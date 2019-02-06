德国哪些方面“不如人”

火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。
（德国之声中文网）高效、组织严谨、技术先进--德国经济在世界上声誉甚佳。从汽车到洗衣机，德国技术也是可靠的代名词。但在基础设施上，却有不少"卡壳"的地方。那么，哪些方面德国可以向其它国家学习的呢？来看一看。
铁路
德意志铁路（DB）准点的标准是：迟到时间少于5分59秒。相比之下：瑞士是3分钟，堪称典范。而且，尽管要求严格，瑞士的火车准点率仍达到97%，在欧洲居首。
因铁轨及其它设施的施工以及部分列车较易发生故障，德意志铁路的晚点情况不少。
俄罗斯则自称其火车准点率接近100%，而且是在该国铁路线相当长的情况下。不过，这样的准点率，恐怕与俄罗斯铁路安排列车时刻表留下相当宽松的余地有关。火车时常要在进站前某处等待几分钟，以免过早抵达。而如果有耽延，也可以轻轻松松的赶上，从而准点到站。
中国的高铁也往往准点到站。从上海到北京--相当于汉堡到米兰的距离--仅需要4个半小时。中国的高铁网络覆盖里程高居全球之首。去年底达22000公里，2020年将达30000公里。
互联网
在德国坐火车仍时常遇到手机网络没信号的情况，在一些乡村地区也是。俄罗斯则雄心勃勃：尽管在西伯利亚有些地方也信号很差，但大都市如莫斯科计划建设成为全欧洲网络最先进的城市。如今那里的公共场所已经几乎无线网络全覆盖，包括在地铁上。此外，该国还计划在大小城市都实现每秒100兆的宽带网覆盖。
移动网络方面德国也可以看看其它国家。目前，德国的4G移动网络建设与一些其它国家相比仍有所落后。而韩国3月就要开始进入手机用户的5G时代。
保加利亚和罗马尼亚在互联网速方面也是全球排名前十的国家，这是一家互联网服务商Akamai所进行的"网络状况"研究得出的结论。在那里，几乎每家香肠小店都提供免费的无线网络。
飞机场
德国首都柏林新飞机场已经建造14年了，但还没竣工。因为故障频频，不断成为报纸上负面消息的头条。目前的计划是2020年投入运营。
在同样的时间段里，中国的大型基建项目飞速完成。今年，施工工期不到四年的北京大兴国际机场就将完工。十多年来，中国已经新建了60多座机场。
莫斯科的建筑工地也一片如火如荼的景象。两年内已经完成四座机场的翻新。在其中最大的一座机场，新建了一个航站楼，通过地下隧道于其它航站楼相连接。
要说到机场里面的运行效率，德国可以看看南边的邻国--奥地利。那里的安检很少排队。在维也纳，九成旅客排队时间不到10分钟。
官僚主义
想在德国政府登记部门临时约一个办事时间？难得很。申请新护照通常需要等待6-8周。
在墨西哥就容易极了。只要带上材料去外交部的很多个办事点之一就可以了。有些办事点甚至就开在购物中心里。护照当场发放，一般只需要一个半小时左右。
在英国，在政府部门缴费是很简单的。过路费是通过自动的车牌识别完成的。通过车牌，也可以识别汽车的排放标准。老旧柴油车一旦进入伦敦环保区域，将被识别并必须缴费。
现金支付
德国的支付形式主要是现金、银行卡、银行自动扣款、Paypal和转账。
在肯尼亚简单得多了。只要使用M-Pesa，就可以用手机支付和收受款项了。M代表着Mobil（移动），P代表Pesa（钱）。无论是公交车票，还是电费，都可以使用M-Pesa支付。而且，使用者不需要有银行账户，只要有手机和Sim卡。肯尼亚近5000万人口拥有近4800万个M-Pesa账户。
北欧国家基本上以使用信用卡为主。一些商店甚至只能用银行卡支付。大约只有十分之一的芬兰人使用现金，他们大部分是长者。
在中国已经很少有人带钱包了。即便只是在街角小店买一点点东西，也可以用手机支付，最近这些年来这已经是再寻常不过的事。
苗子/石涛（德新社）
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