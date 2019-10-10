 德国哈勒市枪击案与“孤狼”袭击论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国哈勒市枪击案与“孤狼”袭击论

根据目前的调查，制造哈勒枪击案的疑犯估计是独立作案。然而“孤狼”并不是孤立的。

Deutschland Halle nach Anschlag auf Synagoge Einschusslöcher (Getty Images/J. Schlueter)

嫌犯在哈勒犹太教堂大门上留下的弹孔

（德国之声中文网）制造哈勒枪击案的27岁嫌犯施特凡·B（Stephan B.）用头盔摄像机记录了他独立作案的过程。在大约35分钟的时间里，他在亚马逊旗下的流媒体平台" Twitch"上直播了自己的犯罪过程。 现在该视频已被删除。视频确凿无疑地展示，施特凡·B决意杀人。他要杀犹太人、外国人和妇女。在视频的开头，他否认对犹太人的大屠杀。他一会儿说英语，一会儿说德语，言语中充满对外国人的仇恨以及反犹太主义和种族主义思想。当他说德语时，满口都是德国新纳粹主义者常用的脏话。

涉嫌孤立作案

他一边喘着粗气一边狂奔，同时咒骂他自制的武器弹药上膛出现故障，并用英语向视频观众道歉，说他没办法再杀人了。当他未能闯入哈勒的犹太教堂时，便在附近寻找其他目标。先是在大街上，然后在一家土耳其烤肉店。他对受害者的恳求无动于衷。他正处于杀人的狂热之中。他甚至返回犯罪现场，为的是确认被击中的妇女和男子是否真的死亡。

施特凡·B的某些举动令人回想起另外两名右翼极端分子的行为。一个是安德斯·布雷维克（Anders Breivik），他于2011年7月22日在挪威杀害了77人，其中大部分是参加挪威社民党夏令营活动的年轻人。另一个是制造了新西兰基督城枪击案的案犯，他在3月15日袭击了新西兰的两座清真寺，枪杀了51人。和施特凡·B一样，这两名案犯也都在互联网上留下书面文件，而且使用的语言相似，都有着同样的极右思想。

Deutschland | Nach Angriff in Halle/Saale - Trauer (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

哈勒枪击案后，民众自发追思死难者

独立的恐怖案犯？

布雷维克和基督城血案的案犯经常被媒体称为"孤狼袭击者"。孤狼恐怖袭击者不受他人指挥，或者没有其他人的支持。科学研究表明，孤狼恐怖袭击者是通过互联网筹备其行动。几乎没有人是出于一时冲动而采取行动，大多数人都是进行了长期的计划。

2013年，宾夕法尼亚州立大学国际恐怖主义研究中心（ICST）分析了119名恐怖分子的个人资料，他们几乎全部是男性。在大约三分之二的案例中，家庭成员，朋友或熟人都知道案犯有极端主义倾向。

64％的案件中，家人和朋友"知道案犯计划参与恐怖活动，因为案犯曾做过口头表述"。

在被调查的119名独立作案的罪犯中，大多数人"经常参加一些较大规模的志同道合的团伙、社会运动或恐怖组织的各种活动，而他们在网上的各种行为方式和活动是可以识别和观察到的"。其中 53％的人被认为是社会孤立者，35％的人经常与志趣相投的人进行网上联络。

右翼网站

互联网有大量的极端主义在线社区，孤独的极端分子可以在那里结识志趣相投的人。这些网站很危险。在这里，极端主义者和阴谋论者相互煽动，对暴力的幻想得以相互交流和发挥。所谓的"独狼作案者"在那里获得支持。尤其受欢迎的是像8Chan这样的论坛，用户可以在这里发布图片和评论。网站的经营者几乎从不干预。

甚至在施特凡·B直播其杀人视频的流媒体视频门户网站" Twitch"，也有人相互联络。如果没有网络，他们可能永远也不会接触。在" Twitch"网站上，许多游戏玩家尽情展示他们对暴力游戏的狂热。同样，涉嫌个人犯罪者也可能在这里找到一个使谋杀和恐怖活动合法化的框架。需要指出的是，社交网络让涉嫌犯罪的个人有机会公开进行跨国界的交流。

像布雷维克和新西兰基督城枪击案案犯这样的"孤狼"袭击者是全球网络社会的一部分。这是否以及在多大程度上也适用于施特凡·B，还需等待调查结果。

 Naomi Conrad对本文亦有贡献

DW.COM

哈勒枪击案：极右翼背景嫌犯“直播”作案

一名武装分子在德国哈勒杀害了两名行人，并致多人受伤。其袭击目标原本是挤满信徒的犹太教堂。幸运的是，这座犹太教堂躲过了一场恐怖袭击。 (10.10.2019)  

评论：在德犹太人有生命危险

犹太人最重要节日——赎罪日那天，在哈勒（Halle）犹太教堂做礼拜的人们侥幸免遭一新纳粹分子的大规模谋杀。德国之声主编Ines Pohl指出，对反犹太主义不能视若等闲。 (10.10.2019)  

疑似恐袭：德国哈勒市枪击案致两人丧生

德国萨勒河畔的哈勒市发生枪击案，造成两人丧生。一名嫌疑人已被警方逮捕，其他嫌疑人据信仍在逃。负责反恐的联邦总检察署已介入调查。 (09.10.2019)  

相关内容

Deutschland | Halle nach Anschlag auf Synagoge

哈勒枪击案：极右翼背景嫌犯“直播”作案 10.10.2019

一名武装分子在德国哈勒杀害了两名行人，并致多人受伤。其袭击目标原本是挤满信徒的犹太教堂。幸运的是，这座犹太教堂躲过了一场恐怖袭击。

Deutschland Trauerfeier für Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident

德国外长：德国存在恐怖主义问题 22.06.2019

在政治家吕布克遭暗杀事件后，德国外长马斯紧急呼吁公众，坚定表明反对右翼恐怖主义的立场，捍卫民主制。他在《图片报》上撰文称，“恐怖就是恐怖”，不能对之有任何开脱。

Afghanistan Herat Taliban Kämpfer

“伊斯兰国”蔓延阿富汗 西方想要拉拢塔利班 10.06.2019

在叙利亚和伊拉克节节败退的极端武装组织“伊斯兰国”，如今正试图在东方找到藏身之地。美国以及阿富汗官员最近指出，该恐怖组织正在阿富汗东北部的山区扩张其影响力，计划从那里发动对西方国家的袭击。

广告

媒体看中国

Symbolbild Autohersteller profitieren vom chinesischen Markt (DW)

德语媒体：挺直腰杆 未必就会赔钱

官媒批判，民众抵制：大多数外国企业在中国的生意经显然越来越难念，他们稍有疏忽，就会莫名其妙地踏入雷区。  