德国品牌Hugo Boss挺新疆棉？

（德国之声中文网）"Hugo Boss秉持着对生产制造高品质产品的坚持，使用来自世界各地，包括原材料源自中国各大产区的面料。多年来，我们一直尊重一个中国原则，坚决捍卫国家主权和领土完整。我们与许多优秀的中国企业建立了长期合作，并将继续保持。新疆长绒棉是世界上最好的棉花之一，我们相信优质的原料一定会实现价值。我们将会继续采购和支持新疆棉花"，德国品牌Hugo Boss（中文名"雨果博斯"）3月25日晚在其新浪微博官方账号上表态。
和数十位中港台艺人一样，女星杨幂近日发声明称终止跟阿迪达斯品牌的全部合作
此前，服装品牌H&M因为一则针对新疆棉花的旧声明在中国受到猛烈抨击。此后，舆论持续发酵，耐克（Nike）、阿迪达斯（Adidas）、巴宝莉（Burberry)等一系列国际品牌纷纷卷入争议。数十名中港台艺人宣布终止与这些品牌的合作。
Hugo Boss此时在微博上表态"继续采购和支持新疆棉花"，迅速得到中方点赞。中国官媒环球网也报道了相关消息，"Hugo Boss、FILA中国表态：继续采购新疆棉花"。其中提到FILA中国已经"启动程序退出BCI，持续采购新疆长绒棉"。而在Hugo Boss相关微博下方，几乎都是"支持新疆棉花"、 "支持尊重中国的企业"的评论。
不过也不是没有例外。有网友质疑Hugo Boss，"你们内外网为什么不一样"，并贴出一份该德国品牌此前针对"新疆人权问题"的声明截图。"观察者网"也发文指出，在Hugo Boss的官网上，其加入BCI组织的声明、针对新疆问题的声明依然未被撤下。
截至目前，Hugo Boss仍是BCI（Better Cotton Initiative）组织的一员。
在发给德国之声的电子邮件中，Hugo Boss表示，针对新疆问题已经在其网站发布了相关声明，并再次强调拒绝歧视，希望与全球伙伴建立积极和具有建设性的关系。
在Hugo Boss这份德语的涉新疆问题声明中，该企业表示，"我们致力于尊重人权，承认联合国《世界人权宣言》的基本价值观和国际劳工组织的核心公约，绝不容忍任何形式的强制、强迫劳动"，这些标准适用于Hugo Boss的全球供应商，并对其进行检查。
声明同样指出，"我们重视与我们在中国各地合作伙伴的长期合作关系。迄今为止，Hugo Boss尚未直接从新疆地区购买任何产品。我们将从2021年10月开始，重新核查我们的新系列是否符合我们的全球标准。针对相关指责，我们要确保我们的产品只使用符合我们价值观和标准的棉花或者其他材料"。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因涉港推特而面临驱逐风险的NBA
休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因一款地图而遭狠批的苹果
一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。
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因香港示威而遭受“地震”的国泰航空
香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅
中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼
在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因「萨德」而遭殃的乐天
韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因蔡英文过境而受害的85度C
台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳
意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。
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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌
因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制
瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。
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因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制
除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。