增无减 | 经济纵横 | DW | 21.04.2019

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经济纵横

德国啤酒价格上扬 海外需求有增无减

过去的一年里，啤酒价格明显上升。尽管如此德国啤酒的产量还是有所增加，但与此同时德国人饮酒的数量却在下降。有鉴于此，扩大出口已经成了许多酿酒企业唯一的出路。

BdT mit Deutschlandbezug, Alkoholsteuer (picturealliance/dpa/L. Mirgeler)

（德国之声中文网）德国人对啤酒的热情显然已经大不如前了。从总体趋势来看，随着啤酒价格的不断上涨，德国的啤酒消费量也在不断下降。联邦统计署本周四（4月18日）在威斯巴登宣布，去年啤酒及啤酒类混合饮料的价格上涨了3.5%,明显高于1.9%的总体通货膨胀率。

尽管价格上涨，2018年，德国啤酒酿造企业比上一年度增产了1.8亿升，总量达到87亿公升，增幅2.2%。联邦统计署认为，去年较长的酷暑天气以及世界杯足球赛，都对啤酒消费起到了促进作用。相比之下，啤酒出口几乎没有变化，只增长了0.1%。2018年，啤酒出口总量为16亿升，价值12亿欧元。虽然出口增幅几乎可以忽略不计，但从2013年开始，啤酒出口占生产总量的比例已经从11.7%增加至去年的18%。

Bildergalerie vom Hopfen zum Bier (picture-alliance/dpa/H. Ossinger)

啤酒酿造业联合会表示，传统的皮尔森啤酒仍是出口的最大宗产品，在国内市场上，该种类的啤酒也一直保持着50%以上的市场份额。除此之外，德国出产的大麦啤酒和无醇啤酒在国外市场也越来越受欢迎。

联邦统计署的数据显示，尤其是在欧盟以外的国家，过去几年德国啤酒的销量有明显提升。就总量而言，德国啤酒的最大买家是意大利，排名第二的是中国，荷兰居第三位。

德国啤酒酿造业联合会主席艾歇勒（Holger Eichele）表示："亚洲市场对德国酿造业的意义越来越大。"欧洲各国由于人口的老龄化发展，啤酒需求量基本都在下滑。南欧国家的经济疲软也使上述国家对德国啤酒的需求出现下降，特别是2008年的银行危机曾一度使啤酒进口陷入停顿。当地的啤酒市场至今仍未恢复元气。

艾歇勒还表示，"在中国，中产阶级在稳步发展壮大，喜欢啤酒的人越来越多，特别是德国啤酒在中国有良好口碑。过去几年，中国已经发展成为德国啤酒的重要市场。

艾歇勒说，德国啤酒受到欢迎与德国传统的纯净酿造法有直接关系。"同其它国家的啤酒不同，德国啤酒必须按照纯净酿造法酿制，绝不允许加入香料、着色、保鲜剂和其他辅助性制剂。"

按这一传统，德国啤酒至今只能使用4种自然原料：水、麦芽、大麦花以及酵母。因此德国啤酒的生产工艺也比其他国家更复杂更昂贵。艾歇勒表示，德国酿酒业已经为未来制定了明确的目标："截至2020年，我们期望出口占比能够达到20%。"届时德国生产的每5瓶啤酒中，就有1瓶会销往境外。

达扬/凝练（德新社）

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    啤酒，你懂怎么喝吗？

    最佳拍档：啤酒加足球

    足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。

  • Deutschland Trinkhalle im Ruhrgebiet

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    随时随地享受清凉

    街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。

  • Deutschland Eckkneipe Willi Mangler in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    特色小酒馆

    这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜

  • Deutschland Biergarten

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    露天啤酒园

    享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。

  • Biergarten im Kloster Weltenburg

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒之乡：巴伐利亚

    说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。

  • Deutschland Brauerei Braustil in Frankfurt am Main

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    精酿啤酒

    除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。

  • Deutschland Grillakademie in Bochum

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    自己动手酿起来

    除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。

  • Deutschland Verschiedene Biersorten in verschiedenen Gläsern

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    什么酒配什么杯

    啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。

    作者: Christina Deicke


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