德国商会讨论政治 中国大使提前离场

(德国之声中文网) 德国商会施瓦本分会(IHK Schwaben)上周四晚间(7月25日)在南部城市奥格斯堡举行的研讨会，邀请了华为德国分公司技术主管哈斯(Walter Haas)、德国软件厂商XITASO总裁胡根贝格(Ulrich Huggenberger)以及曾经长年派驻北京的《南德意志报》资深记者马凯(Kai Strittmatter)。

在这场主题是"数字化遇到全球化 - 世界强国中国?!"的活动上，马凯对中国的政治提出了激烈的批评，认为中国的言论自由受到了强烈的限制，对民众的监控也日渐严厉。他担心，当今中国政治正在倒退向毛泽东时代，唯一的区别是统治手段高科技化、数字化。马凯在活动上呼吁欧洲"走出一条民主化的数字化道路"，并且提高对中国政治现状的关切程度。

在研讨会还没有结束之时，坐在前排的中国驻德大使吴恳以及约十名使馆工作人员就集体离席退场。吴恳大使在之前的演讲中曾经对现场观众表示，由于行程安排的缘故，他在20点左右必须离开，但是他实际退场的时间却是19点30分左右。《奥格斯堡汇报》称，在吴恳一行集体退场时，商会工作人员还急忙在出口处向大使等人递上了礼品。

这场研讨会同时也是德国商会施瓦本分会举行的夏季年会。在马凯等人上台前，吴恳大使本人在活动上发表了演讲，主题也同样围绕全球自由贸易、数字化进程，并且对西方国家的一些做法进行了抨击。德国之声试图就此事联系中国驻德大使馆，但是暂时没有得到回应，因此尚不清楚大使一行提前半小时退场究竟是否出于对马凯发言的抗议。

德国商会：不问政治

商会主席科普顿(Andreas Kopton)则在会后接受《奥格斯堡汇报》采访时，对大使提前退场表示了遗憾。他强调，在研讨会开始前，商会方面已经与几名嘉宾约定，主要讨论中国经济话题，"政治上我们保持中立，商会的任务是为德国企业前往中国铺设道路，并予以巩固。"而嘉宾发表政治言论"违背了事先约定"。商会副总经理安塞尔蒙特(Markus Anselment)也说，商会"不是讨论政治的合适场合"。施瓦本分会的发言人薛尔格(Thomas Schörg)则强调，商会可以有批评性意见，但应限于经济领域。

这场风波的"始作俑者"马凯接受《奥格斯堡汇报》采访时则反驳称，商会方面事先并没有与他约定"不谈政治话题"。"要是有这样的条件，难道我还会接受邀请？"

据活动现场人士向德国之声透露，马凯在发言中确实紧扣了当天活动的主题：数字化、全球化、中国崛起，而且结合了自己多年驻华经历，从非常批判的角度谈论这些话题。马凯本人则说："讨论这三个话题而不牵涉到政治？谈论中国而不讨论政治？这实在是太荒谬了。在中国，政治首脑能够左右经济。"他强调，"谁邀请了马凯，得到的就是马凯"。

长年驻华的《南德意志报》记者马凯，2018年秋天结束任期，离开了中国，转任该报驻哥本哈根记者。不久前，他出版了一本新书：《重新发明专制》，大声疾呼西方社会必须警惕利用科技手段大幅提高专制独裁效率的中国当局。