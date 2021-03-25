德国品牌Hugo Boss挺新疆棉？

（德国之声中文网）"Hugo Boss秉持着对生产制造高品质产品的坚持，使用来自世界各地，包括原材料源自中国各大产区的面料。多年来，我们一直尊重一个中国原则，坚决捍卫国家主权和领土完整。我们与许多优秀的中国企业建立了长期合作，并将继续保持。新疆长绒棉是世界上最好的棉花之一，我们相信优质的原料一定会实现价值。我们将会继续采购和支持新疆棉花"，德国品牌Hugo Boss（中文名"雨果博斯"）3月25日晚在其新浪微博官方账号上表态。

此前，服装品牌H&M因为一则针对新疆棉花的旧声明在中国受到猛烈抨击。此后，舆论持续发酵，耐克（Nike）、阿迪达斯（Adidas）、巴宝莉（Burberry)等一系列国际品牌纷纷卷入争议。数十名中港台艺人宣布终止与这些品牌的合作。

Hugo Boss此时在微博上表态"继续采购和支持新疆棉花"，迅速得到中方点赞。中国官媒环球网也报道了相关消息，"Hugo Boss、FILA中国表态：继续采购新疆棉花"。其中提到FILA中国已经"启动程序退出BCI，持续采购新疆长绒棉"。而在Hugo Boss相关微博下方，几乎都是"支持新疆棉花"、 "支持尊重中国的企业"的评论。

不过也不是没有例外。有网友质疑Hugo Boss，"你们内外网为什么不一样"，并贴出一份该德国品牌此前针对"新疆人权问题"的声明截图。"观察者网"也发文指出，在Hugo Boss的官网上，其加入BCI组织的声明、针对新疆问题的声明依然未被撤下。

截至目前，Hugo Boss仍是BCI（Better Cotton Initiative）组织的一员。

在发给德国之声的电子邮件中，Hugo Boss表示，针对新疆问题已经在其网站发布了相关声明，并再次强调拒绝歧视，希望与全球伙伴建立积极和具有建设性的关系。

在Hugo Boss这份德语的涉新疆问题声明中，该企业表示，"我们致力于尊重人权，承认联合国《世界人权宣言》的基本价值观和国际劳工组织的核心公约，绝不容忍任何形式的强制、强迫劳动"，这些标准适用于Hugo Boss的全球供应商，并对其进行检查。

声明同样指出，"我们重视与我们在中国各地合作伙伴的长期合作关系。迄今为止，Hugo Boss尚未直接从新疆地区购买任何产品。我们将从2021年10月开始，重新核查我们的新系列是否符合我们的全球标准。针对相关指责，我们要确保我们的产品只使用符合我们价值观和标准的棉花或者其他材料"。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。