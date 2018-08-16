德国商业银行黯然退出达克斯

（德国之声中文网）在达克斯指数诞生30年之际，被从这个联盟中开除，其中的苦楚只有商业银行自己才能体会。达克斯里30家德国最强企业每年都被审核4次，查市值以及营业额。就市值而言，商业银行目前只有103亿欧元，而从企业规模看"瘦小"很多的Wirecard则能显示超过240亿欧元的市值，连德国最大银行德意志银行的市值几周前也被Wirecard超越。在金融危机的风暴中，德国银行，其中包括商业银行，都损失惨重。

德国有价证券保护协会副主席尼丁（Klaus Nieding）说，"这显示了银行在多大程度上落在了德国和欧洲的其它企业的后面。"他还表示，德国大型银行在国际领域的地位正在降低，商业银行在过去数年里更是缩小了国际业务的规模。

商业银行总裁齐尔克（Martin Zielke ）在对自家银行退出"30强"的降级表态时说，"这不是一件好事"，但对顾客而言，银行为德国中小企业服务的业务没有任何改变。

作为这家银行的总管，他不可能做出其它回应，但任何人都心知肚明，被赶出达克斯的企业，不会再赢得投资者更多的关注。尼丁形象地表示，商业银行就此"失去了甲级橱窗，站到第二排。"人们还知道，构成达克斯指数的投资基金会继续出售商业银行股票，其股值继续承受压力。

风光 Wirecard

相反，电子支付服务商Wirecard将受到投资者更多的关注，虽然其企业规模不大，却被估值很高。作为比较，商业银行的市值是其2017年年经营盈利的8倍，而Wirecard则是75倍。这个以为彩票业和色情业服务起家的Wirecard 现在却站稳了脚跟。在互联网数字支付已不再是令人质疑的方式，对许多人而言，它已成为生活中的自然，甚至在实体店。Wirecard 总部位于慕尼黑，它的客户已达20万家，其中包括商业银行！公司的盈利是其营业额的27%。Wirecard 创办人布劳恩（Markus Braun） 希望这个比例更上一层楼，因为电子支付才刚刚开始。

电子商务的崛起让商业银行之类的传统银行压力山大。它们已意识到数字金融的重要性，商业银行总裁齐尔克做出规划，要求在2020年前业务的8成实现数字化。商业银行的困境还在于整顿"历史"犯下的错误，其中后果最严重的战略错误是2008年底收购德累斯顿银行。收购之后两周，美国雷曼兄弟银行倒闭，金融危机达到顶点。

在国家的干预下，商业银行才不致破产，直到今天，国家仍然持有15%的商业银行股份。危机中，银行开始整顿，数千职员离职，2020年前，还要再减少7300个全职位置，将企业员工降至3.6万人，而今年上半年结束时，该行就业人数为4.13万。裁员费用很高，影响公司效益。2017年第二季度裁员耗费了6.4亿欧元。但一年后，商业银行还是获得了2.72亿欧元的税后盈利。招揽私人客户也耗资巨大，银行知道几年后这一费用会影响盈利，不过直到今天，还没有对此做出过明确交代。