德国哈勒市枪击案与“孤狼”袭击论

（德国之声中文网）制造哈勒枪击案的27岁嫌犯施特凡·B（Stephan B.）用头盔摄像机记录了他独立作案的过程。在大约35分钟的时间里，他在亚马逊旗下的流媒体平台" Twitch"上直播了自己的犯罪过程。 现在该视频已被删除。视频确凿无疑地展示，施特凡·B决意杀人。他要杀犹太人、外国人和妇女。在视频的开头，他否认对犹太人的大屠杀。他一会儿说英语，一会儿说德语，言语中充满对外国人的仇恨以及反犹太主义和种族主义思想。当他说德语时，满口都是德国新纳粹主义者常用的脏话。

涉嫌孤立作案

他一边喘着粗气一边狂奔，同时咒骂他自制的武器弹药上膛出现故障，并用英语向视频观众道歉，说他没办法再杀人了。当他未能闯入哈勒的犹太教堂时，便在附近寻找其他目标。先是在大街上，然后在一家土耳其烤肉店。他对受害者的恳求无动于衷。他正处于杀人的狂热之中。他甚至返回犯罪现场，为的是确认被击中的妇女和男子是否真的死亡。

施特凡·B的某些举动令人回想起另外两名右翼极端分子的行为。一个是安德斯·布雷维克（Anders Breivik），他于2011年7月22日在挪威杀害了77人，其中大部分是参加挪威社民党夏令营活动的年轻人。另一个是制造了新西兰基督城枪击案的案犯，他在3月15日袭击了新西兰的两座清真寺，枪杀了51人。和施特凡·B一样，这两名案犯也都在互联网上留下书面文件，而且使用的语言相似，都有着同样的极右思想。

独立的恐怖案犯？

布雷维克和基督城血案的案犯经常被媒体称为"孤狼袭击者"。孤狼恐怖袭击者不受他人指挥，或者没有其他人的支持。科学研究表明，孤狼恐怖袭击者是通过互联网筹备其行动。几乎没有人是出于一时冲动而采取行动，大多数人都是进行了长期的计划。

2013年，宾夕法尼亚州立大学国际恐怖主义研究中心（ICST）分析了119名恐怖分子的个人资料，他们几乎全部是男性。在大约三分之二的案例中，家庭成员，朋友或熟人都知道案犯有极端主义倾向。

64％的案件中，家人和朋友"知道案犯计划参与恐怖活动，因为案犯曾做过口头表述"。

在被调查的119名独立作案的罪犯中，大多数人"经常参加一些较大规模的志同道合的团伙、社会运动或恐怖组织的各种活动，而他们在网上的各种行为方式和活动是可以识别和观察到的"。其中 53％的人被认为是社会孤立者，35％的人经常与志趣相投的人进行网上联络。

右翼网站

互联网有大量的极端主义在线社区，孤独的极端分子可以在那里结识志趣相投的人。这些网站很危险。在这里，极端主义者和阴谋论者相互煽动，对暴力的幻想得以相互交流和发挥。所谓的"独狼作案者"在那里获得支持。尤其受欢迎的是像8Chan这样的论坛，用户可以在这里发布图片和评论。网站的经营者几乎从不干预。

甚至在施特凡·B直播其杀人视频的流媒体视频门户网站" Twitch"，也有人相互联络。如果没有网络，他们可能永远也不会接触。在" Twitch"网站上，许多游戏玩家尽情展示他们对暴力游戏的狂热。同样，涉嫌个人犯罪者也可能在这里找到一个使谋杀和恐怖活动合法化的框架。需要指出的是，社交网络让涉嫌犯罪的个人有机会公开进行跨国界的交流。

像布雷维克和新西兰基督城枪击案案犯这样的"孤狼"袭击者是全球网络社会的一部分。这是否以及在多大程度上也适用于施特凡·B，还需等待调查结果。

Naomi Conrad对本文亦有贡献