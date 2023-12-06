德国商会：欧盟应该要求中国提供公平的市场竞争条件

（德国之声中文网）欧中峰会举行前夕，德国海外商会联盟（AHK）呼吁为欧洲企业在中国市场提供更公平的竞争条件。德国工商大会北京代表处首席代表晏思（Jens Hildebrandt）周二（12月5日）表示，提供公平市场竞争条件的议题必须放在欧中峰会议程的首要位置。

他说：“我们绝不能再继续允许中国企业可以在欧洲市场大展拳脚的时候，欧洲企业在中国的一些市场领域仍得不到和中国企业一样的竞争条件。”

很多年来，外国企业在中国的市场准入问题一直被诟病。晏思指出，参加欧中峰会的欧盟代表应该同中方谈及包括许可证发放和公共招标时的非正式协商等壁垒现象。

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩本周四将前往北京参加欧中峰会并与中国国家主席习近平举行会晤。

据欧盟官员对外透露的双方将谈到的议题包括国际政治局势和经济问题。欧盟是中国最重要的贸易伙伴。根据德国海外商会联盟统计的数据，德国在欧中双边贸易中所占的比例高达46%。

德国商会驻华代表：德国经济需要开放的市场

这次峰会涉及到的还包括欧盟打算减少对中国依赖的计划。德国工商大会北京代表处首席代表晏思表示，欧盟应该明确做出明确规范，哪些领域涉及去风险化。

他说，这些措施也的确必要。“但我们希望这不会引发贸易冲突，因为德国经济需要开放的市场。”

德国海外商会联盟做出的一项调查显示，由于政治紧张局势和中国经济形势，一些德国公司正在降低与中国业务相关的风险。566名受访者当中有44%的受访者表示，他们的公司总部正在采取相应步骤。但也有45%的受访者表示公司没有这方面的计划和打算。其余的答复为“不知道”。

很多公司开始打造独立于中国的供应链或者是在其它国家另外开展业务。

不过晏思说，更重要的是54%的受访企业都表示愿意扩大在中国的投资，这也是一种管控风险的方式。这些企业表示，这么做的目的是保持在中国市场的竞争力。例如有些企业把研发机构设置在中国。

欧中峰会：有对话但难有成果

王毅会见欧盟及各成员国驻华使节

前天（12月4日），中国外交部长王毅在北京集体会见欧盟及各成员国驻华使节。他说，中欧全面战略伙伴关系走过20年历程，虽经波折，但保持着向前发展势头，已形成全方位、多层次、宽领域交流合作的格局。回顾中欧关系历程，可以得出以下重要启示：一是坚持相互尊重。二是坚持冷静务实。三是坚持战略思维。

他表示，“中方对欧政策保持着稳定性，不会因一时一事改变，因为这符合世界多极化趋势和国际关系民主化的时代潮流”。

王毅强调说：“中欧选择对话合作，阵营对抗就不会形成；中欧选择和平稳定，新的冷战就打不起来；中欧选择开放共贏，全球发展繁荣就有了希望。”

冯德莱恩：“欧盟领导人不会一直容忍与中国日益加剧的贸易不平衡”

欧盟委员会主席冯德莱恩在欧中峰会前接受法新社采访时说，“欧盟领导人不会一直容忍与中国日益加剧的贸易不平衡”。她补充说：“但我们更愿意通过谈判解决问题。”

冯德莱恩将即将召开的欧中峰会称作“抉择的峰会”，她强调双方必须决定是否准备做出让步以维持相互的关系。

冯德莱恩说：“我认为重要的是，我们不仅将中国视为贸易伙伴和工业强国，而且也将其视为技术竞争对手和军事强国，以及对全球秩序有着独特不同看法的全球参与者。”

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



（德新社、法新社）

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