德国哪些方面“不如人”

（德国之声中文网）高效、组织严谨、技术先进--德国经济在世界上声誉甚佳。从汽车到洗衣机，德国技术也是可靠的代名词。但在基础设施上，却有不少"卡壳"的地方。那么，哪些方面德国可以向其它国家学习的呢？来看一看。

铁路

德意志铁路（DB）准点的标准是：迟到时间少于5分59秒。相比之下：瑞士是3分钟，堪称典范。而且，尽管要求严格，瑞士的火车准点率仍达到97%，在欧洲居首。

因铁轨及其它设施的施工以及部分列车较易发生故障，德意志铁路的晚点情况不少。

俄罗斯则自称其火车准点率接近100%，而且是在该国铁路线相当长的情况下。不过，这样的准点率，恐怕与俄罗斯铁路安排列车时刻表留下相当宽松的余地有关。火车时常要在进站前某处等待几分钟，以免过早抵达。而如果有耽延，也可以轻轻松松的赶上，从而准点到站。

中国的高铁也往往准点到站。从上海到北京--相当于汉堡到米兰的距离--仅需要4个半小时。中国的高铁网络覆盖里程高居全球之首。去年底达22000公里，2020年将达30000公里。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 那位大妈在说啥？ 你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 此火车非彼火车 这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！

有关德铁：你不得不知的10个槽点 德铁准点只是神话 德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 越来越贵的票价 和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 不能来了车就上 如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 自行车能上火车 对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 有车票不代表就有座位 对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 正确的时间 正确的地点？ 清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 清静？在德铁里你就别想了 不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 如果你运气好 当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。 作者: 任琛, Elizabeth Grenier



互联网

在德国坐火车仍时常遇到手机网络没信号的情况，在一些乡村地区也是。俄罗斯则雄心勃勃：尽管在西伯利亚有些地方也信号很差，但大都市如莫斯科计划建设成为全欧洲网络最先进的城市。如今那里的公共场所已经几乎无线网络全覆盖，包括在地铁上。此外，该国还计划在大小城市都实现每秒100兆的宽带网覆盖。

移动网络方面德国也可以看看其它国家。目前，德国的4G移动网络建设与一些其它国家相比仍有所落后。而韩国3月就要开始进入手机用户的5G时代。

保加利亚和罗马尼亚在互联网速方面也是全球排名前十的国家，这是一家互联网服务商Akamai所进行的"网络状况"研究得出的结论。在那里，几乎每家香肠小店都提供免费的无线网络。

飞机场

德国首都柏林新飞机场已经建造14年了，但还没竣工。因为故障频频，不断成为报纸上负面消息的头条。目前的计划是2020年投入运营。

在同样的时间段里，中国的大型基建项目飞速完成。今年，施工工期不到四年的北京大兴国际机场就将完工。十多年来，中国已经新建了60多座机场。

莫斯科的建筑工地也一片如火如荼的景象。两年内已经完成四座机场的翻新。在其中最大的一座机场，新建了一个航站楼，通过地下隧道于其它航站楼相连接。

要说到机场里面的运行效率，德国可以看看南边的邻国--奥地利。那里的安检很少排队。在维也纳，九成旅客排队时间不到10分钟。

官僚主义

想在德国政府登记部门临时约一个办事时间？难得很。申请新护照通常需要等待6-8周。

在墨西哥就容易极了。只要带上材料去外交部的很多个办事点之一就可以了。有些办事点甚至就开在购物中心里。护照当场发放，一般只需要一个半小时左右。

在英国，在政府部门缴费是很简单的。过路费是通过自动的车牌识别完成的。通过车牌，也可以识别汽车的排放标准。老旧柴油车一旦进入伦敦环保区域，将被识别并必须缴费。

现金支付

德国的支付形式主要是现金、银行卡、银行自动扣款、Paypal和转账。

在肯尼亚简单得多了。只要使用M-Pesa，就可以用手机支付和收受款项了。M代表着Mobil（移动），P代表Pesa（钱）。无论是公交车票，还是电费，都可以使用M-Pesa支付。而且，使用者不需要有银行账户，只要有手机和Sim卡。肯尼亚近5000万人口拥有近4800万个M-Pesa账户。

北欧国家基本上以使用信用卡为主。一些商店甚至只能用银行卡支付。大约只有十分之一的芬兰人使用现金，他们大部分是长者。

在中国已经很少有人带钱包了。即便只是在街角小店买一点点东西，也可以用手机支付，最近这些年来这已经是再寻常不过的事。

苗子/石涛（德新社）