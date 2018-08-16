德国商业银行黯然退出达克斯

（德国之声中文网）在达克斯指数诞生30年之际，被从这个联盟中开除，其中的苦楚只有商业银行自己才能体会。达克斯里30家德国最强企业每年都被审核4次，查市值以及营业额。就市值而言，商业银行目前只有103亿欧元，而从企业规模看"瘦小"很多的Wirecard则能显示超过240亿欧元的市值，连德国最大银行德意志银行的市值几周前也被Wirecard超越。在金融危机的风暴中，德国银行，其中包括商业银行，都损失惨重。
德国有价证券保护协会副主席尼丁（Klaus Nieding）说，"这显示了银行在多大程度上落在了德国和欧洲的其它企业的后面。"他还表示，德国大型银行在国际领域的地位正在降低，商业银行在过去数年里更是缩小了国际业务的规模。
商业银行总裁齐尔克（Martin Zielke ）在对自家银行退出"30强"的降级表态时说，"这不是一件好事"，但对顾客而言，银行为德国中小企业服务的业务没有任何改变。
作为这家银行的总管，他不可能做出其它回应，但任何人都心知肚明，被赶出达克斯的企业，不会再赢得投资者更多的关注。尼丁形象地表示，商业银行就此"失去了甲级橱窗，站到第二排。"人们还知道，构成达克斯指数的投资基金会继续出售商业银行股票，其股值继续承受压力。
风光 Wirecard
相反，电子支付服务商Wirecard将受到投资者更多的关注，虽然其企业规模不大，却被估值很高。作为比较，商业银行的市值是其2017年年经营盈利的8倍，而Wirecard则是75倍。这个以为彩票业和色情业服务起家的Wirecard 现在却站稳了脚跟。在互联网数字支付已不再是令人质疑的方式，对许多人而言，它已成为生活中的自然，甚至在实体店。Wirecard 总部位于慕尼黑，它的客户已达20万家，其中包括商业银行！公司的盈利是其营业额的27%。Wirecard 创办人布劳恩（Markus Braun） 希望这个比例更上一层楼，因为电子支付才刚刚开始。
电子商务的崛起让商业银行之类的传统银行压力山大。它们已意识到数字金融的重要性，商业银行总裁齐尔克做出规划，要求在2020年前业务的8成实现数字化。商业银行的困境还在于整顿"历史"犯下的错误，其中后果最严重的战略错误是2008年底收购德累斯顿银行。收购之后两周，美国雷曼兄弟银行倒闭，金融危机达到顶点。
在国家的干预下，商业银行才不致破产，直到今天，国家仍然持有15%的商业银行股份。危机中，银行开始整顿，数千职员离职，2020年前，还要再减少7300个全职位置，将企业员工降至3.6万人，而今年上半年结束时，该行就业人数为4.13万。裁员费用很高，影响公司效益。2017年第二季度裁员耗费了6.4亿欧元。但一年后，商业银行还是获得了2.72亿欧元的税后盈利。招揽私人客户也耗资巨大，银行知道几年后这一费用会影响盈利，不过直到今天，还没有对此做出过明确交代。
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跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！
首日
达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。
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达克斯发明者
他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。
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德国最重要的股票综指
直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。
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达克斯与道琼斯不同
每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。
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达克斯家族的“兄弟姐妹”
1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。
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1989年10月16日 - 那个黑色星期二
做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。
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“小人物”也开始玩股票
1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。
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新市场暂短的繁荣
1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。
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告别股市好风光
2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。
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新市场寿终正寝
“新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。
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2007年冲刺顶峰失败
2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。
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9个月里达克斯损失56%
2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。
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迄今的纪录: 13.596点
欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。
作者: Insa Wrede